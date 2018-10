Inhalt Seite 1 — Spur des Geldes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Loretta Lynch ist das Symbol für einen Neuanfang im Weltfußball. Eine schwarze Justizministerin, die sich aus kleinen Verhältnissen nach oben gekämpft hat und es nun mit korrupten Funktionären aufnimmt. Zugleich aber steht Lynch für eine Weltmacht, die ihren globalen Einfluss auch mit den Mitteln des Strafrechts ausübt – und dabei bisweilen recht rabiat agiert.

Im amerikanischen Justizsystem gehen die Ermittlungsbehörden prinzipiell aggressiver vor als deutsche Staatsanwälte, die dazu verpflichtet sind, auch jene Tatsachen zu erforschen, die den Beschuldigten entlasten können. Überdies: Die Amerikaner haben kein Problem mit exzessivem Reichtum – aber wer ihn durch Betrug erlangt, bekommt die volle Härte des Gesetzes zu spüren.

Um die jüngsten Fahndungserfolge erklären zu können, muss man zurückgehen in das Jahr 2001. Nach den Terroranschlägen auf New York und Washington rüsteten die US-Sicherheitsbehörden massiv auf. Mit viel Geld wurden neue Spezialabteilungen für Finanzkriminalität gegründet – in der Annahme, dass auch Terroristen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten auf Banken zurückgreifen müssen und deshalb mittels Überwachung der Geldströme dingfest gemacht werden können.

Im Finanzministerium durchforsten mehrere Hundert Mitarbeiter mithilfe von hochgezüchteten Computern Millionen von internationalen Finanztransaktionen – immer auf der Suche nach Auffälligkeiten. Die US-Steuerbehörde IRS hat rund um den Globus 2500 Spezialagenten im Einsatz. Und das FBI in New York hat eine Eurasian Organized Crime Task Force eingerichtet, die sich speziell um Kriminalität in den Staaten des ehemaligen Ostblocks kümmert.

Diese Einheit gab auch den Anstoß für die Ermittlungen gegen die Fifa: Im Jahr 2010 waren die Agenten bei ihren Recherchen über einen russischen Verbrecherring auf Personen aus dem Umfeld des Fußballverbands gestoßen. Zeitgleich wurden in Los Angeles Steuerfahnder auf Charles Blazer aufmerksam, den amerikanischen Vertreter im Exekutivkomitee der Fifa. Blazer, der sich der Justiz bald als Kronzeuge zur Verfügung stellte, hatte trotz seines ausschweifenden Lebensstils mehrere Jahre lang keine Einkommensteuererklärung abgegeben. Als sich zwischen den beiden Fällen mehr und mehr Querverbindungen ergaben, machten die Steuer- und Strafverfolgungsbehörden gemeinsam weiter.

Am Ende waren Spezialisten aus mehr als 30 Ländern an den Ermittlungen beteiligt, die schließlich vergangene Woche zur Festnahme von neun Fifa-Funktionären führten. Es ging den Amerikanern also nicht in erster Linie um die Fifa oder gar um den Fußball. Oder wie es Richard Weber formuliert, der Chef der US-Steuerfahndung: "Wir kamen von einer Sache auf die nächste und dann wieder auf die nächste." Weber hat bereits angekündigt, dass schon bald weitere Verhaftungen folgen könnten.

Die forsche Gangart der amerikanischen Staatsanwälte ist nicht nur selbstlos. Wer sich in den USA als erfolgreicher Gangsterjäger einen Namen macht, dem steht auch eine politische Karriere offen. Lynchs Werdegang ist das beste Beispiel dafür: Erst brachte sie als Anklägerin internationale Menschenhändlerringe vor Gericht, dann wurde sie Ministerin.

Amerikas Ermittler profitieren dabei von einer Besonderheit des internationalen Finanzsystems: Weil der Dollar die Weltleitwährung ist, muss praktisch jede grenzüberschreitende Überweisung gewissermaßen für eine logische Sekunde über eine Bank auf amerikanischem Boden geleitet werden. Das ist für die Staatsanwälte häufig der Ansatzpunkt für Ermittlungen.

In der Regel werden solche Zahlungen über die Wall Street abgewickelt. Im Fall der Fifa wurden zum Beispiel – so steht es in den amerikanischen Gerichtsunterlagen – am 5. Dezember 2013 500 000 Dollar an Bestechungsgeld aus Brasilien über die Konten der US-Großbank J.P. Morgan auf das Konto eines Herstellers von Luxusjachten in London transferiert.

Die Fahnder wandten bei ihren Ermittlungen eine Methode an, die sich bewährt hat: Sie folgten der Spur des Geldes. Das funktioniert besonders gut, weil die Banken den Eifer der US-Behörden bereits zu spüren bekommen haben und deshalb lieber kooperieren. Kreditinstitute wie BNP Paribas aus Frankreich, Standard Chartered aus Großbritannien oder die Commerzbank aus Deutschland mussten Milliardenstrafen zahlen, weil die Amerikaner Verstöße gegen Sanktionsbeschlüsse und andere Auflagen nachgewiesen hatten.