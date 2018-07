Andächtig lauschen und begeistert nachfragen: Wer sagt, das gedruckte Wort komme aus der Mode, war nicht bei Kirsten Boies Lesung. Im Rahmen der Langen Nacht der ZEIT am 7. Mai trug die Kinderbuchautorin eine Geschichte vom "Seeräuber-Moses" vor, und dann stachen sie auch schon in See, die jungen und jüngsten Leser, mit allen möglichen Fragen: Wie erfindet man eine Geschichte? Wie kommt man auf gute Ideen? Was ist Ihre Lieblingsfigur?

Die Fiktion, das ist das eine, und die wirklichkeitssatte, mit Zeitgeschichte und Lebenserfahrung bereicherte Zeugenschaft das andere.

Helmut Schmidt, Herausgeber dieser Zeitung, ist so ein historischer Zeuge. Staatsmann, politischer Denker, Autor und streckenweise elegant-spröder Humorist – in all diesen Rollen zeigte er sich im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der ZEIT. Nur einen Part will Schmidt nicht spielen – den des nationalen Vorbilds: "Das behagt mir nicht." Natürlich ist auch diese Zurückhaltung vorbildlich. Entsprechend waren die Standing Ovations.

Zwischen Seemannsgarn und Weltgeschichte gab es viel Raum für Unterhaltung und Diskussion: Katja Suding stellte sich den berüchtigten 99 Fragen ("Sind Sie sympathisch?"), Hannelore Hoger erklärte, "ich bin eine Hamburger Göre", beim Bullshit-Slam wurde der Unsinn zum Feinsinn, und Hamburgs Olympia-Bewerbung wurde mit viel Sportsgeist, sagen wir mal, geprüft.

Außerdem: Hate-Poetry mit den fiesesten Lesermails, erotische Lyrik mit süffiger Metaphorik, ein eigenes literarisches Quartett, Einblicke in die Tricks und Kniffe unserer Bildredaktion, Debatten über die Vereinbarkeit von Kind und Karriere (schwierig), zur Lage der Kunst im Land (auch schwierig), über die Aufgaben der Elbphilharmonie (richtig schwierig): Die Lange Nacht der ZEIT hatte gefühlt Zigarettenlänge – so schnell ging sie vorbei.