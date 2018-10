Freude soll herrschen! Eine gigantische Feier steigen! An diesem Donnerstag in einem Jahr, am 2. Juni 2016. 1.200 Gäste sind ins Herz der Schweiz geladen, an den Sankt Gotthard, wenn der Neat-Basistunnel eröffnet wird. Er ist der längste Eisenbahntunnel der Welt. 57 Kilometer, von Erstfeld nach Bodio. Über 15 Jahre lang bohrten, sprengten, betonierten sich die Mineure durch den Fels.

Zwei Züge, einer von Norden, der andere von Süden werden an diesem Junitag in einem Jahr zur Jungfernfahrt starten. In den Polstersesseln fläzt sich der Bundesrat in corpore, mit allen Bundesparlamentariern, begleitet von Ehrengästen und ausländischen Staatschefs. Die SRG überträgt das Spektakel live auf all ihren Kanälen. Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch. Es lebe die Idée Suisse! Und "als Zeichen der Dankbarkeit", wie die Landesregierung beschloss, dürfen auch auserwählte Bürgerinnen und Bürger an diesem Großereignis teilhaben. Schließlich hätten sie an der Urne entschieden, dass das Loch überhaupt gebaut werden konnte.

Ja, wenn nächsten Montag die Bähnler-Nomenklatura im Bahnhof Luzern den Startschuss zum Jubeljahr "Gottardo 2016" abfeuert, wird viel von "Schweizer Werten wie Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit" die Rede sein. 12,5 Millionen Franken wird diese Sause kosten. Und Politiker aller Couleur werden den Gotthard, diesen "Berg der Mitte", diesen Kern des schweizerischen Staatsmythos beschwören. Eine dieser Denkschablonen, die weniger dazu dienen, wie der brillante Historiker Herbert Lüthy schrieb, "unsere Gegenwart zu gestalten, als uns vor ihr in Illusionen über uns selbst zu flüchten".

Doch darüber, weshalb das 11,8 Milliarden Franken teure Loch eigentlich gebaut wurde und wem es dient, darüber werden die Partyplaner und Festredner tunlichst schweigen. Es lebe das Tapetenvaterland!

Am Gotthard geht es nämlich nicht so sehr um die Schweiz. Sondern vielmehr um Europa. Und das just 2016, in jenem Jahr also, da die Schweizer über ihr europapolitisches Schicksal abstimmen werden: über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Aber dazu später.

Es war Ende der achtziger Jahre. Die Berliner Mauer fiel, der Eiserne Vorhang ebenso. Und die Schweiz, dieser Kleinstaat mittendrin, suchte nach ihrem Platz auf dem zusammenrückenden Kontinent. Rundherum entstand ein gemeinsamer Binnenmarkt, Warenströme überwanden Grenzen. Aber Waren müssen transportiert werden, dazu braucht es Lastwagen. Und die röhrten in immer größerer Zahl über Schweizer Straßen, sie hüllten die Alpentäler an den Transitachsen in einen nebligen Abgasschleier.

Also versuchte die Schweizer Regierung, allen voran der damalige Verkehrsminister Adolf Ogi, ein Buebetrickli: den Transitvertrag mit der EU. Brüssel wollte europaweit freie Fahrt für seine 40-Tonnen-Brummis – auch in die Schweiz. Und machte ordentlich Druck. Die Eidgenossen aber bockten. 28 Tonnen, nicht mehr, sollten Lastwagen auf hiesigen Straßen wiegen dürfen. Und um der Verkehrslawine Herr zu werden, wollten sie die Lkw-Transitabgabe von 40 auf über 300 Franken erhöhen. Dafür, so der Deal, würden die Schweizer die Neat bauen, die Neue Eisenbahn Alpentransversale. Ein großes Loch am Gotthard, eines am Lötschberg. Und mehrere kleinere Ausbauten auf den Zufahrtsstrecken.

Aber im Juni 2016 werden die Festredner diese Vorgeschichte nur en passant erwähnen. Sie werden la coesione nazionale preisen und jubeln, dass die Fahrt von Lugano nach Zürich nur noch knapp über zwei Stunden dauert. Dass die Nord- und Südschweiz auf Pendlerdistanz zusammenrücken.

Gebohrt wurden die Röhren durchs Alpengestein jedoch nicht in erster Linie für Berner oder Walliser, Urner oder Tessiner. Nein, für die Europäer.