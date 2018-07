Urlaub mit kleinen Kindern, das wissen nur wenige, kann schon vorbei sein, bevor es richtig losgeht. Dann nämlich, wenn das Taxi vorfährt, die glückliche junge Familie einsteigen will. Und der Fahrer das Baby sieht und sagt: "Nö. Das Kleine darf nicht." Wie viele Traumreisen auf solche Weise scheitern, wie viele Flugzeuge und Züge auf und davon sind, wenn die Eltern samt Spross mit letzter Kraft per Bus, Bahn oder im Dauerlauf den Bahnhof oder Flughafen erreichen, darüber schweigt die Statistik.

Nicht dass Taxifahrer Kinderfeinde wären; viele von ihnen waren selbst mal klein. Aber die Straßenverkehrsordnung verlangt, dass Kinder, bis sie 1,50 Meter groß beziehungsweise zwölf Jahre alt sind, nur in einem Kindersitz im Auto mitfahren dürfen. Nicht in irgendeinem Sitz natürlich. Gesetzliche Normen teilen die Kinder nach Gewicht ein und definieren fünf Sitztypen. Die lassen sich zwar auf drei bis vier reduzieren, aber auch dann müsste ein Taxifahrer, hätte er sie alle dabei, die Fahrgäste vor die Wahl stellen: Baby oder Gepäck. "Selbst in einer E-Klasse", glaubt Christian Brüggemann von der Taxen-Union Hamburg Hansa, "wäre kaum noch Platz für Koffer."

So müssen Taxis nur Sitze für Kinder über neun Kilo Gewicht dabei haben. Jedoch keine Babyschale für die Kleinsten. Die ist allein Sache der Eltern.

Mittlerweile aber leben immer mehr Familien autolos. Sie transportieren ihr Baby im Tragetuch oder bitten Oma in Köln, das Kleine mit der Babyschale vom Zug abzuholen. Soll man da nur fürs Taxi eine Schale kaufen respektive mit sich rumschleppen?

Manche Eltern lösen das Problem kreativ und trennen sich – nur kurz. Am Bahnhof steigt der Mann mit dem Gepäck ins Taxi, derweil sich die Frau mit dem Baby in den Öffentlichen durchschlägt. Gewöhnt sich der Mann zu sehr an diese Rollenverteilung, besteht allerdings die Gefahr, dass aus der kürzeren doch noch eine längere Trennung wird. Andere schaffen sich ein Auto an, damit sich der Kauf einer Babyschale lohnt. Wieder andere bleiben daheim und mästen ihr Kleines, bis es nach sechs bis neun Monaten die Neun-Kilo-Grenze erreicht hat.

Und dann gibt es noch jene, die ein Taxi mit Babyschale bestellen. Ja, ein paar gibt es doch! Für "Das Taxi" in Altona zum Beispiel fahren zwei babygerecht ausgerüstete Kleinbusse. Zusätzliche Babyschalen gibt es gegen Aufpreis.

Ein Service mit Zukunft. Nach einer neuen Norm müssen Kinder aus Sicherheitsgründen künftig in Schalen gegen die Fahrtrichtung chauffiert werden, bis sie 15 Monate alt sind.