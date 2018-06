Kaum hatten Amerikas Strafverfolger in der vergangenen Woche zugeschlagen und mithilfe der Schweizer Justiz sieben hochrangige Fifa-Funktionäre wegen Korruptionsverdachts festnehmen lassen, begann das Raunen: Und was ist mit Franz? Wird auch gegen Beckenbauer ermittelt? Schatten über der Lichtgestalt? Schließlich hatte auch der Kaiser von Januar 2007 bis Juni 2011 Sitz und Stimme im Exekutivkomitee der Fifa. Beckenbauer war dabei, als am Nikolaustag 2010 die 24 Mitglieder mehrheitlich für Russland und Katar als Austragungsorte für die WM 2018 und 2022 votierten. Doch fürchten muss er die Justiz nicht. Nach Recherchen der ZEIT ermitteln Staatsanwaltschaften nicht gegen ihn, weder in den Vereinigten Staaten noch in der Schweiz, weder in Deutschland noch in Österreich, seinem Wohnsitz.

Auch ein anderes Gerücht entbehrt offenbar jeder Grundlage. Am Wochenende hieß es, die Ethikkommission der Fifa habe ihre Ermittlungen gegen Beckenbauer inzwischen eingestellt. "Dies entspricht nicht den Tatsachen", zitiert FAZ.NET den Sprecher der Fifa-Ermittlungskammer, Andreas Bantel. Die interne Untersuchung gegen Beckenbauer geht offenbar weiter – und auch sie beschäftigt sich mit seiner Rolle bei der WM-Vergabe an Russland und Katar.

Vor genau einem Jahr, einen Tag nach dem Anpfiff der WM in Brasilien, geschah etwas Ungeheuerliches im Leben des 69-jährigen Beckenbauer. Die Ethikkommission der Fifa belegte ihn mit einem Bann. Grund dafür war nicht eine weitere unüberlegte Äußerung, mit der er die Gemüter erregte. "Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen", hatte er 2013 auf den Vorwurf menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen erwidert. Die liefen doch, ohne Ketten, frei herum. Diesmal teilte die Ethikkommission kurz und knapp mit: "Franz Beckenbauer ist heute provisorisch für eine Dauer von 90 Tagen für jegliche nationale und internationale Tätigkeit im Fußball gesperrt worden." Der Grund: Er habe im Rahmen einer Untersuchung nicht mit der Kommission kooperiert, "obwohl er wiederholt angefragt wurde, in einem persönlichen Interview oder durch die Beantwortung schriftlicher Fragen (...) Informationen zu liefern".

Seit drei Jahren geht die Fifa dem Verdacht nach, bei der Vergabe der Fußballweltmeisterschaften sei es nicht korrekt zugegangen, Mitglieder des Exekutivkomitees könnten bestochen worden sein. In diesem Zusammenhang, heißt es, prüft die Fifa auch Beckenbauers Reisen nach Katar und seinen Botschafter-Vertrag mit einem russischen Gaskonsortium.

Im Juli 2012 schließlich beauftragte die Ethikkommission zwei renommierte Korruptionsexperten mit den Untersuchungen: den 53-jährigen Amerikaner Michael Garcia, der als ehemaliger Staatsanwalt Mafia-Bosse und die Attentäter des ersten Anschlags von 1993 auf das New Yorker World Trade Center vor Gericht gebracht hatte. Und den 63-jährigen deutschen Richter Hans-Joachim Eckert, der seit 2003 am Strafgericht München eine Kammer für Korruption, Steuerbetrug und Wirtschaftsstrafsachen leitet. Garcia wurde Chefermittler, Eckert erhielt die Rechtsaufsicht über die interne Untersuchung.

Natürlich fehlten Garcia all die Druckmittel, die ein Staatsanwalt sonst zur Hand hat. Darum war er auf freiwillige Auskünfte über das Umfeld der WM-Vergabe angewiesen. Von Interesse ist eine Reise Beckenbauers zum Emir von Katar 2009. Mit dabei Fedor Radmann, ein Lobbyist, der für Australien als Austragungsort der WM-2022 warb. Hintergrund dieses Besuchs war angeblich der Versuch, Katar zum Verzicht zu bewegen, sowie eine Absprache zwischen dem DFB und dem australischen Pendant FFA. Demnach sollte Australien den Deutschen bei der Bewerbung um die Frauen-WM 2011 den Vortritt lassen. Im Gegenzug sollte Australien Unterstützung bei der Bewerbung um die Austragung der Männer-WM 2022 erhalten.

Ebenso wüsste man gern mehr über Beckenbauers Geschäft mit der Russian Gas Society (RGS), die ihn seit Mai 2012 unter anderem als Sportbotschafter beschäftigt. Beckenbauer hat nie einen Hehl aus seinen Reisen nach Katar und seinen Job bei RGS gemacht, aber jeden Korruptionsverdacht bestritten.

Es ist nicht bekannt, welche Fragen Chefermittler Garcia der deutschen Fußballlegende im vergangenen Sommer gestellt hat. Fest steht aber, dass Beckenbauer zunächst nicht darauf reagierte und erst antwortete, nachdem ihn die Ethikkommission mit einem Bann belegt hatte. Beckenbauer sagte zu seiner Rechtfertigung, er habe die Fragen nur auf Englisch erhalten, was die Ethikkommission jedoch in Abrede stellte.

Im vergangenen September legte Garcia der Fifa seinen Bericht vor. Richter Eckert fasste die 430 geheimen Seiten auf 43 Seiten zusammen, sein Fazit: Es gebe keine Beweise für eine Korruption bei der Vergabe der WM an Katar und Russland. Garcia beklagte, Eckert habe seine Ergebnisse "verfälscht und irreführend" wiedergegeben, er verlangte die ungekürzte Veröffentlichung seiner Ermittlungen und trat, als die Fifa dies ablehnte, im Dezember aus Protest zurück.

Mittlerweile ist die Fifa bereit, ihre Ermittlungen offenzulegen – jedenfalls wenn sie irgendwann abgeschlossen sein sollten. Offenbar ist auch der Fall Beckenbauer noch nicht erledigt.