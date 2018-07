Wer Palmyra besitzt, besitzt das Herzstück Syriens. Die Stadt war und ist aufgrund ihrer geografischen Lage inmitten der syrischen Wüste von immenser Bedeutung: politisch, wirtschaftlich, kulturell – und auch militärisch. Für die Strategen einer jeden Armee, so auch jetzt für die Aggressoren des "Islamischen Staates", bedeutet Palmyra Zugang zu Damaskus und zum Euphrat. Außerdem liegt Palmyra an der kürzesten Transportverbindung zwischen dem Küstenland und dem Euphrat – noch in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts gab es auf der Strecke zwischen Damaskus und Deir al-Sur hier die einzige Tankstelle. Heute besitzt Palmyra einen der drei Flughäfen Syriens, die anderen befinden sich in Aleppo und Damaskus. Brisant ist außerdem, dass wenige Kilometer nördlich von Palmyra das Gefängnis der Staatssicherheitspolizei für politische Häftlinge liegt.

Palmyra ist also ein natürliches strategisches Ziel. Dass der IS hier einfallen könnte, diese Gefahr bestand seit Monaten. Sie verschärfte sich im März, nach den Zerstörungen von Kulturgütern, die der IS in den irakischen Ruinenstädten Hatra und Chorsabad sowie im Museum Mossul angerichtet hatte. Denn Palmyra ist wohl die berühmteste, größte archäologische Kostbarkeit der Region und somit auch symbolisch ein lohnendes Ziel für den IS. Wie der Althistoriker Maurice Sartre schrieb: Es ist, als stünden die Islamisten im Louvre, im Britischen Museum, im Pergamonmuseum oder im Petersdom! Unvorstellbar? In Syrien ist es schauerliche Realität.

Und wir hätten diesen Albtraum abwenden können. Als die Kulturbarbaren des IS im Museum Mossul mit Vorschlaghämmern auf Statuen losgingen, protestierte die Unesco. Doch was taten die Vereinten Nationen seither, um weitere vorhersehbare Katastrophen abzuwenden? Nichts. Die UN warteten ab, bis der IS vor Palmyra stand.

Um zu verstehen, wie groß die Katastrophe ist, muss man sich die kulturelle Bedeutung des ganzen Landes klarmachen. Syrien ist eine der reichsten und bedeutendsten Kulturlandschaften der Welt. Denn hier liegen die Anfänge unserer Zivilisation: Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens, die Sesshaftwerdung des Menschen und die Urbanisierung lassen sich in dieser Region zum ersten Mal nachweisen. Das ganze Land ist ein Kulturarchiv. Von den frühen Hochkulturen Mesopotamiens über die blühenden Städte der Römerzeit bis zu den Kreuzfahrern und den islamischen Dynastien sind hier alle Kulturstufen belegt – vor allem durch archäologische Denkmäler.

Forscher aus aller Herren Länder arbeiten seit über einhundert Jahren an der Erschließung und Bewahrung dieses Erbes. Und Syrien ist nicht nur Forschungsobjekt, sondern auch Bildungsquelle: Der Kulturtourismus war seit Jahren der bedeutendste Wirtschaftsfaktor des Landes.

Doch dann kam der Krieg. Die Infrastruktur brach zusammen, und es begann die Vernichtung unwiederbringlicher Schätze. Fast täglich gibt es Berichte von Raubgrabungen, Plünderungen und illegalem Handel mit gestohlenen Artefakten. In der internationalen Kriminalstatistik der Unesco steht das illegale Geschäft mit Kulturgütern an dritter Stelle der Schattenökonomien, gleich nach Waffen- und Drogenhandel. Längst wissen wir, dass mit dem schmutzigen Geld der syrische Krieg finanziert wird, auf beiden Seiten.

Doch auch das hat die UN bisher nicht dazu bewogen, über Schutztruppen gegen den IS überhaupt zu diskutieren. Muss erst Palmyra zerstört werden? Kulturell ist die Stadt mit ihrer halbnomadischen Bevölkerung ein Puffer zwischen den urbanen Sozialstrukturen des Küstenlandes und den Bewohnern der bäuerlichen Region östlich des Euphrat. Bis vor Kurzem lebte ein Großteil der Bevölkerung von Handel, Transportwesen und Tourismus. Doch diese Wirtschaftszweige brachen zu Beginn des Bürgerkrieges 2010 zusammen. Was, wenn die kostbaren Ausgrabungen vom IS zerstört und geplündert würden?

Andreas Schmidt-Colinet leitete von 1980 bis zur Emeritierung 2010 die deutsch-syrischen Grabungen in Palmyra. Zuletzt war er Professor für Klassische Archäologie an der Universität Wien.

Palmyra, die Oasenstadt inmitten der syrischen Wüste, hat europäische Reisende schon im 18. Jahrhundert verzaubert. Die Säulenstraßen, die Tempel, Theater und Nekropolen bezeugten den hohen Sinn unserer Vorfahren für Schönheit, für Größe, für Kultur. Seit dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten dort Scharen von Archäologen. Ihre modernen Methoden zur Auswertung von Satellitenbildern bezeugen nun Raubgrabungen und Panzerstellungen.

Das Hauptheiligtum der antiken Stadt, der Bel-Tempel aus dem frühen ersten Jahrhundert nach Christus, wurde durch Panzergranaten schwer beschädigt. Besonders gefährdet ist jetzt die Nekropolenlandschaft rings um Palmyra: Die Turmgräber und die unterirdischen Gräber mit Wandmalereien, Skulpturenschmuck, Sarkophag-Reliefs sind leicht zugänglich für Grabräuber.

Schon im Sommer 2014 wurde das vorbildlich restaurierte Grab des Tybel brutal zerstört, wurden die Grabskulpturen verstümmelt oder gestohlen. Im November 2014 verschwanden dann massenweise Reliefs und wurden über den illegalen internationalen Kunsthandel verkauft, woraufhin sie auch von renommierten Auktionshäusern im Westen per Internet angeboten wurden.

Ich selbst habe von 1980 bis 2010 in Palmyra gearbeitet: Wir haben das Deutsche Archäologische Institut aufgebaut, und ich leitete die Ausgrabungen vor Ort. Vieles, was wir freilegen, ausgraben und restaurieren konnten, war bis dahin weder in der Fachwelt noch dem breiteren Publikum bekannt. Dazu gehören zum Beispiel Stuckfriese aus dem Residenzbau eines Karawanenherrn, verziert mit einzigartigen, zum Teil vergoldeten Köpfchen und Meerestieren. Wenn derartige Köpfchen nun im Kunsthandel angeboten werden, handelt es sich dabei kaum um Bestände "aus altem Privatbesitz", wie im Katalog angegeben wird, sondern um Raubgut. Käufer sollten wissen: Mit dem Erlös kann ein blutiger Krieg finanziert werden.

In letzter Zeit tauchen immer häufiger geschmuggelte Kulturgüter aus Syrien im Kunsthandel auf. Ich wundere mich immer wieder über die Unverfrorenheit mancher Händler, die als Herkunftsangabe in Onlinekatalogen schreiben: "aus altem europäischen Familienbesitz". Auch die Formulierung "property of a gentleman" bedeutet im Klartext oft: gestohlen. Warum kaufen westliche Kunden geraubte Antiken? Die gängige Rechtfertigung lautet: "Wenn ich es nicht kaufe, kauft es ein anderer. Außerdem rette ich das Stück damit vor der Zerstörung."

Das sind Scheinargumente. In Wirklichkeit zerstören die Kunsträuber und ihre Abnehmer unser eigenes kulturelles Gedächtnis – und sie finanzieren, seit militante Gruppen in dieses illegale Geschäft eingestiegen sind, mörderischen Terror.

Wir Archäologen versuchen in internationaler Kooperation, den systematischen Raub und die Zerstörungen zu dokumentieren. Aber im Grunde sind wir Wissenschaftler und Kulturschaffenden hilflos. Hier sind nicht mehr wir gefragt, auch nicht die Unesco, sondern der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Wenn ich sehe, was jetzt in Syrien geschieht, ist mir weh ums Herz, und ich fürchte, dass das Schlimmste noch nicht überstanden ist, auch für unsere Freunde. Gebe ein gütiges Schicksal, dass sie zumindest ihr Leben retten können! Wann begreifen wir, dass dieser Krieg uns alle angeht?