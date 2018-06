Noch nie in der Geschichte der polnischen Demokratie haben die Regierenden die Stimmung in der Gesellschaft so katastrophal falsch eingeschätzt und dafür so bitter bezahlen müssen wie bei dieser Präsidentschaftswahl. Schon im ersten Wahlgang wurde ein bekannter Rockstar und politischer Neuling, Paweł Kukiz, zum heimlichen Sieger: Ohne Parteistrukturen und ohne Programm holte er über 20 Prozent der Stimmen, hauptsächlich bei den 19- bis 29-Jährigen. Kukiz’ Erfolg zeigte, wie verbreitet der Frust über die Eliten ist, wie ausgeprägt der Wille zum Protest, dessen Ausmaß weder die Meinungsforscher noch die Journalisten rechtzeitig bemerkten. Das Bild Polens als einer Oase der Stabilität in Europa in Zeiten des populistischen Aufruhrs war auf einmal zerschlagen. Die Wähler haben den Mann, der Stabilität, Kontinuität und Sicherheit versprach, abgewählt und der regierenden Bürgerplattform, der Partei von Donald Tusk, einen Denkzettel verpasst. Sie wollten keine Kontinuität, sie wollten einen Wechsel, und sei es in Gestalt eines Politikers, den bis vor Kurzem nur einige politische Insider kannten.

Andrzej Duda, 43 Jahre alt, Jurist und noch frischer EU-Abgeordneter, galt zwar in den Medien als Marionette von Jarosław Kaczyński, der die Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) führt. Politisch ist er ein eher unbeschriebenes Blatt, parteitreu, aber aus der zweiten oder dritten Reihe. Duda verkörperte dennoch das Versprechen von Bürgernähe und Neuanfang. Er überzeugte die Menschen mit seinem freundlichen Lächeln, verständnisvollen Worten für ihre Nöte sowie haarsträubenden Wahlversprechen.

In den vergangenen Jahren hätte man durchaus ahnen können, dass der erfolgreiche Aufbau der Demokratie und Marktwirtschaft sowie die Integration in Europa nicht gegen politischen Populismus immunisieren. Zwar war Kaczyńskis Versuch, von 2005 bis 2007 das politische System nach national-konservativem Gusto umzubauen, gescheitert; zwar schafften es Tusk und Komorowski, die über 61 Milliarden Euro (bis 2014) aus dem EU-Haushalt bestens zu nutzen, um die marode Infrastruktur zu modernisieren. Zwar wuchs seit 2004 das Bruttosozialprodukt um 49 Prozent, stärker als in jedem anderen Land in der EU. Zwar sank die Arbeitslosigkeit, nicht einmal die globale Finanz- und Wirtschaftskrise konnte Polen etwas anhaben – als einziges EU-Land überstand Polen diese Krise ohne Rezession. Und trotzdem wuchs bei vielen langsam das Gefühl heran, dass die Zukunft des Landes nicht sicher sei und sich etwas grundlegend ändern müsse.

Polens beeindruckende Erfolgsgeschichte ließ Erwartungen in die Höhe schießen. Vor allem die Jüngeren und gut Ausgebildeten wollen sich nicht länger mit niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsverträgen zufriedengeben – und mit der Arbeitslosigkeit, die in ihrer Altersgruppe über 20 Prozent erreicht. Sie waren es, die diese Wahl entschieden haben. 62 Prozent der 19- bis 29-Jährigen gaben ihre Stimme Andrzej Duda – in keiner anderen Altersgruppe erzielte er ein vergleichbares Ergebnis.

Die Jungen fühlen sich europäisch, Komplexe aufgrund ihrer Herkunft sind ihnen fremd. Ihr Bezugspunkt ist nicht mehr die kommunistische Jugend ihrer Eltern, sondern der Lebensstandard Gleichaltriger in Westeuropa. Doch sie mussten erfahren, dass das polnische Wirtschaftswunder von niedrigen Löhnen, einem flexiblen Arbeitsmarkt (für viele ein Synonym für prekäre Arbeitsverhältnisse) und innovationsarmen Produktionszweigen getragen wird. Zwischen den Ansprüchen der neuen Generation und dem Wirtschaftsmodell wuchs eine Kluft – und sie wird derzeit noch größer, allen voran bei den sozialen Leistungen. Ob im Gesundheitswesen oder bei Kindergärten – die Bürger setzen vergeblich auf den Staat. Und dann das Rentensystem: Der künftige Durchschnittsrentner, der sich als Parkplatzwächter ein Zubrot verdienen muss – das ist die Perspektive der heutigen Beitragszahler, die mit ihrer Rente nicht einmal das Existenzminimum erreichen werden.

Fast zwei Millionen Polen verließen in den vergangenen Jahren ihre Heimat. Ihre Emigration wurde oft von dem Gefühl getrieben, dass ihre Träume von einer guten Zukunft in Polen nicht in Erfüllung gehen würden, trotz rekordverdächtiger ökonomischer Wachstumsraten. Die Regierenden haben wenig getan, um die Emigranten davon zu überzeugen, zu bleiben. Man hat sie lieber vergessen, bis sie sich schließlich bemerkbar machten: Über 50 Prozent der Polen in Großbritannien, ihrem häufigsten Ausreiseland seit dem EU-Beitritt 2004, stimmten im ersten Wahlgang für den Protesthelden Paweł Kukiz.

Dahinter steckt mehr als die Zukunftsangst einer verunsicherten Generation – es herrscht ein Gefühl vor, dass das Land einen Ruck und ein Umdenken braucht, zu dem die heutigen Eliten nicht bereit und fähig sind. Für die Unzufriedenen klangen Komorowskis Beschwörungen von Kontinuität und Stabilität wie Hohn, denn ebender Stillstand hatte viele aus dem Land getrieben. Es verfing auch nicht, dem von ihm verkörperten "rationalen" Polen – proeuropäisch, liberal und demokratisch – das Horrorbild eines "radikalen" Polen entgegenzustellen, wie es angeblich Kaczyński und Duda repräsentieren. Die jungen Wähler wollten nicht von der Alternativlosigkeit des aktuellen Kurses überzeugt werden, sie wollten auch nicht von den Gespenstern der Vergangenheit eingeschüchtert werden. Stattdessen wollten sie hören, wie es mit ihrem Land weitergehen soll. Doch diese Antwort blieb ihnen Komorowski schuldig.

So stimmten die Jungen nicht aus Sehnsucht nach dem aggressiven Politikstil Kaczyńskis für dessen Kandidaten Duda. Sondern eher schon aus Trotz und Frustration, weil sie die Mächtigen als arrogant und selbstzufrieden erleben und glauben, dass diese ihnen die Zukunft rauben. Duda hat vielen viel versprochen: Er will das Renteneintrittsalter senken (was die Rentenbezüge weiter drastisch reduzieren und die Staatskasse ruinieren würde) sowie den steuerlichen Freibetrag um das Vierfache anheben – ein ökonomischer Wahnsinn. Vielleicht werden die jungen Wähler ihm diese Versprechen genauso wenig abnehmen wie Komorowskis Beteuerungen. Aber immerhin hat Duda es geschafft, die Jungen davon zu überzeugen, dass er ihre Sorgen hört und sie ernst nimmt.

Die jungen Polen haben für eine Wende gestimmt, doch es ist nicht klar, wohin sie führen wird. Bei Licht betrachtet, ist auch Duda ein treuer Parteisoldat einer verbrauchten politischen Kraft. Wie viel Kaczyński in Duda steckt, inwieweit er das antiliberale Gedankengut, die Verachtung für die Unabhängigkeit der Institutionen – kurz, all das, was die unrühmlichen Jahre der Kaczyński-Regierung auszeichnete – vertreten wird, bleibt noch offen. Im Wahlkampf und bei der Siegesfeier Dudas war Kaczyński wohlweislich so gut wie abwesend – er wollte die Zweifel an der Eigenständigkeit seines Kandidaten, der sich als Vertreter aller Polen präsentierte, ausräumen.

Mit dieser Wahl könnte der politische Wechsel in Polen beginnen. Bei der Parlamentswahl im Herbst wird Kaczyński als Spitzenkandidat seiner Partei PiS antreten, er könnte sich neue Partner suchen, zum Beispiel die sich gerade erst formierende Kukiz-Partei, und so regieren. Das hätte Veränderungen zur Folge weit über Polen hinaus.

Zwar haben die Polen nicht gegen Europa gestimmt, aber die polnische Europapolitik könnte nun sehr viel "britischer" werden. Eine EU-Vertragsreform, bei der EU-Kompetenzen und Mehrheitsentscheidungen beschnitten würden, wäre sicherlich willkommen. Von einer Weichenstellung im deutsch-polnischen Verhältnis ist ebenfalls die Rede – der jetzigen Regierung wird Unterwürfigkeit vorgeworfen. Seit 2007 hat sich zwischen Berlin und Warschau viel geändert – an den Streit über das Vertriebenenzentrum erinnert sich kaum noch jemand, im ukrainisch-russischen Konflikt ziehen beide Länder an einem Strang. Auch die Meinungen in der Gesellschaft haben sich einander angenähert. Doch es gibt Stoff für Streit, zum Beispiel bei den Positionen gegenüber Russland oder der Klima- und Energiepolitik. Jederzeit könnte Stimmung gemacht werden. Im Mainstream der europäischen Politik zu sein – bisher das Ziel der jetzigen Regierung – ist für Dudas Lager nicht ein Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche.

Die Wähler wollten, dass ihre Erwartungen endlich von der Elite erhört werden, die sich von ihrer Wirklichkeit längst abgekoppelt hat. Sie feiern heute ihren Erfolg, ohne zu ahnen, was das für morgen bedeutet.

Piotr Buras ist Autor des Buches "Muslime und andere Deutsche" und Leiter des Warschauer Büros des European Council on Foreign Relations.