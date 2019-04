Im Frühjahr 1957 reisten die Reporter Michail Wassiljew und Sergej Guschtschew für die Parteizeitung Komsomolskaja Prawda von Moskau aus quer durch Sibirien nach Wladiwostok. Sie sollten ergründen, wie man wohl 50 Jahre später in Sowjetrussland leben würde. 2007 überprüfte der polnische Journalist Jacek Hugo-Bader, wieweit ihre Prognosen und die Wirklichkeit auseinanderklaffen. 13.000 Kilometer fuhr er im Winter durch das eisige Herz Sibiriens und schrieb darüber. Jüngst ist sein Buch in aktualisierter Fassung erstmals auf Deutsch erschienen. Es ist ein Band voller skurriler Reportagen: In Moskau sucht der Autor mit der obdachlosen Ex-Eisschnellläuferin Emma Rudolfowna Lysenko im Müll nach neuen Schuhen. 500 Kilometer südlich von Krasnojarsk ist er zu Gast in der Gemeinde von Sergej Anatoljewitsch Torop – einem ehemaligen Milizionär, der sich für den wiedergeborenen Christus hält. Und in der Rüstungsschmiede Ischewsk schreit der Autor sich stundenlang mit Michail Timofejewitsch Kalaschnikow die Seele aus dem Leib: Jahrzehntelang hatte der inzwischen verstorbene Konstrukteur für das Wettrüsten testweise sein AK 47 abgefeuert – und saß nun fast taub und vergessen in Putins Russland und verstand die Welt nicht mehr. Das alles hat wenig mit den Utopien aus der Prawda von 1957 zu tun; fast keine von ihnen hat sich erfüllt. Macht nichts – entstanden ist dafür eine Reihe wunderbarer, unterhaltsamer Geschichten.