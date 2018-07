Inhalt Seite 1 — Der Maidan von Skopje Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit Wochen wird Mazedonien von einer politischen Krise erschüttert. Am 10. Mai kam es zu einem blutigen Vorfall in der Stadt Kumanovo im Norden des Landes. 18 Menschen starben, darunter acht Polizisten und 10 albanische Kämpfer. Die Polizei war mit massiver Feuerkraft vorgegangen. Das sind gesicherte Fakten. Alles Weitere sind mehr oder weniger plausible Spekulationen.

Die getöteten Albaner sollen einer Gruppe von Dschihadisten angehören. Nach Angaben des mazedonischen Innenministeriums sind in den letzten Jahren insgesamt 100 mazedonische Bürger nach Syrien gegangen, um dort aufseiten des IS zu kämpfen. Was aber die angeblichen Kämpfer in Kumanovo wollten, das bleibt im Dunkeln.

"Zwölf Stunden kauerte ich in meinem Haus", sagt Frau Jahini, "zuerst hier, dann hier, dann hier!" Sie tritt mit vorsichtigen Schritten auf die herumliegenden Trümmer. Es sind die verkohlten Reste ihres gesamten Hausstandes. "Die Schießerei begann um 5 Uhr morgens, sie dauerte bis 19 abends!" Großkalibrige Geschosse rissen faustgroße Löcher in das Mauerwerk, durchschlugen Wände und zerfetzten Möbel. Es war wie im Krieg. Als das Dach des Hauses brannte und die Hitze bis in die unteren Stockwerke drang, drückte sich Frau Jahini fester auf den Boden. Als die Decke einbrach, rannte sie in ein anderes Zimmer, dann wieder in ein anderes. Und als die Schießerei schließlich vorbei war, konnte sie das inzwischen fast gänzlich zerstörte Haus verlassen – unverletzt.

"Es ist ein Wunder, dass niemand von meiner Familie getroffen wurde, ein wahres Wunder!", sagt Frau Jahini, während sie sich mit ihrem Mann vor das zerstörte Haus hockt und in Tränen ausbricht. Ein halbes Dutzend Häuser sind hier, mitten in der Stadt, völlig zerstört worden. Albaner wohnten in diesen Häusern. Die Häuser der Mazedonier, die wenige Meter entfernt auf der anderen Straßenseite stehen, haben keinerlei Schäden erlitten.

Handelt es sich um einen ethnischen Konflikt wie in den Balkankriegen der Neunziger?

Rund 25 Prozent der Bevölkerung Mazedoniens sind Albaner, die große Mehrheit sind slawische Mazedonier. Im Jahr 2001 kam es zwischen den beiden Gruppen zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Nato und die EU zwangen die Parteien schließlich an den Verhandlungstisch, wo das sogenannte Ohrid-Abkommen unterzeichnet wurde. Es sieht im Kern vor, dass die albanische Minderheit mehr Rechte bekommt. Staatsstellen werden etwa nach einem ausgeklügelten Proporz vergeben. Das Ohrid-Abkommen hat einen akuten Konflikt beendet, aber es hat auch dazu geführt, dass der Staat unter den Volksgruppen aufgeteilt und gleichzeitig aufgebläht wurde. Der Staatsapparat hat heute 192.000 Angestellte, bei einer Bevölkerung von etwas mehr als zwei Millionen ist er der weitaus größte Arbeitgeber. Die Mazedonier sind Klienten der jeweils herrschenden Parteien, abhängig von ihren Zuwendungen. Und die Parteien sind ethnisch organisiert.

Als die Polizei in Kumanovo zu schießen begann, befand sich Premierminister Nikola Gruevski in einer äußerst schwierigen Lage. Die Opposition hatte in den Wochen zuvor Telefonmitschnitte veröffentlicht, die belegten, dass die Regierung in Korruption und Wahlbetrug verstrickt ist. Zehntausende gingen auf die Straße und forderten den Rücktritt der Regierung. Gruevski, so wird ihm von der Opposition unterstellt, habe von all dem ablenken wollen – und was wäre dafür geeigneter als eine dschihadistische Gefahr albanischer Prägung?

Wenn es ein Ablenkungsmanöver war, dann ist es nicht recht gelungen. Die Demonstranten haben sich bisher nicht in Mazedonier und Albaner auseinanderdividieren lassen. Sie haben vor dem Sitz der Regierung ein Camp aufgeschlagen. Menschen aus allen Volksgruppen, allen Schichten und Teilen des Landes versammeln sich hier. Es ist eine Art Klein-Maidan auf Mazedonisch. "Wir bleiben so lange hier, bis der Diktator Gruevski geht!", sagt eine Demonstrantin. "Wir Bürger Mazedoniens stehen zusammen, egal, welcher Nationalität wir sind!" Die Frau sitzt entspannt auf einem Plastikstuhl und blickt auf den nagelneuen in neoklassizistischen Still gebauten Regierungssitz. Verächtlich sagt sie: "Alles nur Lüge. Selbst diese Säulen da drüben sind aus Styropor!"

Zwei Kilometer Luftlinie entfernt, in einem Park vor dem Parlament, campieren die Anhänger der Regierung. "Gruevski", sagt eine Frau, "ist ein guter Politiker. Außerdem ist er in legalen Wahlen gewählt worden. Die anderen wollen ihn wegputschen!" Die Fronten sind verhärtet. Doch verlaufen sie derzeit nicht zwischen den Volksgruppen, sondern zwischen den politischen Lagern.

Selbst in den rein albanischen Dörfern an der Grenze zum Kosovo wie Slupcane, Vaksince und Lojane sagen die Befragten, dass sie keinen Konflikt mit den Mazedoniern wollen. Sie möchten als Bürger des Landes in eine bessere Zukunft gehen. Das ist neu. Slupcane, Vaksinice und Lojane waren noch 2001 Hochburgen des albanischen Aufstandes.

Warum eskaliert in Mazedonien immer wieder die Gewalt?

Mazedonien ist zwar als einzige Nachfolgerepublik Jugoslawiens von einem großen Krieg verschont geblieben. Doch haben Morde, Attentate, Anschläge und Gewaltausbrüche mit politischem Hintergrund diesen kleinen Staat seit seiner Gründung im Jahr 1991 begleitet. Menschenleben zählen nicht viel, wenn es um die Macht geht. So hat man es hier seit den neunziger Jahren erlebt.

Im Jahr 2004 erschoss die Polizei in einem Vorort von Skopje sechs Pakistaner und einen Inder. Angeblich waren sie Kämpfer von Al-Kaida. Es stellte sich heraus, dass sich ein ehrgeiziger Innenminister als Antiterrorkämpfer profilieren wollte. Die Getöteten waren unschuldige Migranten. Der Verantwortliche für diesen Mord sitzt heute im Gefängnis, allerdings wegen illegaler Parteienfinanzierung. Der Fall der getöteten Migranten ist völlig vergessen.

Im Jahr 2012 wurden am Stadtrand von Skopje fünf Mazedonier erschossen – zu Ostern. Sieben Albaner wurden für diese Tat zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Mord aus terroristischen Motiven lautete die Anklage. Doch es bestehen Zweifel an dem Urteil. Der sozialdemokratische Oppositionsführer Zoran Zaev sagte der ZEIT: "Diese Männer sind unschuldig!" Die Morde haben jedenfalls das Potenzial, die Atmosphäre zwischen den Volksgruppen zu vergiften. Meist zielen Gewaltakte genau darauf ab: den Konflikt zwischen Albanern und Mazedoniern zu schüren.