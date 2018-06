Was war das wieder für eine Aufregung übers Pfingstwochenende. Da schrieb die Schweizer Sonntagszeitung, "neuerdings" stelle die Eidgenossenschaft dutzendweise Namen von mutmaßlichen Steuerhinterziehern ins Internet. Wie bitte? Das Land, einst bekannt für seine verschwiegenen Bankiers, das Land, dem das Bankkundengeheimnis in die nationale DNA geschrieben war – dieses Land also soll "neuerdings" mutmaßliche Steuersünder an den Pranger stellen?

Dumm nur, dass an der Geschichte zwar vieles stimmt. Doch ein Skandal ist es nicht, was die Presse von Chandigarh bis New York nun berichtet und die Politiker von Düsseldorf bis Berlin empört. Es ist vielmehr ein Beispiel für einen funktionierenden Rechtsstaat. Aber der Reihe nach.

Ende September 2012 trat in der Schweiz ein neues Regelwerk in Kraft. Es heißt amtlich-kryptisch: Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen und entstand, wie alle Bankgeheimnisreformen, erst auf großen Druck aus dem Ausland. Die 25 Artikel regeln, wie sich die Eidgenossenschaft verhalten muss, wenn ein ausländischer Staat sie um Amtshilfe bittet, dieser also wissen will, ob seine Bürger ihr Geld auf ihren Schweizer Bankkonten auch brav versteuern.

Die betroffenen Steuerpflichtigen haben – meistens – das Recht, sich mit einer Beschwerde gegen ein Amtshilfegesuch zu wehren. Dazu müssen sie einen Bevollmächtigten in der Schweiz benennen, der die Mitteilung der Steuerverwaltung entgegennimmt. Nun haben aber längst nicht alle mutmaßlichen Steuerhinterzieher einen Bevollmächtigten bezeichnet.

Also müssen die Schweizer Steuerbeamten die Damen und Herren im offiziellen Bundesblatt ausschreiben – damit diese wenigstens theoretisch die Chance erhalten, gegen das Amtshilfegesuch zu rekurrieren. "Das entspricht unseren Schweizer Grundrechten", heißt es in Bundesbern.

Und so findet man auf der Website der Eidgenössischen Steuerverwaltung mit wenigen Klicks einige Hundert Namen von mutmaßlichen Steuerhinterziehern inklusive Geburtsdatum und vollständiger zuletzt bekannter Adresse. Aus Indien, Frankreich, Russland oder Schweden stammen sie, aus Tschechien, den Niederlanden – und aus Deutschland.

Der prominenteste Name unter ihnen ist Francisco José Ortiz von Bismarck, Historikern bekannt als Nachfahre von Reichskanzler Otto von Bismarck. Den Promipostillen-Lesern ist der Mann ein Begriff, weil dessen Mutter Gunilla die ungekrönte Partykönigin von Marbella ist. Der 35-jährige Sprössling selbst lebt heute, so sagte die Mama der Gala, in der Nähe von Zürich und soll sein Geld in zahlreiche Start-ups investiert haben.

Nun findet sich der Name des Harvard-Absolventen also auf den Schweizer Amtslisten – und ist dort in ähnlich illustrer Gesellschaft wie in der Klatschpresse. Bereits 2014 wollte zum Beispiel Frankreich wissen, ob die ehemaligen Fußballstars Patrick Vieira oder Youri Djorkaeff das Geld auf ihren Schweizer UBS-Konten tatsächlich versteuern – oder nicht. Bekannt wurden die Fälle, weil die Steuerverwaltung den Kickern keine Post zustellen konnte.

Die Schweizer Behörden stecken bei all diesen Vorgängen in einer juristischen Zwickmühle. Was sollen sie höher gewichten: den Anspruch auf Vertraulichkeit oder das Recht auf Gehör bei Behördenentscheiden?

Aus Schweizer Sicht nahmen sich die Einwürfe der jüngsten Tage aus Deutschland zur Veröffentlichung der Namen ohnehin eigentümlich aus. Norbert Walter-Borjans, überzeugter Käufer von geklauten Steuerdaten-CDs und Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, meinte: "Der Weg, den die Schweizer Steuerbehörde jetzt beschreitet, ist in der Tat speziell." Sein Kollege aus Baden-Württemberg, Nils Schmid, sagte: "Beim Kampf gegen Steuerhinterziehung geht es nicht darum, einzelne an den Pranger zu stellen." Und der Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft schimpfte: "In Deutschland wäre so etwas nicht möglich."

In der Schweiz ist das vor allem deshalb möglich, weil den Behörden juristische Korrektheit noch wichtiger ist als die Verschwiegenheit der Bankiers. Dazu gehört für mutmaßliche Steuerhinterzieher die Möglichkeit der Anhörung.

Das Rechtsdilemma wird sich aber vermutlich bald von selbst lösen. Wenn 2017 der sogenannte Automatische Informationsaustausch anläuft, können die Behörden auch Betroffene außerhalb der Landesgrenzen über ein anhängiges Amtshilfegesuch informieren. Herr von Bismarck dürfte sein Privatleben dann wieder nur mehr in der Regenbogenpresse ausgebreitet sehen – statt auf einer amtlichen Website.

Eine andere aus Schweizer Sicht relevante Frage bleibt aber unbeantwortet: Von wo stammen eigentlich die Daten, auf denen die Amtshilfegesuche basieren? Wie sind sie in die Hände der ausländischen Steuerbehörden gekommen? Und sind darunter auch gestohlene Datensätze, gar aus den Beständen von HSBC-Whistleblower Hervé Falcani – dem Mann also, der mit seinen SwissLeaks vor ein paar Monaten für Schlagzeilen gesorgt hatte?

Falls nämlich tatsächlich gestohlene Daten die von Bismarcks und Co. überführt hätten, dürften die Schweizer gar nicht auf die Amtshilfegesuche eingehen. Auch das steht im 2012 verabschiedeten Bundesgesetz. Damals sagte die Schweizer Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf in der Ratsdebatte: "Es ist richtig, dass wir darauf hinweisen, dass in unserem Recht Treu und Glauben gelten." Inzwischen wurde die entsprechende Strafbestimmung sogar verschärft.

Nun aber scheint der Wind zu drehen. Mitte Mai beschloss die Schweizer Regierung, sie werde dem Parlament eine "Klärung der rechtlichen Situation bei Amtshilfe auf Basis gestohlener Daten vorschlagen". Der Bundesrat fürchtet, wie der Tages-Anzeiger berichtete, den Groll der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Mehrere Länder drohen der Schweiz mit Wirtschaftssanktionen, sollte Bern weiterhin keine Hehler-Daten akzeptieren. Ab Oktober werden die OECD-Prüfer die Schweiz einer Prüfung unterziehen. Die Pfingstposse um einen Ururenkel eines preußischen Pickelhaubenträgers dürfte bis dahin vergessen sein.

Siehe auch: Wie es um die Steuermoral der Deutschen steht – und wie sie sich verbessern lässt