Yoga-Lehrer ermahnen ihre Schüler regelmäßig dazu, in ihrer Mitte anzukommen. Oder, wenn das schon nicht klappt, sich wenigstens auf ein Bild zu konzentrieren, welches das Mittegefühl irgendwie versinnbildlicht. In den zurückliegenden Jahren dachte die eher zappelige, von Natur aus in nur geringem Maß mittegeeignete Kolumnistin dann immer an Robert Redford. Nicht weil sie ihn so toll findet. Sondern weil er mal einen Film gedreht hat, in dessen Titel das Wort "Mitte" vorkommt. Der Film heißt Aus der Mitte entspringt ein Fluss und ist ziemlich kitschig. Aber für den Yoga-Zweck war das egal. Und ein bisschen hat es auch genutzt, an Robert Redford zu denken. Um ihn herum liegt ja tatsächlich etwas Beruhigendes, um nicht zu sagen: leicht Einschläferndes.

Nun aber wurde Robert Redford durch die luxemburgische Spitzenköchin Léa Linster ersetzt. An das Gesicht von Léa Linster denken und sich der Mitte annähern ist quasi ein und dasselbe. Jeder Millimeter dieses rundlichen, wundervoll rosigen, lachenden Gesichts drückt Zufriedenheit aus, tiefstes Einverständnis mit der kosmischen Ordnung und den Dingen des Lebens. Kein Gramm Frustration. Keine Spur von Beschwerden jedweder Art. Gegen Léa Linster ist Robert Redford ein hysterisch getriebenes Neurosenbündel. Selbst der Dalai Lama wirkt im Vergleich mit Léa Linster, als hätte er gewisse Schwierigkeiten mit sich und der kosmischen Ordnung. Allein die Betrachtung des überirdisch gesunden Zahnfleisches von Léa Linster ist geeignet, den Zustand spiritueller Ausgeglichenheit zu bewirken. Davon kann sich jeder überzeugen. Das Gesicht von Léa Linster ist groß auf dem Cover ihres Buches abgebildet, in dem sie mithilfe einer Ghostwriterin von den sechs Lebensjahrzehnten erzählt, die hinter ihr liegen.

Nun fragt man sich natürlich, wie diese sechzig Jahre verlaufen sind, um eine Frau von derartiger Mittigkeit zu erschaffen. Als Erstes muss man sagen: Faulheit bringt’s nicht. Léa Linster hat als Köchin und gastronomische Unternehmerin hart geschuftet. Als Zweites ist festzustellen: sparsamer Umgang mit dem männlichen Geschlecht kann Vorteile haben. Léa Linster war nie verheiratet, ihren Sohn zog sie allein groß. Es gibt einen Mann, den sie sehr liebt und mit dem sie täglich telefoniert. Er lebt nämlich in Amerika. Das Dritte: Léa Linster hat nie etwas anderes getan als das, worin sie seit ihrem vierten Lebensjahr Erfüllung findet: kochen. Sie betreibt in dem luxemburgischen Dorf Frisange bis heute das Lokal, das sie von ihrem Vater übernommen hat. Nur hat sie aus dem Provinzbistro mit Bowlingbahn und Tankstelle ein international bekanntes Sternerestaurant gemacht. Im Kontext der Yoga-Lehre zählt Léa Linster somit zu den Menschen, bei denen sich Wurzeln und Flügel in idealer Balance befinden. Genau hier liegt die Mitte.

Oh mein Gott, wie herrlich wäre es, Léa Linster zu sein.