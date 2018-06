Inhalt Seite 1 — Wie sexy sind die Blusen der Pioniere? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jeder, den ich kenne, kennt Norberts Bilder, nur ich habe noch nie eins gesehen. Als wir uns das erste Mal miteinander unterhielten – in den großen, kargen Räumen seiner Galerie in der Rudi-Dutschke-Straße –, waren die Wände voll mit den Sex-Zeichnungen und Tattoo-Fotos von Erez aus Tel Aviv, der im Winter in Norberts Atelier in der Boxhagener Straße gearbeitet und gewohnt hat. Dafür durfte Norbert in dessen Studio in den Slums von Süd-Tel Aviv, und alles, was er dort gemacht hatte, hing jetzt in der Bötzow-Brauerei, aber ich hatte die Vernissage verpasst, und verkauft waren Norberts Tel-Aviv-Bilder auch schon längst. "War Israel okay?", sagte ich so schnell und direkt, als würden wir uns ewig kennen. "Ich glaube", sagte Norbert, "ich habe dort inzwischen mehr Freunde als hier. Und ich kriege immer noch alle paar Minuten von Ha’aretz die neuesten Nachrichten aufs iPhone."

"Angeblich sind deine israelischen Sachen ganz anders als das, was du bis jetzt gemacht hast."

"Echt?", sagte er. Er lächelte und schaute sehr ernst zugleich, und ich dachte, ich kenne niemanden, der das kann. "Wer sagt das?"

"Ich weiß es nicht mehr, vielleicht jemand von der Galerie. Aber sicher bin ich mir nicht", antwortete ich, und jetzt versuchte ich so zu lächeln wie er.

Zwei Wochen später – an einem schrecklich kalten, windigen Apriltag – saß ich im Büro von Norberts Atelier in der Boxhagener Straße in Friedrichshain und hielt mit beiden Händen eine heiße Teetasse fest, um mich aufzuwärmen. Ich versuchte, so wenig wie möglich durch die Gegend zu starren, denn so was sollte man nie tun, wenn man jemanden besucht, egal, ob zum ersten oder zum hundertsten Mal. Darum weiß ich nur noch, dass es eine große Wand mit sehr vielen Büchern gab, ich glaube, es waren meist Kunstbände und Kataloge. Dann gab es noch eine zweite Wand, an der Dutzende von Zetteln, Fotos und Zeichnungen hingen. Und an der Toilettentür gegenüber klebte Gerhard Richters junge Frau mit den hochgesteckten blonden Haaren und der roten Blumenjacke, aber das war bestimmt nur eine Kunstpostkarte.

"Magst du Richter?", sagte ich.

"Wenn du Daniel Richter meinst", sagte Norbert, "ja, sogar sehr. Er macht, was er will. Er holt die Politik und das Leben in seine Bilder. Das findet nicht jeder gut."

"Und Gerhard Richter?"

"Der macht, was man von ihm will. Erst lernt er Propagandamalerei in der DDR. Dann geht er in den Westen und malt nur noch abstrakt. Und dann malt er Nazis und Terroristen von Fotos ab."

Ich schwieg und dachte daran, dass Norbert in Leipzig geboren und in Ost-Berlin aufgewachsen war, und mir war immer noch kalt, und dann sagte Norbert so schnell und direkt, als würden wir uns ewig kennen: "Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich hatte in der DDR einen Kunstlehrer, der hat wie Gerhard Richter jede Wand in unserer Schule mit heldenhaften Arbeitern und Kolchos-Frauen vollgemalt. Darum weiß ich, wie das geht. Komm, ich zeig dir mal was."

Er stand auf, und wir gingen hinüber ins Atelier, das noch größer war als die beiden riesigen Räume der Galerie in der Rudi-Dutschke-Straße zusammen, und ich dachte, endlich bekomme ich ein paar Bisky-Bilder zu sehen. Aber das Atelier war leer. Nichts, nur lange, hohe, weiße Wände, in denen ein paar nackte Nägel steckten. Irgendwo lagen noch die Reste einer Arbeit von Erez herum, Plastikfolie wölbte sich in einer Ecke wie diese ausgetrockneten Büsche, die durch jeden Western geweht werden, und nur ganz hinten, in der dunkelsten Ecke, standen zwei Bilder.

"Nicole Eisenman", sagte Norbert und zeigte auf eins. "Die finde ich auch toll. Vor ein paar Jahren war ich in meiner New Yorker Galerie, und irgendwelche MoMA-Leute überlegten, ob sie das Bild fürs Museum kaufen sollen, aber dann fanden sie es zu hart. Und ich dachte, wenn es für sie zu hart ist, muss ich es unbedingt haben."

Ich guckte einmal, zweimal, dreimal hin, dann erst sah ich, dass jeder der vielen Nackten auf dem Bild einen Haufen wie ein Hund unter sich gemacht hatte.

"Ist das nicht wahnsinnig schön?", sagte Norbert. Auf dem anderen Bild – es war auch von Eisenman – griff eine sehr wild, hässlich und nur auf den ersten Blick schlecht gemalte Nackte einer anderen Nackten mit Gewalt zwischen die Beine. "Das hier hing jahrelang in meiner Wohnung."

Er machte wieder dieses ernste, lächelnde Norbert-Bisky-Gesicht, aber ich lächelte nicht zurück. "Hast du nie wie dein Kunstlehrer und der DDR-Richter gemalt?", sagte ich.

"Doch, klar", sagte er. "Als Student. Bei Baselitz. Vier Jahre lang. Willst du was davon sehen?"