"Ich will die Revolution!", rufen Sie in einem Interview auf diesen Seiten (ZEIT, Nr. 18/15). Die heutigen Lebens- und Wirtschaftsmodelle führten zur Selbstzerstörung. Ich schaue hier in Vals zum Fenster raus – und komme zum selben Schluss wie Sie! Der Tourismus ist tot. Heute verhökern wir die Werte unserer Ahnen und unterlegen das Spektakel mit Chilbi-Musik. Es herrscht eine ruinöse Konkurrenz. Wie froh bin ich also, dass endlich eine Diskussion über die touristische Entwicklung im Berggebiet in Gang kommt.

Aber, Herr Bätzing, wie sieht Ihre Revolution aus? Sie fordern von der Bergjugend einen Wohlstandsverzicht, um eine neue Gesellschaftsordnung zu verwirklichen. Wie soll ich das meinen eigenen Jungen begreiflich machen, welche das Einmaleins der Globalisierung in den USA erlernt haben – und nicht in der Sennerei-Genossenschaft Vals auf meinen Rat warten?

Verstehen Sie mich nicht falsch: Mir gefallen Ihre Kultur- und Naturverbundenheit. Sie werden aber von einer rasenden Zeit überfahren. So fest die regionale Versorgung auch uns freuen mag, so wenig kann diese Kost den verwöhnten Gast überzeugen. Regionale "Patati" allein machen keine Revolution! Sie nennen das Beispiel Laax und empfehlen dem Resort eine "Deckelung" seines Angebots. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Und wieso das Wachstum nur in den Bergen "deckeln" – und nicht auch in Zürich-Oerlikon oder am Genfersee? Sie dürfen in den Bergen nicht erwarten, was es in der Stadt nicht mehr gibt.

Ja, wir brauchen eine Revolution. Und deshalb sage ich: Wir brauchen einen Turmbau zu Vals!

Sie sagen, unser Projekt sei "grauenvoll", Sie fürchten die Verstädterung der Alpen. Aber ist denn alles des Teufels, was aus der Stadt kommt? "Der Turm könnte überall stehen", sagen Sie. Nun, in den Bergen wäre er in dieser Größe allein. Sie rufen nach Kultur und tiefer Einsicht. Und wir überforderten Bergler kratzen alles zusammen, was wir an Kultur hier oben noch finden, und schicken es auf die Bühne: Etwas beschämt steht es dann da, das Jodlerchörli als Symbolfigur für eine längst vergangene Alpenkultur. Herr Bätzing, Kultur entsteht aus zivilisatorischem Schaffen. Aber das Einzige, was ich als Echo hier oben höre, ist der Bier-Rülps vom Stammtisch. Wir brauchen etwas Neues. Wir brauchen diesen Turm.

Herzlich grüßt

Ihr

Pius Truffer

Verwaltungsratspräsident 7132 AG, Vals