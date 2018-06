Da will man mal so richtig Luftsprünge machen – und wird von der eigenen Angst ausgebremst! Ich stehe am Rand eines riesigen Trampolinnetzes, die Zehen in die Seile gestemmt, um nicht den Halt zu verlieren. Unter mir geht es mehr als 50 Meter in die Tiefe, wo spitze Felsen zu erahnen sind. Über mir und ringsum dräuen düstere Höhlenwände, angeblitzt von Neonlicht. Die anderen Besucher scheint weder die Tiefe noch die Dunkelheit zu irritieren: Etwa 30 Erwachsene und Kinder springen juchzend wild auf und ab und kugeln im Netz herum.

Bounce Below heißt diese Attraktion, die an die surreale Fantasiewelt eines Computerspiels erinnert: In einer Höhle sind drei Trampolinnetze in verschiedener Höhe aufgespannt, jedes etwa so groß wie ein Drittel eines Fußballfeldes. Die Höhle ist Teil der Llechwedd Slate Caverns nahe dem walisischen Örtchen Blaenau Ffestiniog – einer einstigen Mine, die im 19. Jahrhundert eine der größten Schiefergruben überhaupt war. Jetzt soll der unterirdische Riesenspielplatz ihr neues Leben einhauchen. Eine weltweit einzigartige Idee, die ich widersprüchlich fand: Hüpfen bedeutet Loslassen, Leichtigkeit, Wachsen – Höhlen symbolisieren Enge, Schwere, Schrumpfen.

Nach der Ankunft führte man mich und andere Sprungwillige durch enge Stollen etwa 30 Meter unter die Erde, bis sich plötzlich eine Höhle auftat. Dort brummte ein Geräuschpegel wie in einem Spaßbad, und es roch nach maroder Geisterbahn. Direkt vor mir wippte das oberste Netz auf und ab, schlug kleine Wellen. Etwas benommen kletterte ich über einen Steg hinauf.

Jetzt würde ich mich am liebsten hinsetzen und wie eine Spinne ins Netz krallen. Aber dazu bin ich schließlich nicht hergekommen. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich schon drei Meter hoch hüpfen müsste, um mir den noch dazu helmgeschützten Kopf anzuschlagen. Und dass am Netzrand ringsum ja auch noch die Aufpasser stehen. Wie Bademeister sind sie mit Trillerpfeifen ausgestattet. Im Notfall pfeifen sie dreimal, dann müssen sich alle hinhocken und ihre Anweisungen abwarten.

Bisher wirkt keiner der Aufpasser alarmbereit. Und da mir bei nur acht Grad Höhlentemperatur allmählich kalt wird, gebe ich mir einen Ruck. Breitbeinig und mit ausgestreckten Armen stakse ich in die Mitte des Netzes, hüpfe erst mal zentimeterhoch und achte bei jeder Landung auf meine wackelnden Knöchel. Solange ich nicht an den Abgrund unter mir denke oder daran, dass ich zu Boden gehen und mich auf diesem dauerwippenden Riesennetz nur schwer berappeln könnte, kann ich die Sache eigentlich genießen.

Nein, sie beginnt sogar Spaß zu machen: Ich werde mutiger, ziehe die Knie an, strecke wie ein Hampelmann bei jedem Sprung alle viere von mir, drehe Pirouetten. Das fühlt sich nach Schuldisco an, etwas albern und schön unbeschwert. Aber nicht viel anders als früher, als ich auf dem Trampolin im Garten meiner Eltern gen Himmel sprang. Das Freiheitsgefühl kommt vom Hüpfen, die Höhle stört dank ihrer Größe zwar nicht, birgt aber auch keinen Mehrwert.

Dafür ist das Ganze eine super Recycling-Idee für ausgediente Industrieorte, wenn man mal bedenkt, wie viele ehemalige Minen es gibt. Ob die ein oder andere Region auf der Welt mit so einer Attraktion ein Stück voranhüpfen könnte? Die Einheimischen hier holen aus ihren Minen jedenfalls alles heraus, außer Schiefer: Neben Bounce Below gibt es auf dem Gelände auch eine Zipline, eine Seilrutsche, und man kann in einer Lagune auf einer künstlichen Riesenwelle surfen. Oder unterirdische Bootsfahrten durch eine andere ehemalige Mine buchen.