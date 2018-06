Man muss sich losreißen. Immer wieder. Schon vor dem Frühstück geht es los. Nach ein paar Runden im Pool, unter freiem Himmel, noch bis zum Hals im Wasser, schaut man vom Beckenrand hinüber zum nahen Wettersteingebirge – und könnte gleich Stunden damit zubringen, dem Gewirbel der Wolkenfetzen vor den Bergen zuzusehen. Aber man möchte das Frühstück nicht verpassen. Also, seufz, Aufbruch. Dann sitzt man bei der dritten Tasse Tee im sonnendurchflirrten Restaurant, es duftet nach Holz, wieder will man verweilen. Und auf dem Zimmer dasselbe: Die Chaiselongue, das Sofa, die Sessel aus gepolstertem Bast, alles ist sehr schön aufs Bergpanorama ausgerichtet (und so bequem dazu), dass man am liebsten ... Aber irgendwann muss man ja auch mal raus in die Landschaft. Also reißt man sich abermals los.

Natürlich spricht dieses ganze schmerzliche Losgereiße sehr für das Hotel, in dem man es erleidet. Es ist wie gemacht, um darin Wurzeln zu schlagen – obwohl es nun die höchste Weihe gerade durch eine Veranstaltung erfährt, bei der die Teilnehmer bestimmt keine Zeit zum Abhängen haben, durch den G-7-Gipfel Ende nächster Woche. Am Austragungsort Schloss Elmau, seit 2007 "Luxury Spa & Cultural Hideaway", werden die Staats- und Regierungschefs im neuen, zweiten Hotelbau untergebracht. Der heißt Schloss Elmau Retreat, ist kleiner, noch einmal teurer und treibt die Exklusivität des Hauses zudem verbal auf die Spitze. Ein Retreat vom Hideaway? Ein Rückzugsort vom Rückzugsort? Wie soll man das verstehen?

Der Spa-Bereich des Retreats © REUTERS/Michael Dalder

Abgelegen liegt der Neubau nicht, jedenfalls nicht abgelegener als das Schloss selbst, das nahe der österreichischen Grenze ein grün gewelltes, von Bergen umstelltes Tal praktisch für sich allein hat und schon dadurch eine quasi gottgegebene Geborgenheit ausstrahlt. Die beiden Häuser sind keine 200 Meter voneinander entfernt, ein Kiesweg verbindet sie, und die Gäste von Schloss und Retreat dürfen gerne auch das jeweils andere Gebäude nutzen. Keine Konkurrenz also, stattdessen friedliches Zusammenspiel. Aber natürlich steht man als Retreat-Bewohner doch sehr bald vor der Frage: Wie ist das, in Elmau zu übernachten, ohne in Schloss Elmau zu übernachten? Fehlt einem was? Und da muss man sich leider, bei allem Gut-aufgehoben-Sein und selbst als Elmau-Erstbesucher, mit der Zeit eingestehen: Es fehlt irgendwie the real thing, das Original. So was Blödes.

Denn zunächst sollte man ja froh sein über die Freiheit, die einem der Sprung hinaus aus dem alten Klotz beschert. Man spürt sofort: Im Retreat geht es offener zu, die Decken sind höher, die Fenster breiter, die Räume größer. Hotelbesitzer Dietmar Müller-Elmau, der Enkel des Elmau-Gründers Johannes Müller, hat den Architekten Christoph Sattler, den Enkel des ursprünglichen Elmau-Architekten Carlo Sattler, ein Haus von fernöstlicher Luftigkeit bauen lassen, sogar mit leicht tempelartigen Dachüberhängen im Kupfermantel. Die gesamte Breitseite des Erdgeschosses öffnet sich gläsern zum Wetterstein, Lobby, Bar, Lounge, Restaurant und Bibliothek gehen locker ineinander über. Viel braunes Polster, darunter roter Teppich und geöltes Holz, darüber reichlich blattgoldbedeckte Lampen in Sonnen-, Mond- und Muschelform von Enzo Catellani – sattwarme Atmo mit einem Stich ins Gediegene.

Das Zimmer ist eine Spur nüchterner, schon weil das Blattgold draußen bleibt. Es heißt Juniorsuite und zählt mit 60 Quadratmetern noch zu den bescheideneren Optionen im Retreat. Auch hier eine Menge Holz und gedeckte Farben, kein Möbelstück protzt, den größten Hingucker liefern wieder die Berge. Und der viele Platz im Raum garantiert natürlich ein besonders befreites Schreiten zwischen Bett, Chaiselongue und Schreibtisch. So viel Auslauf bietet kaum ein Zimmer im Stammhaus. Das Retreat hat außerdem ein eigenes Spa, das es spielend aufnimmt mit dem des Schlosses und zugleich viel leichter zugänglich ist. In den zwei Restaurants Tutto Mondo und Summit kann man gehobene Thaiküche ebenso gut bestellen wie einen ordentlichen Strauß westlicher Gerichte. Das Retreat ist also beileibe keine bloße Satellitenherberge, sondern ein Bau, der durchaus unabhängig vom älteren Bruder was gelten will.

Nie wieder falsch liegen: Um weitere Hoteltests zu lesen, klicken Sie bitte auf dieses Bild. © Design Hotels

Aber der Bann des Haupthauses bleibt, und still bedauert man, von dessen innerem Kreislauf abgeschnitten zu sein. Ein irrationaler Impuls, schon weil einem das Schloss wie gesagt immer offen steht. Man kann dort in der wunderbaren hoteleigenen Buchhandlung einkaufen – oder es sein lassen, weil sich in den Regalen des nahe gelegenen Lesezimmers eh genug spannende Bände für den Aufenthalt finden. Man kann, wenn’s terminlich gerade hinkommt, eine Lesung oder ein Konzert im großen Saal besuchen; das Kulturprogramm ist beachtlich. Man kann am späteren Abend noch bei Klavierbegleitung in der Bar Al Camino sitzen. Und vier Restaurant-Alternativen gibt es außerdem. Trotzdem denkt man irgendwann: Das Bett, der Koffer, das Frühstück – alles drüben, außerhalb des historischen Hauses, zu dumm.

Viel Platz, wenig Geschichte: der Yogabereich des neuen Schloss-Nebengebäudes © REUTERS/Michael Dalder

Abermals ruft man sich zur Ordnung, mault über die eigene Maulerei. Denn die unwillkürliche Sehnsucht nach den alten Mauern ist doppelt ungerecht. Erstens steht von denen kaum noch eine, seit das Schloss 2005 niederbrannte; und zweitens sollte man dem ehemaligen Geist das Hauses sowieso nicht hinterhertrauern. Der Gründer Johannes Müller hatte es als eine Art völkische Erweckungsanstalt mit Gemeinschaftszwang betrieben. Den alten Muff konnte ihm erst der Enkel austreiben, unter Einsatz einiger selbst verdienter Millionen. Auch Dietmar Müller-Elmau ist nicht frei von Sendungsbewusstsein. Aber sein Glaubensbekenntnis läuft, heruntergebrochen aufs Hotelgeschäft, vor allem darauf hinaus, Vielfalt und Freiheit aufs Entschiedenste gutzuheißen.

Schloss Elmau Retreat Information Schloss Elmau Retreat, In Elmau 2, 82493 Krün, Tel. 08823/180

Suiten (mit HP) ab 628 €

Mit dem Retreat hat er sich erstmals völlig aus dem Korsett des gehassliebten Familienerbes herausgekämpft. Und dort sitzt man nun und vermisst den vibe der alten Schachtel? Wie unfair. Aber so ist es nun mal. Wer die Wahl hat zwischen einer Schachtel mit und einer Schachtel ohne Geschichte ...

Vielleicht hilft der Gipfel bei der Neuorientierung. Schließlich übernachten Obama, Merkel und die anderen fünf alle im Retreat. Damit geht, wer weiß, eine ganz neue Geschichte los.