Der Mann im dunkelblauen Anzug japst auf und ballt die Faust, als nur wenige Meter vor ihm ein 138-Kilo-Koloss auf die Bretter fliegt. Ein Rumms hallt durch die Arena, die Zuschauer grölen. Das Ergebnis stimmt: Rusev, der böse Russe und Putin-Propagandist, hat soeben gegen John Cena verloren, den nice guy aus der U. S. Army und klaren Liebling der Zuschauer. "Wahnsinn, was die da abliefern", sagt Stefan Kastenmüller über die Gestalten im Ring und schüttelt ungläubig den Kopf. Schwer zu sagen, ob er noch staunender Neuling ist oder schon kalkulierender Strippenzieher. Er hat sich wohl selbst noch nicht entschieden.

Seit Ende März ist der 51-jährige Deutsche neuer Europachef des börsennotierten US-Konzerns World Wrestling Entertainment (WWE). In dessen Auftrag soll er die bizarren Prügelorgien nun auch auf dem Alten Kontinent in einträgliche Geschäfte verwandeln. In den Vereinigten Staaten ist die brachiale Form der Unterhaltung seit Jahrzehnten etabliert. Manche Darsteller sind ähnlich berühmt wie Sport- oder Hollywoodstars. Die WWE beschreibt sich als "die Soap Opera im Ring", denn Woche für Woche tragen die Wrestler ihre Fehden in Form von Showkämpfen aus, die durch melodramatische Plots aufgepeppt werden. Gründe zum Draufschlagen gibt es immer: Mal ist es der Streit zwischen Geschwistern, mal eine eskalierende Eifersuchtsszene, mal die Fortsetzung des Kalten Krieges mit anderen Mitteln.

Die Fans fiebern mit, als ginge es wirklich um Leben und Tod

In diese Kategorie fällt die Streitsache Rusev gegen Cena, die gerade zugunsten des Amerikaners entschieden wurde. Die Show war ganz nach Kastenmüllers Geschmack, vor allem wegen der äußeren Umstände: Das Schlachtfeld liegt in Hamburg. Etwa 8.000 Zuschauer in der O₂-Arena haben im Schnitt 60 Euro pro Ticket bezahlt. Viel Geld für eine Hau-drauf-Orgie, die nicht einmal echt ist. Welcher der Muskelprotze im Ring den Kampf gewinnt, ist stets abgesprochen. Die scheinbar mörderischen Schläge sind Stunts. Jeder weiß das. Aber die Fans fiebern mit, als ginge es wirklich um Leben und Tod.

Drei Reihen vom krachenden Ring entfernt nimmt sich Kastenmüller zurück, bleibt entspannt wie ein Genießer auf einem Klappstuhl sitzen, während um ihn herum alle stehen und grölend Banner schwenken. Einige bejubeln den siegreichen John Cena, andere beschimpfen den am Boden liegenden Rusev. "Als ich das hier zum ersten Mal sah, konnte ich es nicht glauben", sagt Kastenmüller, "eine so involvierte Crowd kannte ich nicht mal vom Fußball." Mit derart großer Anteilnahme könne man arbeiten, dachte er, heuerte vor zwei Jahren bei der WWE an und stieg schnell auf. Er sei glücklich in seinem Job. Aber ja: Er habe viel zu erklären.

Da wäre etwa die Frage, warum die Europäer ausgerechnet jetzt massenhaft begeistern soll, was sie seit Jahrzehnten kaltlässt. Wrestling kennt keinen echten Wettkampf, es ist also kein Sport im eigentlichen Sinn. Als Bühnenspiel indes unterscheidet es sich dramatisch vom Theater: Zu simpel sind die Plots, als dass sie den Zuschauer auf gedankliche Höhen bringen könnten. Wrestling ist alles andere als ambivalent oder subtil. Die Shows sind voll dröhnender Musik, schriller Farben und versprechen die härtesten Kämpfe der Menschheitsgeschichte in Serie. Es gibt den Guten und den Bösen, Amerika und Russland, aber nichts dazwischen. Ist das noch Spaß?

Wrestling Wrestling: Markt Der Unterhaltungskonzern World Wrestling Entertainment (WWE) erwirtschaftete im vergangenen Jahr 540 Millionen Dollar Umsatz. WWE hat seinen Sitz in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut, seine an der New York Stock Exchange gehandelten Aktien gehören vor allem institutionellen Anlegern und Fonds, die Show Wrestlemania zählt das Magazin Forbes zu den zehn ökonomisch wichtigsten Sportveranstaltungen der Welt. Weltweit gibt es aber Dutzende weitere Wrestling-Ligen mit konkurrierenden Wettbewerben. Geschichte Wrestling könnte man eigentlich ganz einfach mit Ringkampf übersetzen. Den kannten schon die Griechen der Antike, seither hat er sich immer weiter entwickelt. Dabei fiel jedoch der sportliche Charakter des Wettkampfs im Lauf der Zeit mehr und mehr zurück. Etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann der Unterhaltungsaspekt langsam wichtiger zu werden. Dieser Wandel hält bis heute an. An der Spitze der Prügelindustrie stehen heute Champions wie der amerikanische Wrestler Seth Rollins.

"Manchmal ist es schon anstrengend, gegen vorgefertigte Meinungen anzureden", sagt Kastenmüller. Mittlerweile hat er seinen Platz verlassen und geht zum Backstagebereich. Währenddessen marschiert schon der nächste Kämpfer zum Ring, begleitet von Lasershow und Rockmusik. Wer Wrestling verstehen wolle, müsse es erleben, sagt Kastenmüller. Zu seinem Jobstart habe er 80 skeptische Kollegen aus der Unterhaltungsbranche zu einem Kampf eingeladen. Unisono hätten hinterher alle geschwärmt, sagt Kastenmüller. Verwundert habe ihn das allerdings nicht. War bei ihm ja auch so, sagt er.

Ursprünglich hatte der gebürtige Münchner nur "wenig Bezug" zu Wrestling, wie er sagt. Sein Herz gehörte schon als kleiner Junge eher dem FC Bayern. Aber auch zu alternativen Arten des Entertainments hegte Stefan Kastenmüller früh eine zaghafte Liebe, die Unterscheidung von Kultur in E und U, in Ernsthaftes und Unterhaltendes, ist ihm fremd. Black Music und ein DJ-Austauschprogramm führten ihn für einige Zeit in die Vereinigten Staaten. Dort hörte er gegen Ende des Kalten Kriegs erstmals von Hulk Hogan, einem mittlerweile gealterten, blondbärtigen Muskelmann, der dem Wrestlinggeschäft bis heute ein Gesicht gibt. Die Branche wirkte aber schon damals halbseiden.

Um mitzumachen, fehlte Kastenmüller zunächst der Stallgeruch. Der Kontrast hätte kaum größer sein können: In München kennt man die Kastenmüllers als Unternehmerfamilie, die seit 150 Jahren Mühlen baut. Als ältester von drei Brüdern hätte Stefan den Betrieb eigentlich vom Vater übernehmen sollen – er hatte aber keine Lust und überließ die Aufgabe dem jüngsten Bruder Andreas. Und dann fühlte sich die Familie noch sehr der bürgerlichen Kultur verbunden. Peter, der mittlere Kastenmüller-Sohn, ist heute Intendant des Neumarkttheaters in Zürich. So gesehen, war Stefan immer schon ein Spezialfall.