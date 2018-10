Die Reblaus ist ein Hund. Zwar verdankt Österreich diesem Schädling, so erzählt eine der schönsten Nachkriegslegenden, den Staatsvertrag, da das kleine Huldigungslied an den gefräßigen Wicht das Herz der Sowjets rührte.

Doch für den Wein ist er mehr als entbehrlich. Es gibt aber einige zähe Rebsorten, sogenannte Direktträger, die ihm tapfer trotzen. Diese Weinstöcke wachsen auf ihren eigenen Wurzeln, und genau das will die EU langfristig verhindern.

Ein von ihr aufgepfropftes Gesetz verbietet deren Anbau von 2030 an. Betroffen ist davon der sogenannte Uhudler, früher auch als Rabiatperle oder Heckenklescher bekannt. Er galt als Motor für Wirtshausraufereien oder letal endende Familiendiskussionen.

Mittlerweile wurde der Trank so weit veredelt, dass er für Verbrechen aller Art nicht mehr als Ausrede geltend gemacht werden kann. Ein Verbot des Uhudlers würde strukturschwache Regionen hart treffen, und so schaffte es dieses Thema bis in den Nationalrat.

Aber man hat bereits einige Pfeile im Köcher, um dieser Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Zunächst wird überlegt, das Getränk künftig als Obstwein auf den Markt zu bringen. Vernünftig, denn das klingt auch gleich gesünder.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 23 vom 3.6.2015.

Aber der zweite Plan scheint noch revolutionärer. Der Uhudler soll zum Weltkulturerbe erhoben und dadurch unter internationalen Schutz gestellt werden! Sensationelle Idee, die nicht auf diese bedrohte Spezies beschränkt bleiben darf.

Österreich wird ja von den letzten Mohikanern der Nikotinverehrung bevölkert. Warum soll dann bitte nicht auch Rauchen zum Weltkulturerbe erklärt werden? Es ist absolut vegan, kein Tier kommt dadurch zu Schaden, Tabakpflanzen sind nicht schmerzempfindlich.

Zudem bietet der blaue Dunst jede Menge Risiko. Das kann man von einem schiefen Turm oder einem Naturpark wohl kaum behaupten. Endlich ein Weltkulturerbe, das die Gesundheit gefährdet. Und wer sich an übel beleumundeten Begriffen wie Nikotin oder Teer stößt, dem kann geholfen werden.

"Pflanzeninhalationsgenuss" lautet das Zauberwort, das einen naturnahen Genuss verspricht. Prädikat: bio. Ein Glaserl Uhudler mit einem Zigaretterl, dazu vielleicht noch ein deftiges Bratelfettbrot, das auch auf die Schutzliste müsste. Kann es Schöneres geben? Selten war Weltkultur so lustvoll.