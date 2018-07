Die Beklemmung wuchs, je näher das Ende des Studiums rückte. Was, wenn nach dem Abschluss nicht der Start in den Beruf folgte, sondern ein Berufsverbot? Die Frage kreiste erst leise, dann immer lauter in ihrem Kopf. All das Lernen, all die Klausuren, all die Jahre umsonst. Es sei denn, sie verleugnete sich selbst und nähme das Kopftuch ab. Das wollte sie nicht. Habiba Rode, 28 Jahre alt, Referendarin in Bremen, hoffte, dass sich die Gesetze ändern würden.

Im März dieses Jahres hat sich ihre Hoffnung erfüllt: Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass ein pauschales Kopftuchverbot nicht rechtens ist. Das Tragen eines Kopftuches dürfe nur verboten werden, wenn davon im Einzelfall eine konkrete Gefährdung für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität ausgehe. Bisher galten in der Hälfte der Bundesländer Kopftuchverbote für Lehrerinnen, darunter Bremen, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Dort hatten eine Lehrerin und eine Sozialpädagogin gegen das Landesgesetz geklagt.

Der jahrzehntelange Streit ums Tuch ist mit dem Urteil aber nicht beendet. Er verlagert sich nur – vom Gerichtssaal ins Klassenzimmer. Denn: Wann ist der Schulfrieden gefährdet? Wenn die Eltern etwas gegen das Kopftuch haben? Die Kollegen, die Schüler? Wie lässt sich feststellen, ob eine Lehrerin für das Kopftuch wirbt? Viele Schulleiter fürchten, was da auf sie zukommt. In einem Schreiben der Bildungsgewerkschaft GEW Nordrhein-Westfalen heißt es: "Der Gesetzgeber entzieht sich seiner Verantwortung, wenn Schulen beurteilen sollen, ob eine muslimische Pädagogin mit Kopftuch den Schulfrieden stört oder nicht."

Seit der Urteilsverkündung bahnt sich ein Kulturkampf an, Austragungsort Schule. Kritiker sehen das Urteil als Zeichen falsch verstandener Toleranz. Der ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky prophezeit, dass sich der Druck auf liberale, moderne Muslime erhöhen wird, und sieht die säkulare Gesellschaft in Gefahr. Feministinnen laufen Sturm, weil sie im Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung sehen.

Viel wird dabei über die Kopftuchlehrerinnen geredet, wenig mit ihnen. Was sind das für Frauen, wer steckt unter dem Tuch? Was haben sie erlebt, was denken sie?

Habiba Rode ist eine von ihnen. Seit Mai 2014 ist sie Referendarin in Bremerhaven, sie unterrichtet an zwei Schulen, Deutsch an der einen, Religion an der anderen, das Fach ist in Bremen konfessionsübergreifend. Referendarinnen durften im kleinsten Bundesland bereits vor dem Urteil im März ein Kopftuch tragen.

An einem Mittwochabend Ende Mai sitzt sie auf dem Podium einer Diskussionsveranstaltung der Universität Bremen, das Thema: "Mit Kopftuch im Lehramt". Der Saal ist voll, sie sagt, Lehrerinnen mit Kopftuch sollten nicht als Risiko gesehen werden. Man müsse ihre Vorzüge sehen, sie könnten verschiedene Kulturen zusammenbringen.

Nach dem Podiumsgespräch nimmt Habiba Rode sich eine Stunde, ihre Geschichte zu erzählen. Sie trägt ein rosafarbenes Kopftuch, kein Haar schaut darunter hervor. Sie formuliert routiniert. Eine junge Frau, entschlossen, aber nicht verbissen, die weiß, was sie will, und dabei immer Zeit für ein Lachen hat.

In den Monaten vor dem Abitur wurde ihr klar, dass sie Lehrerin werden möchte, es schien ihr der sinnvollste, der schönste Beruf. Sie schrieb sich in Bremen ein für Germanistik und Religionspädagogik. Kopftuch hat sie damals nur ab und zu getragen. Erst vom dritten Semester an, 21 Jahre alt war sie da, legte sie es nicht mehr ab. An der Uni hat das keinen gekümmert. Ach, weil Sie jetzt geheiratet haben?, habe ein Dozent nur beiläufig gefragt. "Nein, mein Mann ist Biodeutscher und Atheist", hat sie geantwortet.

Warum hat sie sich für das Tuch entschieden? "Aus religiösen Gründen", sagt sie. Was heißt das? Es sei für sie ein Gottesdienst, wie ein Gebet, sie lese den Koran eben so, dass es für eine gläubige Muslimin eine Vorschrift sei, das Tuch zu tragen. Andere Frauen läsen die entsprechenden Verse anders, das müsse jede für sich entscheiden.

Habibas Schwestern tragen kein Kopftuch, ihre Mutter trägt es nicht. "Kannst du es bei der Hochzeit abnehmen", fragte die, "damit man eine hübsche Frisur machen kann?" Den Gefallen hat Habiba ihr nicht getan. Sie fühlte sich stärker zur Religion hingezogen als ihre Familie. Sie las den Koran, suchte sich eine Moschee, um mehr über den Islam zu erfahren. Sie musste lange suchen, bis sie eine fand, in der Deutsch gesprochen wurde, in den meisten wurde auf Türkisch gepredigt und unterrichtet. Sie verstand kein Wort.

Habiba stammt aus dem Kosovo, fünf Jahre war sie alt, als sie 1992 mit ihren Eltern nach Deutschland flüchtete. Seitdem hat sie sich beharrlich nach oben gekämpft, über den Kindergarten im Asylbewerberheim, die Grundschule, die Realschule bis zum Abitur. Sie ist die Erste in der Familie, die studiert hat. Wir sind Roma, sagt sie, mir wurde nichts geschenkt.

Umso mehr nerven sie an der jahrelangen Kopftuchdebatte die Feministinnen mit ihrer "Ihr seid doch unterdrückt"-Haltung. "Das ist anmaßend", sagt sie. Eine selbstbewusste Frau, die ihren Weg gegangen ist und nun mit Kopftuch vor einer Klasse steht, warum sollte die ein Symbol der Unterdrückung sein, eine Marionette des Patriarchats?