Für ausländische Touristen ist Tokio meist ein einziges Rätsel: verwirrend, riesig, fremd. Gut, wenn man da an jemanden gerät, der sich auskennt. Florian Coulmas lebt seit vielen Jahren in der Megacity; er ist Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien. In seinem Buch führt er den Leser ins Kappabashi-Viertel mit Spezialgeschäften für stilgerechte Küchenutensilien – etwa Messer zum Häuten von Tintenfischen. Er stellt die elegante Modemeile Omotesando vor, Kabuki-Theater, Karaokebars und Pachinko-Spielsalons. Man erfährt Wissenswertes über das geistige Leben der Stadt, die ganze 138 Universitäten, 49 Colleges und 446 Fachschulen zählt – und lernt, welche Verhaltensweisen das "Reich der rituellen Harmonie" prägen. Ein gelungenes Stadtporträt in fünfzehn Kapiteln, sozialwissenschaftlich fundiert und anschaulich verfasst.