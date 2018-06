Die Deutsche Bahn ist unerschöpflich in ihrer Innovationskraft. Jetzt will sie sogar ihren guten alten Stammlieferanten Siemens verlassen und Ersatzteile, womöglich ganze Züge in China bestellen. Na, dann prost Mahlzeit! Warum nicht gleich chinesisches Milchpulver für das Mutter-Kind-Abteil und schwermetallangereichertes Spielzeug für die lieben Kleinen? Die nächste Fahrpreiserhöhung ("Wir bitten um Ihr Verständnis") ließe sich elegant mit der Notwendigkeit begründen, Rückstellungen für etwaige Gesundheitsklagen der Passagiere bilden zu müssen. Andererseits ist natürlich auf den ersten Blick nicht einsichtig, warum Radsätze, die in letzter Zeit zu Problemen (Entgleisungen und andere Kleinigkeiten) führten, ausgerechnet von Chinesen zuverlässiger hergestellt werden könnten. Aber auch hier gilt: Nicht die bessere Qualität, sondern die bessere Ausrede ist der Beschaffungsvorteil. Wenn ein Rad bricht, das in Bochum gefertigt wurde, könnte die Unglücksnachricht auf deutsche Passagiere kränkend wirken. Anders, wenn es sich um mangelhafte Chinaware handelte. Jeder würde einsehen, auch ohne ausdrückliche Bitte um Verständnis, dass bei Gussteilen aus Fernost immer mit Einschlüssen und Lunkern zu rechnen ist. Aber wahrscheinlich ist auch das nicht der tiefste Grund für den kühnen Wechsel in der Shoppingstrategie der Bahn. Wahrscheinlich ist das rollende Material nur ein Nebengeschäft in dem eigentlichen Deal, in dem es darum geht, für den Dauerkonflikt mit der Lokführergewerkschaft eine neue Schlichterlösung zuzukaufen – Modell "Platz des Himmlischen Friedens". In dem Land der Einheitspartei wird man wohl noch eine Einheitsgewerkschaft günstig erstehen können. Und übrigens: Sollte es trotzdem zu Zugausfällen kommen, was wäre ermutigender als folgende Durchsage? "Ein Ersatzzug ist schon gestern in Shanghai eingewechselt worden und befindet sich derzeit auf dem Weg durch die Innere Mongolei. Bei Halt auf freier Strecke ist es inzwischen auch erlaubt, mehr als ein Kind pro Elternteil aussteigen zu lassen. Wir wünschen viel Spaß damit!" Ein Trommelwirbel mit Essstäbchen auf die Resopalplatte des Bistrowagens dürfte das Mindeste sein, was die Bahn als Dank dafür von ihren Kunden erwarten könnte. Ersatzweise ließe sich auch das Lied anstimmen Im Osten geht die Sonne auf, begleitet von Rolf Zuckowski, der demnächst in den Vorstand der Deutschen Bahn wechseln wird. Allerdings musste er sich im Gegenzug verpflichten, auf die Verse "im Westen will sie untergehn, / im Norden ist sie nie zu sehen" fürderhin zu verzichten.