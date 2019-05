DIE ZEIT: Herr Schubert, "Wir können doch nicht alle reinlassen" lautet das Mantra in der gegenwärtigen Flüchtlingsdebatte. Ein altbekanntes Argument?

Michael Schubert: Nein, denn lange Zeit dachte man nicht so sehr in humanitären Begriffen wie wir heute. Erst im frühen 20. Jahrhundert gewährte Europa politischen Flüchtlingen in größerem Maßstab Asyl: den Russen, die vor Revolution und Bürgerkrieg flohen. Auch im 18. und 19. Jahrhundert allerdings wurde Migration mitunter schon als Last empfunden.

ZEIT: Als eine "Zumutung" für die Bevölkerung?

Schubert: Die Bevölkerung oder die Gesellschaft als ein Subjekt, das etwas toleriert oder erträgt, diese Vorstellung ist früheren Jahrhunderten fremd. Im Mittelpunkt stand die Förderung des allgemeinen staatlichen Wohlstands. Sie war bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Argument, um Migration zu begrenzen ...

ZEIT: ... und unerwünschte Migranten abzuschieben?

Schubert: So war es üblich. Von "Abschieben" sprach man allerdings selten, eher von "Ausweisung". Und statt von "Migranten" war häufig von "Vagabunden" die Rede.

ZEIT: Ein Begriff, der heute an Obdachlose denken lässt.

Michael Schubert forscht derzeit an der Universität Paderborn zur "migratorischen und aufenthaltsrechtlichen Illegalität in Deutschland".

Schubert: Ja, nur hatte das Phänomen vor 200 Jahren eine ganz andere Dimension. In Preußen etwa handelte es sich um bestimmt zehn bis 20 Prozent der Einwohner. Dort und im gesamten Gebiet des 1815 gegründeten Deutschen Bundes haben wir es also mit einigen Millionen Menschen zu tun. Große Teile der Bevölkerung waren damals ständig aus Armutsgründen unterwegs – über die Grenzen hinweg. Man darf nicht vergessen: Von Preußen aus gesehen, waren Hessen, Bayern oder Hamburg Ausland.

ZEIT: Woher kamen diese Vagabunden?

Schubert: Vornehmlich aus dem deutschen Sprachraum. Einige fanden aber auch aus Osteuropa oder sogar dem Osmanischen Reich ihren Weg. Was die Motive jeweils waren, ist kaum noch festzustellen: Handelte es sich um "Landstreicher" oder politische Flüchtlinge? Oder schlicht um Handwerker auf der Walz? Im Grunde genommen ist es ja bei Flüchtlingen, die heute in Nordafrika die Schiffe Richtung Europa besteigen, nicht anders. Auch über ihre genauen Beweggründe und ihre Herkunft wissen wir oft wenig und diskreditieren sie schnell als "Wirtschaftsflüchtlinge".

ZEIT: Wie versuchte man, des Vagabunden-Problems Herr zu werden?

Schubert: Durch moderne Bürokratie und den Aufbau zentralstaatlicher Strukturen, durch die Polizei und durch länderübergreifende Kooperation.