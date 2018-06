Ihr Geburtsjahr ist so unklar wie die Herkunft ihres Vornamens. Sicher ist dagegen, dass ihr Stiefvater für eine anregungsreiche Ausbildung sorgte. Vor Bewerbern um ihre Hand floh sie in einen fernen Kurort. Dort lernte sie einen jungen Poeten kennen, dessen Gedichte sie tief beeindruckten. Zurück in ihrer Heimat, hielt sie über Kriegsfronten hinweg den Kontakt. Gerade volljährig geworden, reiste sie zu ihm in die damals glanzlose Metropole. Nach ihrer Heirat betrieb er einen Kult um sie, und sie inszenierte sich extravagant gekleidet in seinem Zirkel von Künstler-Rebellen als seine Muse. Er tolerierte zwar ihre Dreiecksbeziehung mit einem Maler, das Ende ihrer Ehe war jedoch abzusehen.



Als sie einem jungen Künstler begegnete, witterte er nur eine neue Affäre. Sie jedoch hatte sich entschieden. Zwei Jahre nach ihrer Scheidung heiratete sie den jüngeren Exzentriker. Er sah in ihr das Inbild des Mondänen und sein "Leuchtfeuer", sie aber begann alsbald, ihn und seine Kunst zu vermarkten. Nun stand er schrill aufgemacht im Rampenlicht, während sie sich im schlichten Kostüm zurückhielt. Besonders im selbst gewählten Exil blühten ihre Geschäfte. Sie verwaltete das Vermögen und scheffelte auch nach ihrer Rückkehr Unsummen. Sogar als ihre Kräfte schwanden und das Alter sie zeichnete, blieb sie sein Lebensmittelpunkt. Als seine Ideen und die Geldquellen versiegten, Schlaflosigkeit und Einsamkeit ihn plagten, pflegte sie ihn, bis sie selbst zum Pflegefall wurde. Sie starb, während er neben ihr schlief. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 20:

Mike Leigh, geboren 1943 nahe Manchester, gilt neben Ken Loach und Stephen Frears als Urgestein des sozialkritischen New British Cinema. Er drehte u. a. "Life is sweet", "Lügen und Geheimnisse", "Happy-Go-Lucky" und "Mr. Turner"