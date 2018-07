Gibt es auch in Deutschland so etwas wie einen militärisch-industriellen Komplex? Eine über Jahre gewachsene Kumpanei zwischen Rüstungsbeamten und Rüstungskonzernen, die nicht davor zurückschrecken, unliebsame Journalisten durch den bundeswehreigenen Geheimdienst, den Militärischen Abschirmdienst (MAD), überwachen zu lassen? Das wäre selbst für die derzeit arg gebeutelte Bundeswehr ein ungeheuerlicher Vorgang.

Fest steht: In den vergangenen Jahren gab es mehrere Versuche hochrangiger Mitarbeiter des Bundesverteidigungsministeriums, mithilfe des MAD gegen kritische Medienberichte vorzugehen und die Quellen von Journalisten zu enttarnen. Der jüngst bekannt gewordene Skandal aus dem Jahr 2013 scheint kein Einzelfall gewesen zu sein. Das zeigen interne Dokumente, die der ZEIT vorliegen.

Bereits Ende 2011 schickte ein Beamter des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung eine E-Mail an Kollegen in seinem Amt sowie an mehrere Mitarbeiter in der Streitkräftebasis und im Bundesverteidigungsministerium. Betreff: "Thema: G36". Das Schreiben, eine "Vorabinfo zum Ergebnis der Besprechung am 22. 12. 11", erwähnt die schlechte "Treffleistung" des Sturmgewehrs "bei heißgeschossenem Waffenrohr". Die "Auffälligkeiten an G36 werden von allen Betroffenen äußerst ernst genommen", heißt es in Punkt 1. Darunter: "Thema ist der Presse bereits bekannt", es werde eine "presseverwertbare Stellungnahme wegen Anfrage von ›Zeit‹ " benötigt.

Die eigentliche Brisanz der Mail aber versteckt sich weiter hinten, fast unauffällig, unter Punkt 3. Dort notiert der Verfasser, es solle der MAD eingeschaltet werden, wegen "Weitergabe amtsinterner Informationen" an einen Rechercheur.

Ob und auf welche Weise der Geheimdienst in diesem Fall aktiv wurde, ist nicht bekannt. Die Mail zeigt aber die Geisteshaltung der beteiligten Beamten. Mindestens so sehr wie die Qualitätsprobleme beim Sturmgewehr trieb sie die Sorge um, Informationen könnten aus dem Inneren des Verteidigungsministeriums an die Öffentlichkeit gelangen. Vor allem Heckler & Koch, Hersteller des G36, sollte anscheinend vor negativen Veröffentlichungen bewahrt werden.

Dabei waren die "Auffälligkeiten" des G36 bereits Ende 2011 derart groß, dass die zuständige Abteilung im Ministerium den Kauf von mehreren Tausend Sturmgewehren einstweilen stoppen wollte. Vor allem häuften sich die Hinweise, dass die Treffgenauigkeit der Waffe bei Hitze und hoher Schussfrequenz deutlich nachließ. Doch dem in dieser Angelegenheit für die ZEIT recherchierenden Reporter teilte das Ministerium damals mit, es seien keine Probleme mit dem G36 bekannt.

Statt den offensichtlichen Pannen des Gewehres auf den Grund zu gehen, knüpften sich Ministerium und Herstellerfirma lieber die kritische Berichterstattung vor. "Auslöser dieser Medienberichte waren weder militärische Forderungen noch Erkenntnisse aus den Einsatzgebieten der Bundeswehr", heißt es in einem internen Papier des Verteidigungsministeriums, die Kampagne gegen das Gewehr werde vielmehr von einigen wenigen Journalisten gesteuert. Hauptkritiker, so notierten die Ministerialbeamten, seien die Bild am Sonntag, die tageszeitung (taz), der Spiegel und die ZEIT. Diese schrieben nicht nur negativ über Heckler & Koch, sondern auch über das Verteidigungsministerium und dessen Beschaffungspraxis insgesamt.

Bei Heckler & Koch ging man noch weiter. "Seit ca. zwei Jahren werden von interessierten Kreisen immer wieder die gleichen Vorwürfe gegen das G36 erhoben, womit das Vertrauen, das der Soldat im Einsatz in sein Gewehr hat, unterminiert wird", bemerkte das Unternehmen. Kritikern der Waffe unterstellte die Firma unlautere Absichten, nicht nur Journalisten, sondern auch Prüfern der Bundeswehr und Mitarbeitern des Bundesrechnungshofes. Es stelle sich die Frage, wie interne Berichte an die Öffentlichkeit gelangen konnten. "Der gesamte Vorgang bedarf nach Ansicht von Heckler & Koch einer gründlichen Prüfung und Offenlegung."

Bei dieser Prüfung sollte offenbar erneut, wie bereits 2011, der MAD helfen. Am 20. November 2013 sprachen Andreas Heeschen, damals geschäftsführender Gesellschafter der Heckler & Koch Beteiligungsgesellschaft, des Mutterkonzerns des Gewehrbauers, und Niels Ihloff, früherer Geschäftsführer von Heckler & Koch, mit dem Präsidenten des MAD, Ulrich Birkenheier.

Dabei ging es auch um die Frage, wie geheime Berichte publik werden konnten. Das ergibt sich aus einem vertraulichen Briefwechsel zwischen Birkenheier und Detlef Selhausen hervor, dem damaligen Abteilungsleiter Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (AIN) im Verteidigungsministerium.

Heeschen und Ihloff hätten demnach dem MAD-Chef "vorgetragen, dass das Unternehmen Heckler & Koch durch Kampagnen unterschiedlicher Personen gezielt diskreditiert werde, in den Medien unter Berufung auf als Verschlusssache eingestufte Unterlagen aus dem Geschäftsbereich des BMVg (Abkürzung für Bundesverteidigungsministeriums, Anm.d. Red) eine negative Berichterstattung über das Unternehmen erfolge (...) und möglicherweise das Vertrauen der Bundeswehr und der Soldatinnen und Soldaten in die Produkte von Heckler & Koch Schaden leide".

Birkenheier erklärte jedoch, dass der MAD für eine Ermittlung nicht zuständig sei. Am 6. Dezember, gut zwei Wochen nach der Intervention von Heckler & Koch beim MAD, bohrte Detlef Selhausen beim MAD-Chef nach. Er sei verwundert, dass der Abschirmdienst sich für unzuständig erklärt habe, da "auf Grund bestimmter Hinweise der Verdacht nicht auszuschließen ist, dass bewusst falsche bzw. irreführende Informationen an bzw. von bestimmten ausländischen Nachrichtendiensten – möglicherweise unter Zuhilfenahme von Bundeswehrangehörigen – gestreut werden". Massiver könnte die Unterstellung kaum sein: Eine von fremden Mächten ferngesteuerte Desinformationskampagne gegen das G36?

Diesen Verdacht formulierte nicht etwa Heckler & Koch, sondern der damalige für Rüstung zuständige Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium. Das bestätigt auch der Bericht "Genese Gewehr G36", der für das Büro von Ministerin von der Leyen erstellt wurde. Dort heißt es: "Die Leitung der Abteilung AIN (hat) versucht, über den Präsidenten den Militärischen Abschirmdienst einzuschalten." Zudem hätten die Geschäftsführer von Heckler & Koch den MAD-Präsidenten mit dem "Petitum des Tätigwerdens des MAD besucht".

Die Geschäftsführung von Heckler & Koch weist diese Vorwürfe zurück. Das Unternehmen habe "zu keinem Zeitpunkt die Ausspähung von Journalisten gefordert oder forciert". Es habe auch "keine gemeinsame Operation mit dem Bundesministerium der Verteidigung initiiert, mit der eine Berichterstattung über das Sturmgewehr G36 unterbunden werden sollte". Ministerin von der Leyen scheint das anders zu sehen. Sie hat den Ex-Abteilungsleiter Selhausen, der den MAD einschalten wollte, in den Ruhestand versetzt.