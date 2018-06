Sie überspringen in der Schule Klassen, machen mit 16 oder 17 Jahren Abitur und sind hervorragende Schachspieler: die vier sogenannten "Prinzen" des Deutschen Schachbunds, die trotz ihrer Jugend allesamt der Thronbesteigung, in diesem Fall der Erringung des Großmeistertitels und wohl baldigen Aufnahme in die Nationalmannschaft harren (siehe auch Nr. 18/15). Heute sei ein Blick auf Matthias Blübaum geworfen, der ebenso wie sein Freund Dennis Wagner ein "Schachjahr" einlegt. Wohl auch um auszuloten, ob ein Aufstieg in die schwindelnden Höhen von Weltmeister Magnus Carlsen und Co. und damit auch zu prächtig gefüllten Fleischtöpfen möglich oder doch eher der "vernünftige", bürgerliche Weg via Studium ratsam erscheint, bevor man sich als Profi notfalls eher schlecht als recht durchs Leben schlägt. Bei der Jugend-WM U18 im südafrikanischen Durban wurde Matthias Blübaum Vierter, wobei ihm gegen den Sudanesen Omar Eltigani kurz vor der Zeitkontrolle im 40. Zug ein herrliches Matt gelang. Jeder Turnierspieler weiß nur allzu gut, dass gerade dann die Sekunden auf der Schachuhr oft vielfach schneller als sonst dahinrinnen, die eigenen und die feindlichen Figuren vor dem irrlichternd umherflackernden Auge in einem amorphen Brei verschwimmen und die Zughand zitternd und unschlüssig über den Figuren schwebt.



Schwarz droht einzügig matt – doch mit welcher (Opfer-)Kombination erzwang Matthias als Weißer ein Matt in vier Zügen?

Lösung aus Nr. 21:

Mit welchem Opfer eroberte Schwarz am Zug wertvolles Material? Das Qualitätsopfer 1...Txf3! 2.Kxf3 führte zur unheilvollen Fesselung des weißen Turms, der nach 2...Td8 3.Ke4 De6+ verloren ging: 4.Te5 Txd4+ oder 4.De5 Txd5!