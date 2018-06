Jene Ostdeutschen, die vor 1990 in den Westen gelangten, und jene, die in der DDR geblieben sind, können sich kaum verständigen. So die These von Martin Ahrends – der einst selbst ausgereist war – in seinem viel beachteten Text "Wer sind hier die Sieger?" (ZEIT Nr. 17/15). Den Artikel können Sie auf ZEIT Online noch einmal nachlesen.