In der Stunde des Abschieds verbieten sich spitze Bemerkungen. Deshalb konnte der Eindruck entstehen, auf dem Linken-Parteitag in Bielefeld sei mit Gregor Gysis Rückzug vom Fraktionsvorsitz eine Vorentscheidung über die künftige Bundesregierung gefallen. Gysi hielt eine emotionale Rede, er sprach ein wenig über seine Familie und viel über das Regieren. Sehr viel sogar. So redete er zum Beispiel darüber, dass eine linke Bundesregierung Waffenexporte in Krisenregionen oder Kampfeinsätze der Bundeswehr verbieten könnte. Gysi lockte, bezirzte und rührte die Delegierten, sodass keiner das Naheliegende aussprach: Für die Machtfrage im Jahr 2017 ist es egal, wer der Fraktion der Linken vorsitzt. Ob Gregor Gysi oder seine designierten Nachfolger, der Reformer Dietmar Bartsch und die Radikale Sahra Wagenknecht – keiner von ihnen könnte die Partei in die Regierung führen. Insofern ist Gysis Rückzug keine Zäsur, zumindest nicht unter bündnispolitischen Gesichtspunkten.

Seit fast zwei Jahren ist die Linke stärkste Oppositionspartei im Bundestag. Sie liegt in Umfragen ungefähr gleichauf mit den Grünen, hat bei den letzten Landtagswahlen gut abgeschnitten und stellt jetzt mit Bodo Ramelow sogar einen Ministerpräsidenten, der geräuschlos regiert. Die Bilanz ist also nicht schlecht, nur beim Ziel, die Partei in die Nähe der Macht zu bewegen, ist Gysi in den vergangenen Monaten keinen Millimeter weitergekommen.

Stattdessen haben sich Mitglieder seiner Fraktion durch Fundamentalopposition beim Krim- und Ukraine-Konflikt, beim Streit über Griechenlandhilfen oder Militäreinsätze gegen den "Islamischen Staat" profiliert. Bei all diesen Themen reicht schon eine kleine, aber laute Minderheit, um Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Linken zu wecken.

Das wird auch der Vorteil von Sahra Wagenknecht gegenüber ihrem Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch sein: Sechs, sieben linke Hardliner genügen, um jeden Versuch eines rot-rot-grünen Projekts auf Bundesebene undenkbar zu machen. Schließlich würden für eine Regierungsbeteiligung auch diese Stimmen gebraucht.

Dass die Linke heute weiter von Sozialdemokraten und Grünen entfernt scheint als noch vor der Bundestagswahl im Jahr 2013, hat auch damit zu tun, dass mittlerweile die Außenpolitik die Berliner Agenda bestimmt. Bei internationalen Themen sind in der Linkspartei Pragmatiker weitgehend außen vor, hier haben die Hardliner das Sagen. Daran vermochte auch Gregor Gysi nichts zu ändern.

Es gab allerdings Momente, in denen die Fraktion im Bundestag hätte zeigen können, dass sie auch mal gemeinsam mit SPD und Grünen stimmt. Wenn beispielsweise die Bundeswehr im Mittelmeer syrische Chemiewaffen entschärft, ist das kein Zeichen von Kriegstreiberei, sondern das Gegenteil. Das hat auch Gysi so gesehen. Doch seinem Wunsch, dass die Linke sich enthalten sollte, folgten die meisten Abgeordneten nicht. Bei anderen Abstimmungen lief es ähnlich. Deshalb hatte die Begeisterung der Parteitagsdelegierten über Gysis Rede etwas Scheinheiliges.

Den Kurs der Linken im Bundestag hat bisher ein kleiner, aber lauter Teil der Fraktion geprägt. Und mit Wagenknecht an der Spitze wird er ihn erst recht prägen, Dietmar Bartsch hin oder her.

Als müsste Sahra Wagenknecht das noch einmal unterstreichen, hielt sie in Bielefeld eine Rede, in der sie SPD-Chef Sigmar Gabriel einen Lügner nannte. Und sie erklärte, wer die Politik der Nato für "werteorientiert" halte, müsse seinen "Geisteszustand checken".

Ab Oktober, nach der Wahl der neuen Fraktionsspitze, wird an Sahra Wagenknecht wohl niemand mehr vorbeikommen. Was sie aus dieser Position macht, ist offen. Manche behaupten tatsächlich, Wagenknecht würde sich ändern und staatstragendere Reden halten. Sie selbst hat in der Vergangenheit einmal gesagt, Fraktionschefs müssten alle Abgeordneten repräsentieren und nicht nur ihren eigenen Parteiflügel. Dann hat sie sich aber doch immer wieder für das Polarisieren entschieden.

Eine gute Opposition ist eine Regierung im Wartestand, heißt es. Bei der Linken gilt das bisher nicht.