Weil Edi Keck ein Provokateur ist, hat er sich eine Walther PPK in den Rachen gesteckt. Die Selbstladepistole gilt als die Waffe der Selbstmörder, und zu diesem Zweck hat sie Keck auch gekauft. Nicht, dass er sterben wollte, im Gegenteil. Edi Keck, Hipsterbrille und Dreitagebart unter kurzen weißen Haaren, ist mit seinen 63 Jahren ein umtriebiger Werbeprofi, der so schnell spricht, wie er lebt. Topfit sei er und weit weg von einem absehbaren Ende. Nur eines ist ihm zuwider: "Ich will mich keinen Normen unterordnen." Zu einem selbstbestimmten Leben gehöre auch ein selbstbestimmter Tod. "Aber ich will aus Rücksicht keine Sauerei hinterlassen", sagt Keck. Weil ein Sprung vom Dach oder vor den Zug daher nicht infrage komme, besorgte er sich Waffenschein und Pistole. Und auch ein Buch schrieb er gleich über seine Philosophie des Sterbens, für dessen Cover er mit der Pistole im Mund posierte.

Man muss die provokante Inszenierung nicht gutheißen, aber Edi Keck hat recht, wenn er zornig fordert: "Redet endlich über das Sterben!" In Österreich wird das Thema Sterbehilfe regelmäßig mittels einer Scheindebatte in das tote Eck des Schweigens verbannt. An den Fakten ändert das nichts: Die Alterssuizidrate im Land gehört zu den höchsten in Europa.

Regelmäßig erregen Einzelschicksale die medialen Gemüter, zuletzt jenes eines krebskranken Südafrikaners, der für das Recht auf Sterbehilfe vor Gericht gezogen war und am Tag der Urteilsverkündung auf natürlichem Weg starb. Besonders kontrovers ist der Fall eines verurteilten belgischen Sexualstraftäters, der zwar vor Gericht Recht auf Sterbehilfe erhielt, aber keinen Arzt findet, der zu dieser Art der Hilfe bereit ist.

Im Kern geht es um die Frage: Was ist ein guter Tod? Und: Wie individuell dürfen wir darüber entscheiden? Darf, wer schwer leidend nicht mehr leben will, einen Tod in die Wege leiten, den er für würdevoll und gut hält? Ist das ein Recht? Und kann der Rechtsstaat dieses Recht verweigern? Zwei Menschenrechte, auf die sich alle einigen können, kommen einander dabei in die Quere: Freiheit und Schutz. Die Freiheit des Einzelnen, über sein Leben selbst bestimmen zu können, und der Schutz des Individuums vor einem fremdbestimmten, würdelosen Tod.

In einer kürzlich erschienenen Studie sprechen sich 60 Prozent der Österreicher für die Möglichkeit aktiver Sterbehilfe in Ausnahmefällen aus. Eine klare Botschaft – eigentlich. Doch ebenso verbreitet ist die Angst vor Missbrauch und Druck auf Alte und Schwache. Strengste Regeln, so der Tenor, wären die Voraussetzung. Dazu untermauert die Untersuchung der Med-Uni Graz ein Paradoxon: Während 60 Prozent aktive Sterbehilfe befürworten, will nur knapp mehr als die Hälfte die Legalisierung des assistierten Suizids. Heißt: Einige befürworten zwar etwa die Möglichkeit, dass ein Arzt eine Spritze setzt, lehnen es aber ab, dass er ein tödliches Medikament zur Verfügung stellt, das der Patient dann trinkt.

Schuld daran ist die Begriffsverwischung der Wortführer. Die Debatte dominieren diffuse Kampfbegriffe unter dem Deckmantel der Alterseuthanasie. Dabei ist der Hinweis auf die Massentötungsprogramme der Nazizeit richtig und wichtig – nicht nur in einem Land, das schon einmal eine Linie zwischen wertvollem und vermeintlich wertlosem Leben willkürlich gezogen hat. Die Risiken sind groß, die Grauzonen zwischen Freiheit und Missbrauch beinah unüberschaubar. In den Niederlanden und Belgien wurde die Option auf aktive Sterbehilfe bereits auf Kinder und Demente ausgeweitet. Wie lassen sich Grenzen ziehen, wie Menschen schützen? Muss, kann, darf der österreichische Staat dem Einzelnen seine Entscheidungsfreiheit verweigern, weil hier im Namen der Gesellschaft schon einmal Patienten ermordet wurden?

Politische Doktrin ist die katholische Wertehaltung. Selbstmord ist demnach Sünde. Das gilt auch für die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft im Land, doch der Islam meldet sich in der Debatte kaum zu Wort. Fast untergegangen ist, dass die evangelische Diakonie Österreichs längst offen Stellung bezieht und über Regeln für eine Entkriminalisierung nachdenken will.