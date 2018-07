Ein Minister, Mitglied im Bundessicherheitsrat, sagt in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten: "Ich gehe übrigens davon aus, dass wir gerade abgehört werden." Ungläubiges Staunen der Zuhörer: "Wie jetzt, hier, ernsthaft?" – "Klar, ich nehme an, Sie haben Ihre Handys alle in der Tasche, oder?"

Anruf bei einem Mitarbeiter im Kanzleramt, es geht um eine Recherche zum BND. Die erste Frage ist kaum gestellt, da kommt schon die Antwort: "Sind Sie verrückt? Das besprechen wir doch nicht am Telefon!" Mehrfach sei das Handy bereits gehackt worden.

Soll man jetzt belustigt sein oder geschmeichelt? Ist der Mann ein bisschen paranoid, oder ist man selbst naiv? Jedenfalls trifft man sich zum Gespräch später in einem Restaurant, und zwar nicht in einem, in dem es aufs Gesehenwerden ankommt.

Es gibt Ereignisse, die schlagartig etwas verändern im kollektiven Bewusstsein. Tschernobyl, der Mauerfall, 9/11 waren solche Ereignisse. Und es gibt die Enthüllungen durch Edward Snowden. Die wirken langsam. Noch immer wird gestritten, ob Snowden ein Held ist oder ein Verräter. Eines aber ist sicher: Er hat verändert, wie in der Politik gesprochen oder eben nicht mehr gesprochen wird.

Wenn man nach dem Mauerfall in Halle, Leipzig oder Gera einen Pressesprecher anrief, kam postwendend die Antwort: "Nüscht am Telefon!" Man seufzte, setzte sich ins Auto, fuhr hin und dachte: Kein Wunder, nach 40 Jahren in einem totalitären Staat.

Deutschland im Jahr 2015 ist alles andere als ein totalitärer Staat. Die Kanzlerin, auch der Bundespräsident, beide in der DDR groß geworden, nutzen ihre in diesem Falle doppelte Autorität, um eben keine Parallelen zur Stasi herzustellen. Sondern den großen Unterschied zwischen Stasi-Normalität und NSA-Skandal deutlich zu machen: Die Amerikaner sind unsere Freunde, sie arbeiten nicht daran, unsere Werte, unsere Gesellschaft zu stürzen, sondern sie zu erhalten.

Und trotzdem. Trotzdem hört man jetzt wieder öfter den Satz "Nicht am Telefon". Es hat sich etwas verändert in den Köpfen der Politiker, bei denen ganz oben wie bei denen ganz unten.

Am wenigsten hat sich womöglich im Kopf der Kanzlerin verändert. Merkel hat sich schon vor langer Zeit angewöhnt, überall das Gleiche zu sagen und von nichts überrascht zu sein. Aber auch sie hat ihr Verhalten und das ihrer Umgebung an die neuen Zeiten angepasst, so wie sie auch ganz langsam und fast unmerklich ihre Frisur verändert hat. Das alte Nokia, mit dem sie gerne simste und telefonierte, wurde ausgetauscht. Im Kanzleramt werden bei vertraulichen Besprechungen in einem der abhörsicheren Räume seit einiger Zeit die Handys ausgestellt oder ganz draußen gelassen.