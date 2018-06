Physikstudenten sind oft überrascht, wie viel Mathe sie brauchen, um in ihrem Fach zu bestehen – und brechen das Studium ab. Ein Online-Vorbereitungskurs soll das jetzt ändern

Das Nervige an Mathe ist ja, dass auch vergleichsweise einfache Aufgaben schleierhaft bleiben, hat man einmal den Anschluss verpasst. Dabei ist es egal, ob man eine Formel nicht kennt oder eine Vorlesung auslässt, die Ergebnisse der Mathematikklausur werden in beiden Fällen dramatisch leiden. Das ist ein Problem – für die Physik.

"Physiker versuchen, mithilfe von mathematischen Modellen, Effekte aus der Natur zu beschreiben", sagt René Matzdorf, Sprecher der Konferenz der Fachbereiche Physik (KFP). Es spielt dabei keine Rolle, ob es um astrophysikalische Phänomene geht oder um Elementarteilchenphysik im Protonenbeschleuniger: Mathe, zumal recht komplizierte, ist im Physikstudium elementar. Das ist für viele Physikstudenten oft ein Grund, aufzugeben. Matzdorf spricht von Studienanfängern, die von den vielen Mathevorlesungen überrascht seien und glaubten, sie würden direkt im Labor experimentieren. Naiv findet er das.

Die Annahme, dass Physiker erforschen und erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist nicht falsch. Nur dass ihre Amtssprache Mathematik heißt, ist nicht allen Studienanfängern bewusst. "Um in die Physik einzusteigen, ist Mathematik das wichtigste Werkzeug", sagt Georg Düchs von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG). Man könne sogar sagen, dass Mathematikwissen für den Studienbeginn wichtiger sei als das Wissen um physikalische Zusammenhänge.

Rund 46.000 Physikstudenten sind an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Aber nur etwa 40 Prozent von ihnen machen laut Erhebungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) nach drei Jahren auch ihren Bachelor. Andere wechseln oder brechen ab. Viele von ihnen wegen des Mathe-Missverständnisses, so die Meinung unter Professoren.

Ändern soll das der OMB Plus, ein Online-Mathe-Brückenkurs, entwickelt von den führenden Technischen Universitäten Deutschlands, finanziert unter anderem von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Der Kursus ist ein gemeinsames Projekt verschiedener naturwissenschaftlicher Studiengänge, der Mint-Disziplinen. Denn Deutschland ist ein Land flächendeckender Matheschwäche. Dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik zufolge, erreicht nicht mal ein Drittel der deutschen Abiturienten nach der Schulzeit das erwartete Niveau beim Rechnen (siehe ZEIT Nr. 13/15).

Und so soll der OMB Plus gleich mehrere Probleme lösen: Den Abiturienten soll er klarmachen, was sie erwartet, und ihnen dabei helfen, die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben. In den Kultusministerien soll er ein Bewusstsein dafür schaffen, welches Matheniveau Schüler in einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studium brauchen.

Mathekurse vor dem Studium sind nicht neu. In der Physik etwa bieten die Hochschulen sie seit gut 20 Jahren an – offline, im Herbst vor dem Vorlesungsbeginn. Der Nachteil: Da haben sich viele Studenten schon eingeschrieben. Nun können Studienanwärter schon vorher testen, ob sie bereit für das Studium sind.

Drei Wochen sollen sie sich etwa für den Kurs nehmen, und jeden Tag vier Stunden lernen, dann sollen sie gut genug vorbereitet sein, um im ersten Semester nicht zu verzweifeln. Mathe-LK-Wissen ist für den Kurs nicht nötig, zunächst lernt man ganz banal, Natürliche, Ganze und Rationale Zahlen auseinanderzuhalten. In weiteren Kapiteln geht es um Vektorgeometrie, Integral- oder Differenzialrechnung. "Sei f(x) = x3 + 2. Berechnen Sie die Steigung der Tangente T(x) an den Graphen von f im Punkt (-1,f(-1)), und geben Sie die Abbildungsvorschrift von T(x) an!" Die Aufgaben werden knackiger, übersteigen aber nicht die Schulmathematik.