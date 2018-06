Mit seiner imposanten Statur und Leibesfülle, dem mächtigen Schädel und der schwarzen Augenklappe wirkte Richard Teichmann (1868 bis 1925) wie "Wotan, in Gesellschaft von Halbgöttern eine Rede schwingend" (Eduard Lasker). Wie Michael Negele in der Schachkulturzeitschrift Karl schreibt, war ihm eine glänzende Karriere vorgezeichnet, als er bei der Abiturfeier als Primus Omnium die Abschlussrede auf Lateinisch hielt und von Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg als Preis eine goldene Uhr sowie ein Stipendium erhielt. Doch dann packte ihn, den "Gelehrten und Bohémien zugleich" (Jacques Mieses), beim Studium Neuerer Philologie in Berlin die Schachleidenschaft, und er sollte fortan ein zuweilen kümmerliches Leben als Berufsschachspieler fristen, der sich mit Turniererfolgen sowie Schach- und Sprachunterricht vorwiegend in London über Wasser hielt. Sein Zeitgenosse, Weltmeister Emanuel Lasker, schreibt über ihn: "Richard Teichmann ist ein gebildeter Mensch, der Alt-Französisch und Alt-Englisch und ein halbes Dutzend moderner Sprachen kennt, aber bei alledem etwas bäuerlich Derbes hat." Und die Schattenseiten des Berufsspielertums am eigenen Leib bitter erlebte. 1914, in Luzern, litt er Hunger, sammelte Zigarettenkippen vom Boden auf und wollte wegen seiner finanziellen Sorgen sogar Selbstmord begehen.



Wie gewann er 1903 in Monte Carlo, als Schwarzer am Zug, gegen Mason mit kuriosen Rückzügen?



Lösung aus Nr. 23:



Schwarz droht einzügig Matt. Wie gelang Weiß selbst ein vierzügiges Matt?



Auftakt war das Turmopfer 1.Ta8+!. Nach 1...Lxa8 2.Db8+! Kd7 3.Dd6+ gab Schwarz wegen 3...Kc8 4.Tb8 matt oder, noch schöner, 3...Ke8 4.De6 Matt auf – das "Epaulettenmatt"