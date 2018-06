Inhalt Seite 1 — Schrammen für die Seriensieger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im chinesischen Mondkalender hat das Jahr der Ziege begonnen. Das Hornvieh gilt als friedsam und konsensorientiert. Doch für die deutschen Automanager im Lande fing das Jahr alles andere als harmonisch an. So durfte Hubertus Troska, der Asien-Vorstand von Daimler, auf der Messe in Shanghai noch im April freudig einen Absatzzuwachs von 18 Prozent für die ersten drei Monate verkünden. Zwei Tage später aber erreichte Troska die Hiobsbotschaft: 53 Millionen Euro Buße brummten die Kartellwächter der Provinz Jiangsu dem Konzern auf. Wegen Preisabsprachen mit dortigen Mercedes-Händlern.

Weit schlimmer kam es für Jochem Heizmann von Volkswagen. Als Marktführer in China waren die Wolfsburger seit Jahren zweistellige Zuwachsraten gewohnt. Jetzt musste der VW-China-Vorstand für das erste Quartal stagnierende Zahlen melden. Im April brach der Absatz der Marke VW gar um 7,5 Prozent ein, wie der Branchendienst Automotive News China meldete.

Reichlich Ärger hatte auch BMW-Vertriebsvorstand Ian Robertson. Der Hersteller musste seinen aufmüpfigen Händlern in China Anfang des Jahres 685 Millionen Euro zuschießen. Viele von ihnen hatten Probleme, weil ihnen BMW mehr Autos auf den Hof gestellt hatte, als sie so schnell verkaufen konnten. Und das gegen Vorkasse.

Neuerdings müssen auch die Deutschen einheimische Hersteller ernst nehmen

Die Beispiele zeigen: Die paradiesischen Zeiten, in denen VW, Audi, BMW und Daimler in China Jahr für Jahr ganz selbstverständlich zweistellig zulegten, in denen die statusbewussten Aufsteiger in Peking oder Shanghai ohne zu zögern Höchstpreise für Autos mit deutschem Markenzeichen bezahlten, sind Geschichte.

"Die Bonanza ist vorbei", sagt Ralf Kalmbach, Partner bei der internationalen Beratungsgesellschaft AT Kearney am Rande der Messe. Zwar werde der chinesische Automarkt weiter wachsen, "aber der Wettbewerbsdruck ist sehr viel höher geworden". Alle internationalen Konzerne hätten ihre Fabriken in China kräftig ausgebaut, und neuerdings müsse man auch die einheimischen Hersteller ernst nehmen. Kalmbach öffnet die Tür eines wuchtigen Haval-SUV, die Marke gehört zur chinesischen Gruppe Great Wall. Er deutet auf die Innenausstattung. "Sieht aus wie bei einem Audi", stellt er lapidar fest.

"Neue Normalität" hat Staatspräsident Xi Jinping die für die nächsten Jahre erwarteten niedrigeren Wachstumsraten der chinesischen Volkswirtschaft genannt. Und die gedämpfte Stimmung scheint jetzt auch bei den Autokäufern anzukommen. In den ersten Monaten wuchs der Pkw-Absatz in China noch mit zwölf Prozent, doch schon im April fiel der Zuwachs abrupt auf die Hälfte ab.

Mercedes zählt zu den wenigen internationalen Marken, die derzeit noch kräftig zulegen in China. "Wir haben die jüngste Modellpalette aller Premiummarken", begründet Troska die Sonderkonjunktur, die die Marke näher an die Verkaufszahlen von Audi und BMW heranbringt. Aber auch die Schwaben mussten sich anpassen. "Der Markt ist sehr kompetitiv, es gibt auch Druck auf Nachlässe", beschreibt Troska die veränderte Lage. Chinas Markt sei "reifer" geworden, betont Automobilexperte Ma Jun von der Shanghaier Tongji-Universität. "Die Hersteller machen jetzt vernünftigere Preise, ihre Gewinne werden nicht mehr so hoch sein wie in den vergangenen Jahren."

In Brasilien und Russland – zwei wichtigen Hoffnungsmärkten – sind die Neuwagenverkäufe in den vergangenen Monaten wegen der schlecht laufenden Wirtschaft regelrecht abgestürzt. Umso wichtiger wird China, der größte Automobilmarkt der Welt. Ein Drittel aller von deutschen Konzernen gebauten Autos ging im vergangenen Jahr an Kunden des Riesenlandes. "Gut jedes fünfte Auto, das in China neu verkauft wird, trägt ein deutsches Konzernmarkenzeichen", freute sich Matthias Wissmann, der Präsident des Verbands der deutschen Automobilindustrie (VDA) in Shanghai. Und die anteiligen Gewinne aus China fielen in den Bilanzen von VW, BMW, Daimler & Co. auch 2014 wieder überproportional hoch aus. Beim VW-Konzern stammten nach Analystenschätzungen rund 60 Prozent der Gewinne aus China.

Doch im Jahr der Ziege wird es nicht einfach, diese Erfolgsstory weiterzuschreiben.

Die üppigen Milliardenprofite der internationalen Automultis sind der Führung in Peking nämlich nicht entgangen. Und die Funktionäre schauen den Konzernen nun sehr genau auf die Finger, auch wenn deren staatseigene chinesische Partner wie Saic und FAW (Volkswagen, Audi), Brilliance (BMW) oder Baic (Daimler) bislang immer kräftig mitverdienten.

Aber warum sollten Chinas Bürger für einen Audi, BMW oder Mercedes viel höhere Preise zahlen als die Käufer in Europa oder den USA? Unschön fand es Peking auch, dass die eigenen Landsleute bis vor Kurzem lieber zu den prestigeträchtigen Autos europäischer oder amerikanischer Labels griffen, als sich für eine einheimische Marke zu entscheiden.

Seit gut einem Jahr läuft in China eine Kampagne gegen Korruption und Verschwendung. Den Schwung nutzt die Regierung, um auch den Autobauern ihre Grenzen aufzuzeigen – als Hebel dient das Kartell- und Verbraucherrecht. Nicht nur Daimler, auch Audi, VW, BMW, Chrysler und japanische Autozulieferer wurden bereits wegen überhöhter Preise für Neuwagen und Ersatzteile oder angeblich mangelhafter Produkte mit Verfahren überzogen.

Reihenweise geben die Autobauer "freiwillig" Preissenkungen bekannt

Verbrauchersendungen im Staatsfernsehen stellen regelmäßig vermeintliche Fehlleistungen an den Pranger: Da wurde Mercedes, Audi und BMW vorgeworfen, das Interieur ihrer noblen Autos dünste giftige Dämpfe aus. VW wurde gerade vorgehalten, bei Modellen wie dem Touareg könne es zu Öl-Leckagen kommen, zuvor schon musste der Konzern fast 600.000 Autos, darunter der Verkaufsschlager VW New Sagitar (eine Jetta-Variante), wegen angeblicher Mängel an der Hinterachse in die Werkstätten zurückrufen. Ähnlich erging es jüngst Daimler mit 19.000 Mercedes und Smart wegen möglicher Probleme mit der Lenkung.

Um Druck auf die Preise zu machen, erlaubte Peking sogar den Import von Neuwagen über wirtschaftliche Sonderzonen wie in Shanghai. Ein BMW oder Mercedes, der etwa in den USA billiger zu haben ist, gelangt so an den Herstellern vorbei nach China.