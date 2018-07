Inhalt Seite 1 — Ein Deutscher gegen Erdoğan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bevor Ziya Pir von Duisburg nach Diyarbakır aufbricht, um Kurden und Türken miteinander zu versöhnen, muss er noch den Jahresabschluss machen. Es ist der Donnerstag vor Karfreitag, in seiner Firma Mydent, einer Zahnpraxis, herrscht viel Betrieb. Das Wartezimmer ist voll, und der 44-jährige studierte Betriebswirt erwartet noch zwei junge Frauen zum Bewerbungsgespräch. Eine mit schlechten Noten, eine mit sehr guten. Die Erste ist Kurdin, die Zweite Deutsche. Er würde gern beide nehmen, sagt Pir. Er, Gastarbeiter- und Einwandererkind aus der Kleinstadt Torul an der Schwarzmeerküste, habe auch viel Hilfe in seinem Leben erfahren. Heute leitet er eine Firma mit 30 Mitarbeitern. Ziya Pir führt ein gutes und bequemes Leben. Er hat viel erreicht und könnte zufrieden sein, aber er ist es nicht.

Mit seinen Gedanken ist der Deutschtürke, der als Neunjähriger mit seiner Familie zunächst nach Biberach in Baden-Württemberg zog, bereits in der Türkei. Wenn dort am kommenden Sonntag ein neues Parlament gewählt wird, dann will der Türke Pir für die prokurdische HDP ("Demokratische Partei der Völker") in die Große Nationalversammlung in Ankara einziehen. Die HDP versteht sich als Partei aller Volksgruppen und Bürger, vom Frömmler bis zum Gender-Aktivisten. Pir drängt es zu einer Zeit in die türkische Politik, in der das Land vor einer Schicksalswahl steht. Denn vom Ausgang dieser Wahl hängt ab, wie der begonnene Aussöhnungsprozess zwischen dem türkischen Staat und den Kurden weitergehen wird und ob der Türkei ein Systemwechsel bevorsteht: vom parlamentarischen hin zu einem präsidialen System – mit mehr Machtbefugnissen als heute für das Staatsoberhaupt.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan will den Systemwechsel. Alle Oppositionsparteien sind dagegen – auch die HDP und ihr deutschtürkischer Kandidat Ziya Pir aus Duisburg. Das Problem ist nur: Erdoğans AKP und die HDP sind Partner im Aussöhnungsprozess. Sie brauchen einander. Die AKP als überhaupt erste Regierungspartei, die mit der Arbeiterpartei PKK und ihrem immer noch unangefochtenen Anführer Abdullah Öcalan ernsthaft verhandelt – und die HDP als Botschafterin zwischen Staat und den "Staatsfeinden".

Diese kleine Partei mit ihrem smarten und bescheidenen Vorsitzenden Selahattin Demirtaş hat es geschafft, sich innerhalb weniger Monate das Image des wahren Erdoğan-Herausforderers zu erarbeiten. Vielleicht, weil sie trotz ihrer Partnerschaft mit der AKP in der Kurdenfrage klargestellt hat: Mit uns wird es kein Präsidialsystem geben. Die HDP gewinnt an Zustimmung, obwohl sie in dieser so wichtigen Wahl die widersprüchlichste Rolle hat: Sie ist zugleich Partner und Herausforderer der AKP.

Wenn die HDP die hohe Hürde von zehn Prozent überspringt und es ins Parlament schafft, so viel ist zumindest klar, dann wird die AKP Macht einbüßen.

Es geht also um viel. Sehr viel.

Wie aber kommt Ziya Pir, ein in Deutschland erfolgreicher Mann, dazu, alles hinter sich zu lassen, um in einem Land mitzumachen, in dem Politik Kampf bedeutet, und dazu noch für eine Partei anzutreten, deren Zukunft ungewiss ist?

Für Ziya Pir hat die Entscheidung viel mit der Zukunft seines Landes zu tun: "Ich will mit am Tisch sitzen, wenn die über Frieden verhandeln", sagt er selbstbewusst. Er sagt auch, dass sein Land nun einmal die Türkei sei, nicht Deutschland. Er will mithelfen, dass der 40 Jahre währende Konflikt zwischen Türken und Kurden ein Ende hat.

Diyarbakır – Stadt des Schmerzes

Drei Wochen später und mehr als 4.000 Kilometer von Duisburg entfernt, steht Ziya Pir vor dem Gefängnis in Diyarbakır. Vor den dicken, hohen Mauern haben sich etwa 150 Menschen versammelt. Eine Gruppe von kurdischen Müttern mit weißen Kopftüchern und geblümten Pluderhosen hält ein Transparent mit der Aufschrift "Freiheit für alle politischen Gefangenen" hoch. In die Jahre gekommene Exhäftlinge mit tiefen Stirnfalten und nikotinvergilbten dicken Schnurrbärten stehen herum und warten.

Ziya Pir wirkt wie ein Fremdkörper in dieser Szenerie. Er sieht zu gesund aus, steht viel gerader als die Menschen um ihn herum. Er spricht auch viel sanfter als die anderen. Vielleicht zu sanft für die türkische Politik. Er schaut auf seinen Zettel, gleich soll er etwas sagen. Er wirkt etwas unsicher. Für Ziya Pir ist es nicht nur der erste Auftritt in seinem Wahlkreis, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit: Sein Onkel Kemal war neben Abdullah Öcalan einer der Mitbegründer der PKK. Er ist also nicht irgendein Kandidat.

In seiner Rede fordert Pir die Freilassung aller politischen Gefangenen und sagt: "Wenn du Kurde bist, bist du dafür geschaffen, ein Gefangener zu sein!" Die Zuhörer applaudieren. Kinder mit Halstüchern in kurdischen Farben machen das Victory-Zeichen und posieren für die Kameras. Die Kurden beherrschen die Instrumente der politischen Kommunikation – sie hatten 40 bittere Jahre Zeit, zu lernen. Nach Pir spricht eine 80-jährige Mutter. Sie sagt, sie habe acht Kinder gehabt, drei habe ihr der Staat genommen. Eines ist hier im Gefängnis an den Folgen von Folter gestorben. Sie sagt, sie wolle Gerechtigkeit. "Es ist keine Schuld, Kurde zu sein!" Ziya nimmt sie in den Arm. Anschließend gehen alle Anwesenden zum Haupteingang des Gefängnisses und werfen rote Nelken über das Eisentor in den Innenhof.

Ziya Pirs Onkel kämpfte hier einst mit der letzten Waffe, die ihm blieb – seinem Willen. 1982, nach einem jahrelangen bewaffneten Kampf gegen den Staat, fastete er sich mit anderen zu Tode. Es heißt, er habe vorher befohlen, dass keiner vor ihm sterben dürfe. So kam es auch.

Kemal Pir erfuhr Gewalt und war gewalttätig. Als Türke in der kurdischen Bewegung wird er noch heute verehrt. Für die Kurden ist er ein Held, ein Erwecker, ein Märtyrer – für den türkischen Staat einer seiner schlimmsten Feinde. Für Ziya Pir ist er der Onkel, mit dem er als Kind unter einem Dach lebte und der immer über die Ungerechtigkeit auf dieser Welt sprach und davon, dass er sie einmal bekämpfen würde. Für den erwachsenen Ziya ist Kemal ein Mann, der barmherzig war und dessen unbändigen Willen er bewundert, nicht aber seine Gewalt.