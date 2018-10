DIE ZEIT: Herr Jungk, Sie haben sich auf eine biografische Fährtensuche nach einer sehr bemerkenswerten Dame begeben. Ihre Tante Edith Tudor-Hart, geborene Suschitzky, 1908 in Wien zur Welt gekommen, war eine herausragende Fotografin, die sich auf soziale Themen konzentrierte. Zugleich war sie aber bereits in jungen Jahren für den sowjetischen Geheimdienst als Agentin tätig und später als Emigrantin in London maßgeblich daran beteiligt, dass Moskau den legendären Spionagering der Cambridge Five rund um Kim Philby rekrutieren konnte. Darüber wurde in Ihrer Familie nicht gesprochen. Wann sind Sie dahintergekommen?

Peter Stephan Jungk: Ich wusste schon zu Beginn der neunziger Jahre, dass da etwas gewesen sein musste, weil ein paar Zeitungsartikel auf mich zugekommen waren. Wir dachten zunächst: Typisch britischer Boulevard. Ich reagierte darauf erst ein paar Jahre später, bei einem Besuch bei ihrem Bruder in London, der damals 93 Jahre alt war und jetzt 103 Jahre alt wird ...

ZEIT: ... dem Fotografen und Kameramann Wolf Suschitzky.

Jungk: Sein Sohn, Peter Suschitzky, ebenfalls ein bekannter Kameramann, war auch da. Als wir drei über unsere Familie sprachen, sagte Peter plötzlich zu seinem Vater: "Meine Tante war ja beim sowjetischen Geheimdienst. Und deine Frau und meine Mutter, die Ilona, stand auch im Dienst der Komintern." Wolf reagierte darauf beinahe wütend: "Nein, nein, das ist Unsinn!" Da wurde ich natürlich ungeheuer neugierig.

ZEIT: War das ein verschwiegenes Familiengeheimnis?

Jungk: Ich bin überzeugt, dass meine Mutter, Ediths Cousine, nichts davon wusste – oder wissen wollte.

ZEIT: Auch in der einschlägigen Literatur wird die Spionagetätigkeit Ihrer Tante meist nur als Fußnote erwähnt.

Jungk: Ja, wobei aber bereits 1993, als die Archive in Moskau noch besser zugänglich waren, das Buch eines britisch-russischen Autorenduos erschien, in dem darauf hingewiesen wird, wie wichtig Edith Tudor-Hart für die Rekrutierung von Kim Philby war. Das war mir damals entgangen.

Infobox Jungk Fährtensuche In seinem neuen Buch rekonstruiert der Schriftsteller Peter Stephan Jungk, geboren 1952 in Santa Monica, Kalifornien, die Lebensgeschichte seiner Tante. Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart (S. Fischer Verlag, Frankfurt 2015; 318 S., 22,99 €) erzählt die Biografie einer sozial engagierten Wiener Kommunistin und Fotografin, die im britischen Exil für die Sowjets spioniert.

ZEIT: Wie kam Ihre Tante eigentlich mit Philby in Kontakt?

Jungk: Sie kannte ihn noch aus Ihren Wiener Jahren, als er bei einer ihrer engsten Freundinnen, Lizzy Friedmann, die ebenfalls eine glühende Kommunistin war, zur Untermiete wohnte. Die beiden heirateten dann und flohen vor dem Dollfuß-Regime nach London.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 23 vom 3.6.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

ZEIT: Wobei sich die Verdienste Ihrer Tante, wenn man das so nennen darf, nicht auf Philby beschränkten, der sicherlich einen der größten Erfolge des sowjetischen Geheimdienstes darstellte. Sie belieferte ihre Auftraggeber auch mit dem Material, das sie von dem Physiker Engelbert Broda, dem Bruder des späteren Justizministers Christian Broda, erhielt, der damals in der Emigration am britischen Atomprogramm beteiligt war.

Jungk: Sie war fraglos die Brücke zwischen Broda, der übrigens ihr Liebhaber war, und dem sowjetischen Geheimdienst. Heute wissen wir, das Broda einer der fünf wichtigsten Atomspione war.

ZEIT: Und mitverantwortlich dafür war, dass die Sowjetunion schon bald nach Kriegsende über eine eigene Atombombe verfügte.

Jungk: Die Amerikaner merkten sofort, dass die Sowjets ihr Modell einfach kopiert hatten.

ZEIT: Ihre Tante war ja bereits in Wien in den frühen dreißiger Jahren für den sowjetischen Geheimdienst tätig.

Jungk: Wir wissen nur, dass sie für Kurierdienste herangezogen und deshalb auch verhaftet wurde, weshalb sie an der Seite ihres frisch angeheirateten Mannes, Alexander Tudor-Hart, der ebenfalls kommunistisch gesinnt war und in Wien Medizin studierte, nach London emigrierte. Leider Gottes wissen wir nicht alles. Obwohl ich mich nun zehn Jahre lang mit dieser Materie beschäftigt habe, bleiben weiße Flecken, wo ich weitersuchen müsste, aber nicht kann. Vor allem, weil Moskau wirklich niemanden in die geheimen Archive hineinlässt. Aber nicht nur die Russen sind so verschlossen. Das ist bei Amerikanern und Briten nicht anders.