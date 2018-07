Am Samstag beginnt die Fußball-WM in Kanada. Fernab von Scheichs, lupenreinen Demokraten, Gazprom-Verträgen und Schmiergeldern, so klebrig wie Ahornsirup, wird einfach nur guter Frauenfußball gespielt. Und der hat laut Fifa seine "besonderen Werte und Eigenschaften". Verkörpern soll diese Werte das WM-Maskottchen – die Schneeeule Shuéme.

Shuéme ist "von Kopf bis Fuß eine sportliche, elegante und moderne Eule", steht auf der Fifa-Homepage, eben "ganz und gar eine Eule von heute". Rührend, wie die Fifa-Jungs bemüht sind, sich ganz und gar als Männer von heute zu geben, von Kopf bis Fuß auf Frauenfußball eingestellt. Was wohl in ihren Augen eine unmoderne Eule wäre? Vielleicht die Schleiereule als die Burkaträgerin unter dem Federvieh? Oder die Nacktbein-Kreischeule als Sinnbild für die dauerempörte Feministin, die sich stets auf ihr Äußeres reduziert fühlt? Obwohl, das wäre schon fast wieder modern.

Es ist also Shuéme geworden, deren "modische Frisur" laut Fifa "Selbstvertrauen und Stolz verströmt". In Anlehnung an die 3-Wetter-Taft-Werbung: Kanada, 23 Grad, Strafstoß, die Frisur hält. Zumal Shuémes "fließende Umrisse auf ihre Anmut hindeuten".

Nun sind WM-Maskottchen in den meisten Fällen, sagen wir mal, etwas seltsam. Chilischoten mit Sombrero oder grinsende Orangen – auch im Herrenfußball ist das Design nicht immer das gelungenste. Und natürlich ist die Frage berechtigt, was bescheuerter ist: eine Eule mit Irokesenfrisur oder ein Löwe ohne Hose?

Goleo (WM 2006), der untenrum nackt war, sollte vielleicht ein ganz und gar toleranter Löwe sein, im übertragenen Sinne ein Symbol der Freizügigkeit, die in der EU ja unverhandelbar ist, wie die Briten gerade zu spüren bekommen. Aber jetzt schweifen wir ab. Reden wir also lieber über den Schneeeulenschweif, denn auch den lässt die Fifa nicht unerwähnt: Shuémes Schweif gewährleiste "präzise Kontrolle und Beweglichkeit". Das ist beim Fußball nicht unerheblich.

Liebe WM-Teilnehmerinnen, seid beweglich und schießt viele schöne Tore. Die Haare schön habt ihr ohnehin.