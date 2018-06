Über die bewusstseinserweiternde Wirkung von Skateboardfahren ist Nichteingeweihten bisher wenig bekannt. Die schottische Fotografin Nikki Toole dagegen gehört zu den Insidern. Als unsportliches Kind hat sie zunächst ihr Selbstbewusstsein beim Skaten aufgebaut – und dann festgestellt, dass sie auf dem Brett regelmäßig in einen merkwürdig meditativen Zustand geriet. Seit 2009 jagt sie diesem headspace nun mit der Kamera hinterher. In Australien und den USA, in Deutschland, Italien und der Tschechischen Republik hat sie über die Jahre Skater fotografiert, die ähnlich ticken wie sie. Tooles Vorgabe: Versetzt euch für einen Moment in den gleichen Geisteszustand, den ihr sonst auf dem Board empfindet – und lasst bitte das Posen! Deshalb blicken die Porträtierten ihres Bildbandes Skater mitunter auch etwas entrückt in die Kamera. Weil Toole weder wilde Sprünge noch grelle Sportswear abbilden wollte, blieb sie bei Schwarz-Weiß und beim frontalen Porträt. Alice McKellar und Jack "JK" Kelly stammen beide aus Melbourne, wohin auch Nikki Toole vor etwa zehn Jahren ausgewandert ist. Alice scheint in der Skate-Meditation schon weiter fortgeschritten zu sein als Jack. Aber der Junge hat ja auch noch Zeit zum Üben.