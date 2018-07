Die Liebe gewinnt. Oder, gesprochen im Twitterjargon: #LoveWins. So drückte sich das Gefühl aus, jene Reaktion auf den irischen Volksentscheid für die Eheschließung von Frauen mit Frauen und Männern mit Männern. Inzwischen hat der Mehrheitswille der Iren tatsächlich die politische Debatte in Deutschland beflügelt, wo plötzlich anstelle von gesetzgeberischen Trippelschritten klar gefordert wird: #Ehefueralle – nach irischem Vorbild. Was für eine großartige gesellschaftliche Wechselwirkung, wenn ein Plebiszit am äußersten atlantischen Rand Europas in Deutschland Wellen der Freude erzeugt.

Bleiben wir einen Moment bei diesem Gefühl. Freude, ja. Vielleicht auch Pathos. Aber was wäre schon falsch daran? So reagieren wir doch auch auf Hochzeiten, sagen "Viel Glück, alles Gute" oder einfach "Ich freu mich für euch". Einfach weil zwei Menschen sich zueinander bekennen, öffentlich und in einem feierlichen Ritual. Denn abseits aller praktischen Erwägungen ist das Heiraten doch eines: ein großes unmissverständliches Symbol, anschlussfähig auch in den postmodernsten Gesellschaften. Wer eine Ehe schließt, macht eine Ansage.

Das können in Irland künftig mehr Menschen. Freuen wir uns für sie!

Sprechen wir nicht mehr von der "Homo-Ehe", sagen wir "Ehe für alle"

Und freuen wir uns, dass hierzulande wieder darüber diskutiert wird, ob denn der Staat (um seine Ehe geht es schließlich, nicht um das gleichnamige Sakrament der Kirchen) zwei Liebenden mit ernsten Absichten die Eheschließung verweigern darf. Einerseits weil die 2001 eingeführte Lebenspartnerschaft bei allen schrittweisen Verbesserungen bis heute verpartnerten Homos nicht alle Rechte zugesteht, die verheiratete Heteros genießen. Andererseits weil sich ja selbst im Falle einer hypothetischen künftigen Rechtsgleichheit immer noch die Frage stellen würde: Warum überhaupt zwei verschiedene Regelungen? Darf der Staat einen Unterschied nach sexueller Orientierung machen?

Nein, lautet die liberale Antwort, das geht den Staat nichts an. Und in Meinungsumfragen findet die Öffnung der Ehe seit Jahren auch mehrheitlich Zustimmung. Ganz anders sieht das im Bundestag aus, obwohl seit dem Irland-Votum auch in den Regierungsfraktionen Einzelne mit der Idee sympathisieren dürften: Werde über eine Öffnung der Ehe abgestimmt, solle jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen folgen. Leider steckt dieser Funke Menschlichkeit im autobahnmauthaften Würgegriff des Koalitionsvertrags. Aber angesichts allen Werbens der Opposition ist es schon einen Tagtraum wert, wie so eine Abstimmung ohne Fraktionszwang wohl ausgehen würde ...

An dieser Stelle treten dann stets Rechtsexperten auf, die im "Wir haben ja nichts gegen Schwule und Lesben"-Tonfall ein prinzipienschweres "Aber" vortragen: Ehe und Familie stünden unter besonderer Obhut des Grundgesetzes. Dessen Artikel 6 sei mithin eine strenge Gouvernante vor allem zeitgeistigen Übermut. Ein triftiges Gegenargument lautet, dass sich die Grundgesetzautoren gar kein Urteil darüber angemaßt haben, was eine Familie genau sei, wer eine Ehe eingehen dürfe. Das definieren nicht Paragrafen, das definiert die Gesellschaft.

Bleibt also nur noch die Biologie als Argument (*schauder*). Homosexuelle könnten doch nie eine richtige Familie bilden, wird da oft verklausuliert. Einerseits ist das nicht ganz à jour, was die Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin betrifft. Andererseits ist es unbegründet normativ und nicht viel mehr als ein Hoheitsanspruch auf das Adjektiv "richtig". Wer so die standesamtliche Diskriminierung verteidigt, der schätzt nicht nur den Wickeleinsatz homosexueller Eltern oder die Fürsorge homosexueller Partner füreinander gering. Wer so gegen die "Homo-Ehe" argumentiert, der legt das alte Anreizdenken offen: dass die Zivilehe letztlich als großes Fortpflanzungs-Incentive gedacht war und bitte schön nicht zweckentfremdet werden sollte.

Natürlich tun das aber auch alle kinderlos Verheirateten. Schon lange ist deren (etwa: steuerliche) Bevorzugung gegenüber Unverheirateten kaum zu rechtfertigen. In Wahrheit sollte der Staat den Trauring mit keinem Cent subventionieren und nur dort Euro geben, wo eine Wiege steht. Auch deshalb sollten wir uns bei den Iren bedanken: Sie haben bei uns eine Debatte angestoßen, die uns dazu bringt, gleich über mehrere alte Ungerechtigkeiten neu nachzudenken.

Und hoffentlich können wir uns bald über mehr Hochzeiten freuen.

