DIE ZEIT: Herr Siemann, war Clemens von Metternich ein Reaktionär?

Wolfram Siemann: So wird er gern dargestellt. Als Ewiggestriger, der auf dem Wiener Kongress das Rad der Geschichte zurückdrehen wollte und 1815 eine Ordnung wiederherstellte, die in der Revolutionszeit längst untergegangen war. Dieses Bild wird ihm nicht gerecht.

ZEIT: Weshalb? Immerhin war die Wiederherstellung eines Europas der alten Mächte doch Metternichs erklärtes Ziel.

Siemann: Aber er wollte das nicht, weil er ein Reaktionär war, sondern aufgrund der Erfahrung von Gewalt, ja des Zusammenbruchs einer ganzen Zivilisation infolge der Napoleonischen Kriege. Metternich kannte Napoleon so gut wie kaum ein anderer Staatsmann: Er war Gesandter in Paris gewesen, bevor er Außenminister wurde, er hat mit Napoleon diskutiert. Und er hat dessen Herrschaftssystem, das auf europaweiter Ausbeutung beruhte, tiefgreifend analysiert. Im März 1815 nun kehrt Napoleon zurück für hundert Tage, während man auf dem Wiener Kongress über die Neuordnung Europas berät. Man musste kein "Reaktionär" sein, um deswegen um den Frieden zu bangen.

ZEIT: Metternich – ein Pazifist?

Siemann: Er schrieb einmal, dass der Krieg das Denken besudele, aber er war ein prinzipiengeleiteter Realpolitiker. Die Erkenntnis, dass der Frieden im Handumdrehen wieder vorüber sein kann, war für alle ein Schock. Napoleon hatte ja sofort wieder Rückhalt in der französischen Bevölkerung. Er wurde gefeiert, die Truppen liefen zu ihm über, und er konnte wieder Krieg führen. Heute erscheint uns das wie ein bloßer Spuk, aber versetzen Sie sich einmal in die Lage der Zeitgenossen. Als Napoleon vor 1813 auf dem Höhepunkt seiner Macht war, muss die Hilflosigkeit der anderen Mächte schließlich etwa so gewesen sein wie die der Engländer, die von ihrer Insel aus beobachten mussten, wie Hitler 1941 gen Osten marschierte.

Adam Krzemiński: Jetzt machen Sie aus Napoleon mal keinen Hitler!

Siemann: Es geht mir nicht darum, den leidigen Hitler-Napoleon-Vergleich neu zu beleben, sondern um die Parallelität der Erfahrungen. Den Menschen steckten 1815 mehr als zwei Jahrzehnte Krieg in den Knochen, sie waren einem schier übermächtigen Diktator ausgeliefert gewesen. Und just in dieser Situation sah man den alten Aggressor auferstehen.

Krzemiński: Der Punkt ist meines Erachtens ein ganz anderer. Gewiss fürchtete man in Wien die Wiederkehr Napoleons. Aber es gab etwas, das die konservativen Staatsmänner noch viel mehr fürchteten: die Revolution, die Ideen von 1789! Und genau deshalb waren sie auch nicht weitsichtig und klug genug, ihre eigene Macht zu begrenzen. Die Mächte, die in Wien eine sogenannte Friedensordnung für Europa schufen, waren doch letztlich nur sich selbst verpflichtet. Sie akzeptierten nicht, dass es so etwas wie die Erklärung der Menschenrechte gegeben hatte.

ZEIT: Frieden aber hat der Wiener Kongress doch immerhin geschaffen.

Krzemiński: Nein, das hat er eben nicht. Überall in Europa gab es danach Unruhe und Unzufriedenheit, weil die nationalen und die liberalen Kräfte unter dem Vorwurf der Unruhestiftung und der Gefahr eines neuen Jakobinismus brutal unterdrückt wurden. Die Wiener Ordnung war eine Ordnung der reaktionären Großmächte. Die Sprengkammern, die Europa 1914 in die Luft jagten, sind 1815 in Wien gelegt worden, davon bin ich fest überzeugt.

Siemann: Das Gegenteil ist der Fall! 1914 entluden sich nationaler Hass und Chauvinismus. Die Politiker hingegen, die hundert Jahre zuvor die Kongressakte ausgehandelt haben, wurden mehrheitlich zwischen 1769 und 1773 geboren. Sie dachten noch gar nicht in nationalen Kategorien. Die Ordnung, die sie schufen, verhinderte einen großen Krieg, hundert Jahre lang. Alle Kriege vor 1914 waren eingegrenzte Kriege, auch die Einigungskriege Preußens und Italiens. Die Wiener Ordnung hat ein normatives Fundament errichtet, in dem die Wiener Kongressakte Völkerrecht war.

ZEIT: Wie würden Sie dieses normative Fundament beschreiben?

Siemann: Die Politik Metternichs und auch die des britischen Außenministers Castlereagh enthält einen moralischen Kern, den ich bei Kant wiederentdecke. Die Menschen, glauben sie, sind von sich aus nicht friedensfähig. Sie führen so lange Krieg, bis alle am Boden liegen, dann erst kommen sie zur Vernunft und sind bereit zu einer Verständigung. Diese Situation sieht Metternich 1815 gegeben, nach 23 Jahren Krieg mit mehr als drei Millionen Toten. Das in der Wiener Kongressakte neu etablierte Völkerrecht beugt dem vor: Es schafft einen Rechtsrahmen, in dem sich die Mächte so zu verständigen haben, dass ein allgemeiner Krieg vermieden wird. Der europäische Frieden gilt fortan als ein höherer Wert. Das ist ein gewaltiger Fortschritt.