Auf dem Weg nach Bad Doberan. Für das gewaltige Doberaner Münster, in dem die alten Herzöge Mecklenburgs liegen, haben wir nur wenig Zeit. Wir sind in geheimer Mission unterwegs. Operation Spurbreite. Die Schmalspurbahn Molli hat am Haltepunkt Steilküste einen Mann überrollt. Sieht nach Mord aus, der Mann wurde auf die Schienen gebunden. Wir stehen am Meer und schauen den Kommissaren bei ihren Ermittlungen zu. Der Tote trägt eine historische Eisenbahneruniform. Um Indizien zu sammeln, laufen wir die Strecke ab, zurück nach Bad Doberan. Die Molli dampft, quer durch die kleine Stadt dampft sie, vorbei an Kneipen, Läden, Villen, das Haus des Schriftstellers Ehm Welk quert sie. Die Heiden von Kummerow. Die Gerechten von Kummerow. Vor allem Heiden war ja ein Jugendbuchklassiker; meine Oma, die in Vorpommern lebt, schenkte ihn mir zu Weihnachten, Ende der Achtziger.

Darin lustige, aber auch lebenskluge Geschichten über die kindlichen Freunde, eben die Heiden, die im mit skurrilen Figuren bevölkerten Kummerow zu Kaiserzeiten das Leben entdecken. Wird das heute noch gelesen? Aber im ehrwürdigen Bad Doberan scheint die Welt noch in Ordnung ... Wer ist der Tote auf den Schienen? Die Spur führt zum Kongress: Der Verein der Eisenbahner und Eisenbahnfreunde tagt in Doberan, es gab eine nächtliche Sonderfahrt der Molli, im Salonwagen wurde gefeiert. "Psst", Kommissar Buckow bittet um Diskretion, die Ermittlungen laufen noch. Polizeiruf 110. Mit dem großartigen Charly Hübner trinken wir frisches Lübzer Pils im Salonwagen, draußen die Doberaner Ebene und das Meer. Oh, ihr Perlen des Nordens! Wir vergessen fast, dass wir für ein Polizeiruf -Drehbuch recherchieren müssen, Mord auf der Molli, mein Gott, ist das schön hier. Auf Doberans alter Galopprennbahn weist schon ein Schild auf das jährliche Ostseemeeting im August hin. Wir kommen wieder, mit oder ohne Morde.