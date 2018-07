DIE ZEIT: Herr Knothe, Ihr Dorf machte kürzlich Schlagzeilen, weil dort amerikanische Streitkräfte aufgetaucht sind. Was wollten die bei Ihnen?

Wolfgang Knothe: Die haben sich verfahren, nehme ich stark an.

ZEIT: Was genau hat sich zugetragen?

Knothe: Es war an einem Sonnabend Ende April, späte Mittagszeit, als es draußen ganz merkwürdig rumorte. Ich ging ans Fenster und sah, dass auf der Straße direkt vor meinem Haus riesige Fahrzeuge vorbeifuhren, mit ziemlich geringer Geschwindigkeit. Sie trugen die Aufschrift "Flammable". Das muss entflammbar heißen, reimte ich mir zusammen. Ich sah Männer in Armee-Uniformen, die Englisch sprachen. In dem Moment dämmerte mir: Das müssen amerikanische Truppen sein.

ZEIT: Es waren Tanklastzüge der US-Armee. Wie ging es weiter?

Knothe: Ich lief hinaus, winkte mit den Armen und wollte dem Konvoi damit bedeuten, dass er anhalten solle. Es musste sich um ein Versehen handeln. Was suchen amerikanische Truppen hier bei uns in Güldendorf? Das ist ein Ortsteil von Frankfurt (Oder) mit gerade einmal tausend Einwohnern.

ZEIT: Sie haben die Truppen aufgehalten?

Knothe: Die haben angehalten, weil sie merkten, dass etwas falsch war. Einer der Soldaten stieg aus und irrte mit einer Landkarte die Straße entlang. In der Zwischenzeit hatten schon um die 30 Dorfbewohner mitbekommen, dass Außergewöhnliches vor sich ging, und kamen herbei. Viele fotografierten, und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, Bilder zu machen. Eine Nachbarin versuchte dann, sich mit den Amerikanern zu unterhalten. Die sagten immer "GPS, GPS". Sie hatten offensichtlich ein Problem mit ihrem Navigationsgerät.

ZEIT: Sonst haben sie nichts gesagt?

Knothe: Peinlich war es den Soldaten offensichtlich schon. Sie sagten noch: "Keine Angst, kein Problem." Das wiederholten sie mehrfach.

ZEIT: Hatten Sie denn Angst?

Knothe: Nein. Wir waren nur neugierig. Dass ein Armeekonvoi durch unseren kleinen Ort fährt, ist schon etwas Außergewöhnliches. Und amerikanische Streitkräfte haben wir hier noch nie gehabt. Das war ein absolutes Novum.

ZEIT: Wo wollten die Amerikaner denn eigentlich hin?

Knothe: "Poland", riefen sie. Sie waren auf dem Weg zu einem Nato-Manöver nach Polen. Dummerweise hatten sie eine Autobahnausfahrt zu früh genommen. Ihr Gerät hatte sie auf die Eisenhüttenstädter Chaussee manövriert und dann links in die Krumme Straße, in der ich wohne. Auf dieser Route geht es tatsächlich auch nach Polen, aber sie führt durch den Ortskern und über unsere Stadtbrücke, die nur Fußgänger und Autos benutzen dürfen. Dass tonnenschwere Tanklastzüge darüber rollen, ist undenkbar.

ZEIT: Was also taten die Soldaten?

Knothe: Der gesamte Konvoi musste in unserem Dorf wenden, was bei zehn überlangen Fahrzeugen eine komplizierte Angelegenheit ist. Das Rangieren hat schließlich eine Dreiviertelstunde gedauert. Die Soldaten waren ganz schön angespannt. Dennoch dachte ich: Dass sie bei uns herausgekommen sind, ist noch das kleinere Übel. Wären sie aus Versehen ins Zentrum von Frankfurt (Oder) gefahren, dann wäre es noch ungünstiger gewesen. Dort fand nämlich zu der Zeit eine rechte Demonstration statt, außerdem eine Gegendemo und ein kleines Stadtfest. Das Chaos wäre perfekt gewesen, wenn zusätzlich US-Truppen angerollt gekommen wären.

ZEIT: Wie kommt es, dass nahezu alle Bilder, die von dem Vorfall in den Zeitungen gelandet sind, von Ihnen gemacht wurden?

Knothe: Ich habe mich recht bald hingesetzt und einen Bericht geschrieben: "Heute zwischen 13.45 und 14.30 herrschte doch einige Aufregung in Güldendorf", so ging es los. Den Text habe ich unserer Lokalzeitung geschickt, der Märkischen Oderzeitung. Ich mache das manchmal, wenn etwas Unerhörtes passiert. Die Redaktion war gleich interessiert. Auch die Boulevardpresse meldete sich bei mir. Der Journalist schrieb dann, ich hätte vom Besuch der Truppen geschwärmt. Darüber habe ich mich geärgert. Ich habe nicht geschwärmt, ich habe nur berichtet.

ZEIT: Im Internet begannen schon bald Debatten über den Irrweg der Soldaten. In vielen Beiträgen wird heftig auf die USA geschimpft, nach dem Motto: Was haben die Amerikaner überhaupt in Europa verloren? Wie war die Stimmung bei Ihnen im Dorf?

Knothe: Wir sind keine Amerikafeinde, es hat sich kaum einer über den Konvoi beklagt.

ZEIT: Dennoch hat man den Eindruck, Amerikakritiker seien in Ostdeutschland besonders zahlreich. Was glauben Sie, woran das liegen könnte?

Knothe: Viele Ostdeutsche sind skeptisch gegenüber den Amerikanern. Was zunächst einmal etwas damit zu tun hat, dass wir Ostdeutschen sowieso ein Volk der Skeptiker geworden sind. Wir rechnen mit dem Schlimmsten, und wir reagieren äußerst sensibel auf jegliche politische Veränderung. Ich persönlich war immer fasziniert von dem Land Amerika. Aber als die Bush-Regierung 2003 ihren Krieg gegen den Irak begann, hat das bei mir einen Knacks hinterlassen. Ich hielt diesen Krieg für ungerechtfertigt, und ich hätte nie für möglich gehalten, dass die Amerikaner so etwas machen. Meine Skepsis ist einer Enttäuschung geschuldet. Weil Amerika doch eigentlich immer ein Traum für mich war.

ZEIT: Wofür haben Sie die USA denn geschätzt als DDR-Bürger?

Knothe: Für mich waren die Amerikaner eine großzügige Nation. Sie haben den Marshallplan aufgelegt und damit die Bundesrepublik massiv unterstützt. Ihr Wirtschaftswunder war nicht zuletzt ein Verdienst der USA, auch wir Ostdeutschen wussten das. Im Osten hingegen bauten die Sowjets nach 1945 ganze Industrieanlagen ab und bei sich daheim wieder auf. Sie verlangten üppige Reparationsleistungen. Wer nach 1945 im Osten von Freiheit träumte, der träumte meistens von Amerika. Das lag auch an der Literatur, etwa an den Wild-West-Büchern Karl Mays. Viele kannten sie. Ich habe fast jedes gelesen.

ZEIT: Waren Sie inzwischen in den USA?

Knothe: Schon mehrfach! Das war nach 1990 gleich mein erstes Ziel. Ich wollte nicht nach Mallorca oder auf eine der anderen Urlaubsinseln, auf die viele Landsleute ausschwärmten. Ich wollte nach Amerika. 1994 hatte ich dann genug Geld für eine Kalifornien-Rundreise beisammen. Unsere Regionalzeitung hatte diese Reise organisiert, für lauter Leute aus Brandenburg. Wir flogen von Amsterdam nach San Francisco und machten zunächst eine Stadtrundfahrt. Kurz vor der Golden Gate Bridge bat ich den Busfahrer, anzuhalten und mich aussteigen zu lassen. Die zwei Kilometer über die Brücke wollte ich unbedingt laufen, es war eines der schönsten Erlebnisse überhaupt. Danach fuhren wir, in einem Bus voller Ostdeutscher, auf dem Highway Number One, sahen auch die unfassbaren Weiten im Landesinneren, guckten den Grand Canyon hinab. Es war überwältigend. Ich bin in den beiden darauffolgenden Jahren wieder in die USA gereist, habe vor dem Zaun des Weißen Hauses in Washington gestanden und auf dem Empire State Building in New York. Das Foto vom World Trade Center – dieses stand damals noch – hängt bis heute in meinem Wohnzimmer.

ZEIT: Vielleicht haben Sie die Vereinigten Staaten verklärt?

Knothe: Anfangs sicherlich. In New York sah ich dann Bettler, die unter Brücken auf Pappen schliefen. In Los Angeles empfahl uns der Hoteldirektor, das Haus nach 20 Uhr nicht mehr zu verlassen, weil in der Gegend nachts regelmäßig scharf geschossen werde und sich kriminelle Banden Verfolgungsjagden mit der Polizei lieferten.

ZEIT: Was allerdings auch nicht unbedingt zum amerikanischen Alltag gehört.

Knothe: Gewiss. Aber es hat mich eben schockiert. Und meinen Blick auf die USA etwas verändert. Was das angeht, bin ich heute skeptischer, aber ich würde verirrten US-Soldaten jederzeit wieder aus meinem Dorf heraushelfen.