Gleich zwei Wimbledonsieger sind nach Stuttgart gekommen: John McEnroe und Michael Stich. Beide haben vor Jahren in England das wichtigste Tennisturnier der Welt gewonnen, leben mittlerweile von ihrem Ruhm und treten heute zum Schaukampf an. Empfangen werden sie von Edwin Weindorfer, einem umtriebigen Österreicher im marineblauen Jackett mit weißem Einstecktuch. Der 50-jährige Steirer hat große Pläne. Er will dem deutschen Tennis zu neuer Größe verhelfen, dieser Sport soll wieder den Stellenwert bekommen, den er einst zu Boris Beckers Zeiten hatte. Und beginnen soll das alles hier in Baden-Württemberg.

Neben den Ex-Profis ist Susanne Eisenmann als Ehrengast zur Einweihung der neuen Plätze geladen. Sie ist als Bürgermeisterin für den Sport in Stuttgart zuständig. Auch sie will im TC Weissenhof, dem exklusiven Club auf einem Hügel über der reichen Industriestadt, eine gute Figur machen. Aber sie hat nicht ganz verstanden, wie sehr sich das Tennis in ihrer Stadt verändert. Für den Auftritt hat sie die falschen Schuhe gewählt. Und sinkt mit ihren Stiletto-Absätzen im frisch angelegten Rasen ein.

Der Court, dem McEnroe und Stich die höheren Weihen geben, ist nach dem Vorbild von Wimbledon angelegt. Die Greenkeeper haben die gleiche Rasenmischung eingesät, die sich im All England Lawn Tennis and Croquet Club bewährt hat. Jeden Grashalm haben sie penibel auf eine Länge von acht Millimetern getrimmt. Sogar die Netzpfosten sind die gleichen wie in London.

Infobox Edwin Weindorfer Zwischenbilanz: Erfolge 1988 Sportlicher Erfolg Spiel, Satz und Sieg – Edwin Weindorfer wird Staatsmeister mit der Tennismannschaft des GAK Graz, an der Seite von Thomas Muster. 2013 Britischer Rasen Als einer der ersten erfährt Weindorfer davon, dass im internationalen Turnierkalender vor Wimbledon eine zusätzliche Rasen-woche vergeben wird. Sofort bewirbt er sich mit Stuttgart darum und baut ein Klein-Wimbledon in Baden-Württemberg. Misserfolge 2015 Erdrückende Konkurrenz Weindorfer und seine Agentur Emotion wollen die Snowboard-WM in Kreischberg ausrichten. Doch sie unterliegen der Allmacht des ÖSV.

"Eigentlich ist es nicht erlaubt, einen Tennisrasen mit Stöckelschuhen zu betreten", sagt Edwin Weindorfer. Aber er lächelt nachsichtig. Der Fauxpas der Bürgermeisterin soll seine Mission nicht beschädigen: Am 6. Juni wird auf den grünen Courts das erste ernsthafte Turnierspiel ausgetragen. Zum ersten Mal treten Tennisprofis in Stuttgart auf Rasen an. Das ist mehr als ein lokales Ereignis. Weindorfer hofft, dass dieser Wimbledon-Effekt auf ganz Deutschland ausstrahlt.

"Für einen Tennisboom braucht es attraktive Turniere. Und einen Spitzenspieler", sagt Weindorfer und schaut mit verbindlicher Freundlichkeit aus seinem vollen Gesicht. "Der muss jung sein und zu den besten fünf Spielern der Welt gehören. Top Twenty reicht in Deutschland nicht." Das klingt bei ihm gar nicht großkotzig, sondern sachlich.

Den steirischen Akzent hat Weindorfer fast völlig abgelegt. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Emotion, die Sportler und Sportevents wie das Tennisturnier in der Wiener Stadthalle veranstaltet und vermarktet. In Stuttgart fungiert er als Turnierdirektor des Internationalen Weissenhof-Turniers, das traditionell auf roten Sandplätzen ausgetragen wurde. In den 1980er Jahren schlugen Björn Borg und Ivan Lendl hier auf. Zuschauer, die keine Karten mehr bekamen, kletterten auf die alten Bäume, die den eleganten Club säumen. Tennisprofis aus aller Welt wählten Stuttgart ein paar Mal zu ihrem Lieblingsturnier. 1991 hieß der Sieger Michael Stich. Aber seither hat der Weissenhof schleichend an Bedeutung verloren.

Das lag hauptsächlich am internationalen Terminplan: Das wichtigste Sandplatzturnier findet im Mai in Paris statt. Danach wollen die Besten nicht mehr auf diesem Belag spielen, auf dem die Bälle langsam abspringen und die Matches lange dauern. Sie konzentrieren sich auf die schnellen Rasen- und Hartplätze. "Bei Roger Federer und Novak Djokovic musste ich gar nicht mehr anfragen, ob sie im Juli nach Stuttgart kommen", sagt Edwin Weindorfer. Er hatte nicht nur ein Problem mit den Stars, sondern auch mit sinkenden Zuschauerzahlen.

Auch wenn John McEnroe und die Sportbürgermeisterin nicht da sind, trägt der Turnierdirektor seine Uniform. Das weiße Hemd unter dem marineblauen Jackett lässt er dann allerdings locker über den Hosenbund hängen. Auf dem kurzen Weg von seinem Büro unter der Tribüne bis zum Centrecourt humpelt er. Seine Knie haben den Sport nicht gut vertragen. In den achtziger Jahren wurde Edwin Weindorfer mit der Tennismannschaft des GAK Graz österreichischer Staatsmeister. An der Seite von Thomas Muster, den er bis heute managt.