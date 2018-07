Ich bin erschüttert. Wenn ich höre, wie Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das ist grausam, grässlich, unvorstellbar! Und obschon ich nicht so blauäugig bin zu vergessen, dass sich unter ihnen auch Kriminelle, Drogenhändler, Mitglieder und Emissäre des Islamischen Staates und anderer muslimischer Terrororganisationen befinden – die große Mehrheit sind verzweifelte Menschen, einige mit ihren kleinen Kindern, die sich in Europa eine bessere Zukunft erhoffen. Klar, es gibt unter den Flüchtlingen solche, die über die Schwäche unserer Empfangsstrukturen informiert sind und mit einer lebenslänglichen Unterstützung seitens des Staates rechnen.

Aber all das darf unsere Empörung nicht mindern.

Das Problem hat besorgniserregende Dimensionen angenommen. 2015 erwartet man, dass eine Million Menschen nach Europa wollen. Wenn man bedenkt, dass in Griechenland, Spanien und Italien die Jugendarbeitslosigkeit gegen 50 Prozent beträgt und in Frankreich 25 Prozent der Jungen einen Job suchen, begreift man: Die bereits bestehenden Spannungen werden sich weiter verschärfen. Die politischen Konsequenzen zeigen sich bereits.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Die EU reagiert auf das Flüchtlingsdrama mit vielen heuchlerischen Worten – aber wenig Substanz. Meint Politik die Kunst, die Probleme zu antizipieren, dann ist ihr Versagen im Mittelmeerdrama total. Und die wirtschaftliche Dimension des Themas hat man in Brüssel anscheinend völlig vergessen. Diejenigen, die im Norden ihr Glück suchen, sind nämlich nicht die Armen, sondern Angehörige der Mittelschicht. Sie verfügen über die Tausende von Dollar, welche die Menschenhändler verlangen, um sie auf ihren Barken übers Wasser zu bringen. Die afrikanischen Länder verlieren Arbeitskräfte, die wesentlich zu ihrer Entwicklung beitragen könnten.Wenn wir eine wilde Einwanderung vermeiden wollen, müssen wir auf der anderen Küste des Mittelmeers massiv investieren. Die Hoffnung auf einen Beruf, einen Arbeitsplatz und ein Haus im eigenen Land hemmt den Auswanderungsdrang. Und gut ausgebildete Arbeiter könnten nach Europa migrieren – ohne dort soziale Probleme zu verursachen.

1994, also vor über zwanzig Jahren, hat der Präsident des Istituto per la Ricostruzione Industriale zahlreiche italienische Industrielle und – durch meine Vermittlung – auch einige Schweizer nach Venedig zu einem Gedankenaustausch über Migration eingeladen. Darunter waren Nationalrat Peter Spälti, Verwaltungsratspräsident und CEO der Winterthur-Versicherungen, oder Peter Gross, Generaldirektor der Schweizerischen Bankgesellschaft und Verwaltungsratsmitglied von Swatch. Die Fragen, die wir uns stellten, waren folgende: Wie können wir die demografischen Unterschiede zwischen dem jungen, wachsenden Afrika und dem alten, schrumpfenden Europa nutzen? Was bedeutet die Nähe zwischen Nordafrika und Europa für den Handel – die Strecke von der tunesischen Küste nach Pantelleria ist kürzer als von Lugano nach Basel? Wie also kann man Nordafrika zur maquiladora, zur mexikanischen Grenze von Europa machen?

Unsere Lösung lautete: Schafft Sonderwirtschaftszonen! Umrahmt von Wohnhäusern für die Arbeiter sowie Werkstätten zur Schulung derselben, mit Kontrollzentren für eine geordnete und qualifizierte Immigration. Die europäischen Staaten sollten dabei den afrikanischen Ländern mit Rat, Tat – und Geld – unter die Arme greifen. Die Unternehmer selber bräuchten hingegen keine staatlichen Subventionen, sie würden das Investitionsrisiko übernehmen; vorbehaltlich einer Staatsgarantie für politische Risiken.

Mitte der neunziger Jahre brach in Italien leider der Skandal mani pulite aus – und meine italienischen Freunde waren fortan mit anderen Sorgen beschäftigt. Die Debatte in Venedig blieb also folgenlos, unsere Ideen versandeten. Nun wäre der Zeitpunkt gekommen, sie wieder hervorzukramen.