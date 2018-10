Langsam summieren sich die Strafzahlungen der Banken. Für all den Lug und Trug, den sie sich geleistet haben, mussten sie mittlerweile mehr als 230 Milliarden Dollar zahlen. Das ist bitter, fehlen diese Milliarden doch, um das Eigenkapital zu stärken und "normales" Bankgeschäft zu betreiben, also zum Beispiel Kredite zu vergeben.

Unter all den Strafzahlungen ist jene für die Manipulation am Devisenmarkt nicht die höchste (neun Milliarden Dollar), aber unter den Betrügereien der Banken war letztere besonders unverschämt. Es ging nicht darum, dass irgendein merkwürdiger Preis um mehrere Stellen hinter dem Komma verändert wurde, sondern hier haben Händler einzelne Kunden mit großer Kaltschnäuzigkeit herausgepickt und bewusst in den Verlust manövriert.

Der Handel an den Finanzmärkten ist ein Nullsummenspiel. Des einen Gewinn ist des anderen Verlust. Händler können vor ihren flimmernden Computerschirmen erkennen, wie die Auftragslage am Markt ist, vor allem, wenn sich Händler mehrerer Banken – wie in diesem Fall – heimlich verständigen. Um für sich Gewinne – also letztlich höhere Bonuszahlungen – herauszuschinden, gruppierten die Händler Kundenaufträge über den Tag so, dass der Preis, zu dem das Devisengeschäft für einen besonders großen Kunden abgerechnet wurde, systematisch in die für diesen Kunden verlustreiche Richtung gedrückt wurde. Schlimmer noch: Bereiteten Kunden besondere Gegengeschäfte vor, um potenzielle Verluste zu begrenzen, führten Händler die Verluste gezielt herbei, um beim nun fälligen Gegengeschäft abzukassieren. Dies machten Händler der Bank of America, von Barclays, Citigroup, J.P. Morgan, RBS und UBS. Die Deutsche Bank war dieses Mal nicht dabei.

Der Betrug lief über Jahre, fast jeden Tag. Bedenklich daran ist, dass er weiterlief, nachdem der Libor-Skandal, also die Manipulation des Geldmarktzinses, aufgeflogen war und die Banken Besserung gelobt und einen Kulturwandel beschworen hatten. Aber wieder fehlte der Wille, genau jenen Händlern, die für die größten Gewinne verantwortlich waren, besonders auf die Finger zu schauen.

Die Londoner City beschwert sich jetzt über die "Willkür", mit der, vor allem die Amerikaner, ihre Strafzahlungen festlegen. Aber solange die Banken nicht selber für Ordnung sorgen, so lange sind Strafen notwendig, die einen Betrug wenigstens unberechenbar teuer machen. Selbst wenn es für die Volkswirtschaft insgesamt schädlich ist.