Vielleicht ist die Windstille zwischen zwei großen Spielen der richtige Moment, um über die Turbulenzen des modernen Fußballs zu sprechen. Philipp Lahm, 31, Kapitän des FC Bayern München und ehemaliger Spielführer der Nationalmannschaft, ließ sich darauf ein – mitten in der Halbfinalwoche der Champions League. Das Hinspiel gegen den FC Barcelona (also gegen Messi) war zu Ende, es endete mit einem krachenden 0 : 3, das Rückspiel stand bevor.

Wohlgemerkt: Wenn dieses Interview erscheint, ist das Rückspiel schon gelaufen, und es steht fest, ob die Bayern ausgeschieden sind oder wider Erwarten einen hohen Rückspielsieg geschafft haben und ins Finale in Berlin einziehen.

Wir aber, der Spieler Lahm und der Fragensteller von der ZEIT, wissen es noch nicht. Also ist dies ein Gespräch, das ins Offene zielt: Lahm spricht über den Rausch des Gewinnens und den tieferen Sinn von Niederlagen, über das 7 : 1 gegen Brasilien und über den großen Fußballlehrer Pep Guardiola.

Das Gespräch fällt auch in die schlimmste Krise, die der Münchner Weltverein seit Langem erlebt. Eine Niederlagenserie, die Verletztenmisere und Gerüchte um den baldigen Abschied des Trainers zerren an den rot-weißen Nerven. Und die anderen Großmarken des internationalen Fußballs expandieren unermüdlich. Philipp Lahm bewahrt dennoch Ruhe: Er wirkt entspannt, wach, grundsätzlich voller Zuversicht. In zehn Jahren, sagt er, werde er mit seinem Sohn die Fußballspiele von heute ansehen – und sich wunderbar amüsieren.

DIE ZEIT: Könnte ein Ausscheiden aus der Champions League eine Großkrise auslösen?

Philipp Lahm: Nein. Ich sehe nach dem bisherigen Saisonverlauf keinen Grund für eine Krise. Wir sind Meister geworden und stehen in zwei Halbfinals.

ZEIT: Die Mannschaft wirkt orientierungslos. Haben die dauernden Systemwechsel unter Pep Guardiola dem Team geschadet?

Lahm: Das glaube ich überhaupt nicht. Wenn es mal nicht so läuft, wird alles schlechtgeredet, was vorher super war. Es ist immer von Vorteil, wenn man verschiedene Systeme spielen kann.

ZEIT: Guardiola sagt, er bleibe auch in der kommenden Saison in München. Glauben Sie ihm?

Lahm: Gerüchte gibt es bei uns über jeden – ich beschäftige mich damit nicht. Pep Guardiolas Vertrag läuft noch ein Jahr lang, ich gehe davon aus, dass er den erfüllt.

ZEIT: Sie wären enttäuscht, wenn er ginge?

Lahm: Ja, auf jeden Fall! Dass ich mich mit ihm sehr gut verstehe und seine Arbeit sehr schätze, ist kein Geheimnis. Ich gehe davon aus, dass er seinen Vertrag auf jeden Fall erfüllt.

ZEIT: Haben die letzten Wochen den Trainer verändert?

Philipp Lahm 1983 geboren, wächst er im Münchner Stadtteil Gern gemeinsam mit seiner zwei Jahre älteren Schwester bei den Großeltern auf. 1995 kommt der damals Zwölfjährige zur Jugend des FC Bayern. Er gewann mit der Profimannschaft bisher sechsmal die Deutsche Meisterschaft. 2014 wird er als Kapitän mit dem DFB-Team in Brasilien Weltmeister. Nach der WM tritt Philipp Lahm aus der Nationalmannschaft zurück, um sich ausschließlich auf den FC Bayern München zu konzentrieren.

Lahm: Ich habe nicht das Gefühl. Wir sind in der Bundesliga am Ziel, und es fällt schwer, sich zu 100 Prozent zu motivieren. Es fehlen die letzten zwei Prozent. Die Saison schlechtzureden ist nicht korrekt.

ZEIT: Die Bayern in einem guten Spiel erinnern ein bisschen daran, wie Walfische einen Schwarm kleiner Fische jagen. Die kreisen die Beute ein, bis der Schwarm in einem Strudel gefangen ist, und wenn die kleinen Fische ihre Orientierung verlieren, werden sie gefressen. So ähnlich funktioniert das Zentrifugenspiel, das die Bayern am gegnerischen Strafraum herstellen: Man erzeugt einen Hexenkessel, bis da drin Besinnungslosigkeit herrscht. Ist das die Idee?

Lahm: Ja, es ist eine Sache der Balleroberung und des Angriffssystems: Dahinter steckt eine Idee. Das Spiel lebt immer auch von tollen Aktionen Einzelner, von Unberechenbarkeit und Spontaneität, aber alles in einem System. Dieses System herzustellen, das gelingt unserem Trainer so gut wie keinem anderen.

ZEIT: Wie hat sich die Spielweise der Bayern seit den Tagen von Jupp Heynckes verändert?

Lahm: Wir sind variabler geworden, können mehrere Systeme spielen. Damals haben wir immer dasselbe System gespielt. Jetzt warten wir nicht mehr ab, wir sind nicht mehr die Kontermannschaft wie 2013, beim damaligen Zusammentreffen mit Barcelona. Diesmal hatten wir viele Verletzte, uns fehlten die Konterspieler, die Eins-zu-eins-Situationen perfekt spielen können, Spieler wie Franck Ribéry, Arjen Robben und David Alaba. Und: Bei Barcelona waren alle entscheidenden Spieler an Bord.

ZEIT: Ein Champions-League-Halbfinale sehen ein paar Hundert Millionen Menschen. Wie schlafen Sie vor so einem Spiel?

Lahm: Wenn ich wegen eines Spieles Schlafstörungen hätte, hätte ich keine guten Nächte. Die Millionen Zuschauer sind einem dann im Stadion nicht bewusst, die kriegt man ja nicht mit.

ZEIT: Schläft Pep Guardiola jetzt gut?

Lahm: Das weiß ich nicht. Er ist einer, der Tag und Nacht den Fußball lebt – in guten und in schlechten Phasen, einfach rund um die Uhr. Ich weiß nicht, ob er abschaltet.

ZEIT: Das Spiel in Barcelona wurde von Lionel Messi entschieden. Können grandiose Einzelspieler also am Ende jedes System aushebeln?

Lahm: Nein, aber sie sind wichtig für das System. Das System ist dazu da, diese Spieler in Szene zu setzen – sie in Eins-gegen-eins-Situationen zu bringen. Bei uns funktioniert alles übers Passspiel, aber nicht durchs Dribbling. Wir haben zurzeit nicht die Spieler, die mit Tempo in den Strafraum gehen und etwas kreieren.