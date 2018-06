Auf den New Yorker Auktionen wurden Mitte Mai Milliarden umgesetzt, massenhaft Rekorde eingestellt, mehrere Kunstwerke für Dollarbeträge im zwei-, ja sogar dreistelligen Millionenbereich versteigert. Man darf darauf mit einem respektvollen Achselzucken reagieren: Es ist zu viel zu billiges Geld in Umlauf, das mal mehr, mal weniger sinnvoll ausgegeben werden will. Wenn es auf dem europäischen Festland überhaupt Millionenzuschläge für moderne oder zeitgenössische Kunst gibt, dann im einstelligen Bereich. Traditionell sind es die Schweizer Häuser, die mit – freilich vereinzelten – Millionentaxen an den Start gehen. Kornfeld bringt am 19. Juni in Bern eine der zwischen 1908 und 1911 entstandenen Seelandschaften von Ferdinand Hodler (1,5 Mio Franken) zur Versteigerung. Und Ernst Ludwig Kirchners absolut marktfrische Landschaft Rotes Haus – roter Januar von 1908, beste Brücke-Zeit, hat mit einer Taxe von 800.000 Franken ausreichend Potenzial, die Millionenhürde zu überwinden. Koller, Zürich, beendet die Saison am 26. Juni mit der auf 2,5 Millionen Franken geschätzten Chagall-Komposition La famille du Pêcheur von 1968.

Einzelwerke, die quasi aus dem Nichts auftauchen, werden zumindest in der Sparte der Klassischen Moderne rar. Die Einlieferer sind meist sehr gut informiert, diktieren gern die Preise und orientieren sich dabei pauschal und ein bisschen blind an den Spitzenergebnissen der jüngsten Zeit. Das kann dann schon mal schiefgehen. Wie bei dem Porträt der Charlotte Cuhrt von Max Pechstein, der die Tochter seines Gönners in flammend rotem Kleid lebensgroß porträtierte. Das überaus dekorative, gemäßigt expressive Mädchenbildnis ist im Februar bei Sotheby’s, versehen mit einer Taxe von 600.000 bis 800.000 Pfund, durchgefallen und bekommt bei Ketterer in München (11. bis 13. Juni) mit einem Schätzpreis von 400.000 Euro eine arg eng getaktete zweite Chance.

Überhaupt scheint Pechstein die Frühjahrs-Angebote der Auktionshäuser zu dominieren. Ein Zufall, der allerdings erfahrungsgemäß ein selektives Bietverhalten befördern dürfte. Ketterer bietet noch Im Freien an, eine im Ausdruck vollendet expressionistische Szene aus dem Jahr 1920, die wohl den Künstler mit Frau Lotte und Sohn Frank im sommerlichen Strandidyll bei Nidden zeigt. Ein wenig trügerisch, das Idyll, ein Jahr später trennte sich das Paar. 1999 brachte das Gemälde bei Sotheby’s 75.000 Pfund, nun ist es mit 300.000 Euro taxiert. Im Jahr zuvor malte Pechstein seine Lieben Vor dem Bad nackt am Strand. Karl & Faber, München, ruft das farbstarke Motiv ("Alles ersäuft bei mir in Farben ...") bei 600.000 Euro auf. Villa Grisebach erwartet am 4. Juni 500.000 Euro für Ein Sonntag von 1921. Die überschwängliche Landschaft bei Leba, seinem nun liebsten Ort, mit einem Wanderer auf blaugrünem Pfad, flankiert von golden strahlenden Kornfeldern, hatte noch im selben Jahr der Schweizer Freund Walter Minnich für seine Expressionistensammlung erworben. Auch bei Lempertz huldigt Pechstein der pommerschen Küstenlandschaft und feiert 1927 die Herbstwolken, die sich im Fluss mit den königsblauen Booten spiegeln (350.000 Euro); im Jahr darauf porträtiert er reetgedeckte Pommersche Fischerkaten, die sich unter ein smaragdgrünes Blätterdach ducken (300.000 Euro) – und denkt dabei wie so oft ein wenig an van Gogh. Von dem wiederum bietet Villa Grisebach den Kopf einer Bäuerin im Profil an (600.000 Euro). Die um 1884/1885 gemalten Porträts von Brabanter Bauern und ihren Frauen sind traditionell aufgefasste Arbeiten eines Künstlers, der sich seines Talents und seines Wegs noch vergewissern muss. Sie tauchen vereinzelt auf und werden immer teurer gehandelt. Ein vergleichbares Bildnis aus jener Zeit brachte im Jahr 2000 noch 480.000 Dollar, 2007 bereits eine Million Dollar und ging 2012 in London bei einer Taxe von 950.000 Pfund zurück, da war der Bogen dann doch überspannt.

Ein gelungenes Beispiel für die künstlerische Auseinandersetzung mit frühen Vorbildern beziehungsweise Malerfreunden sind zwei Arbeiten von Alexej von Jawlensky bei Ketterer. Während die 1908 entstandene Ölstudie Stilleben mit grünem Reiter (350.000 Euro) auf die dunkel konturierte "Farbfeldmalerei" von Gabriele Münter verweist, ist der Teller mit Äpfeln (140.000 Euro) von 1932 eine späte Reminiszenz an das früh schon uneingeschränkt bewunderte Vorbild Cézanne.

In allen Häusern sind die großen Namen vor allem der Klassischen Moderne vertreten, doch ist unverkennbar, dass es am wirklich qualitätsvollen Nachschub hapert. An den Preisen liegt es nicht; was wirklich gut ist, dabei noch einigermaßen marktfrisch, wird entsprechend honoriert, manchmal über Gebühr. Doch aus guten Sammlungen wird nicht ohne Not verkauft, zudem ist vieles in den Museen gelandet, deren Budget in der Vergangenheit anspruchsvolle Ankäufe zuließen. Davon kommt nichts mehr in Umlauf.

Nicht immer spiegelt das Auktionsangebot einer Saison den Markt so auffallend wie in diesem Jahr. An der allgemeinen Offerte im Bereich des Zeitgenössischen ist derzeit allerorten abzulesen, dass die Einlieferer sich entschlossen haben, vom Boom der Zero-Kunst zu profitieren: Überall gibt es Arbeiten von Piene, Uecker, Mack und Kollegen, nachdem die Preise unerwartet rasch gestiegen sind. Könnte gut sein, dass sie sich schon am Zenit befinden.

Das Dorotheum in Wien offeriert das gesamte italienische Spektrum der internationalen Zero-Bewegung, angefangen bei Paolo Scheggi über Agostino Bonalumi bis Dadamaino, Piero Manzoni und Enrica Castellani. Die Taxen von 50.000 Euro bis 200.000 Euro sind angemessen und neuerdings eben auch hoch. Kennerschaft und ein guter Blick, dazu das Wissen um den Stellenwert der einzelnen Arbeit innerhalb des Œuvres eines Künstlers schützen bei dieser immensen Auswahl vor möglichen Enttäuschungen beim Wiederverkauf.

Um dem zu entgehen, ist eine Hinwendung zur weithin unterschätzten Konkreten Kunst zu empfehlen. Sie ist, so Max Bill, Architekt, Maler, Designer, "... der reine ausdruck von harmonischem maß und gesetz ...". Karg und apodiktisch, kein Sehnen, kein Gewäsch, kein doppelter Boden. Villa Grisebach versteigert 39 Werke aus der Sammlung Manfred Wandel, die sich in den Achtzigern zur Stiftung für Konkrete Kunst formiert hat. Die Preise sind moderat, eine große Arbeit von Anton Stankowski ist mit 12.000 Euro angesetzt, eine ausgeklügelte, gemalte Gitterkonstruktion von François Morellet mit 25.000 Euro, große Farbfelder von Georg Karl Pfahler liegen bei 10.000 Euro.