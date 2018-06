Conchita Wurst, "Österreichs einziger global relevanter Popstar", ist ein junger Mann namens Tom Neuwirth, der den alljährlich stattfindenden Eurovision Song Contest 2014 gewonnen hat. Deshalb darf dieser Wettbewerb am 23. Mai 2015 in Wien stattfinden.

Die Kunstfigur Conchita Wurst enthält schon im Namen einen Widerspruch, der sie auszeichnet: Wurst klingt handfest gegen den Traum von einer Conchita. Neuwirth tritt auf als junge Frau mit Bart, und obwohl es sinnlos ist, solche Kostümierungen durch Aufklärung zu enttarnen, wird gerne darauf hingewiesen, dass die bärtige, langhaarige Schönheit nach dem Inbild von Jesus Christus gestylt ist. Es ist ein genialer Marketing-Trick: Das kulturell eingebürgerte Inbild des Jesus Christus wird gemischt mit dem noch vor Kurzem ausgegrenzten Schreckensbild eines Transvestiten.

Daran stört nichts außer dem Gesang, den ein Sänger in so einer Konstellation sich leider nicht ersparen kann. Der junge Mann ist als junge Frau wichtig geworden, weshalb zum Beispiel die Wiener Verkehrsbetriebe seine Stimme zum Besten geben. Über Lautsprecher hört man in der U-Bahn-Station Neuwirths Stimme mit signifikanten Sätzen: "Conchita sagt: Das Leben ist wie ein U-Bahnsteig – voller interessanter Menschen."

Mich interessiert diese Art von Sätzen, die Conchita hier ironisiert. Solche Sätze beanspruchen Weisheit durch Weisheiten. Brecht wurde dafür gescholten, für seine "Teekannensprüche", die in der ehrenwerten Verfremdung leicht chinesisch erschienen. Der wirkliche Meister ist ja auch ein Chinese gewesen: Dieses neu erschienene Reclam-Heft über Konfuzius enthält ein Nachwort, in dem die Schlüsselbegriffe des Denkers vorgestellt werden: Himmel, Weg, Sitte, Mitte, Maß, Harmonie, Pietät und Loyalität, Menschlichkeit, Gegenseitigkeit, Gerechtigkeit, Regierung, Dynastie, Bestätigung, Namen, Musik. Die Begriffe sind kommentarbedürftig, weil die meisten von dem abweichen, was die heutige Umgangssprache aus ihnen macht. Harmonie heißt zum Beispiel nicht, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Es heißt, mit sich selbst in Eintracht leben und daher nicht mehr als das wollen, was dem eigenen sozialen Stand vorgegeben ist. Konfuzius lehrt die Pflicht zu unbedingter Loyalität der Untergebenen dem Kaiser gegenüber.

Politisch mag Konfuzius also nicht "fortschrittlich" sein. Aber sprachlich ist er weit voraus und auch in mancher Weisheit: "Der Meister sprach: Es kann einer ein Reich mit allen Provinzen und Familien in Ordnung bringen, es kann einer auf Amt und Würden verzichten, es kann einer auf scharfe Klingen treten – und Maß und Mitte doch nicht erreichen."