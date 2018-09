Es ist beschämend, wie nonchalant Norbert Darabos den Pakt seiner burgenländischen Parteigenossen mit den Freiheitlichen zu rechtfertigen versuchte. Noch in seiner Funktion als Bundesgeschäftsführer der SPÖ bezeichnete der neue Landesrat das fragwürdige Bündnis als "gelungenes Experiment" – obwohl dadurch verbindliche Parteitagsbeschlüsse einfach ignoriert und die innerparteiliche Demokratie grob verletzt wird.

Die SPÖ ist drauf und dran, ihr letztes Identitätsmerkmal zu verspielen, das ihr aus der Ära von Franz Vranitzky erhalten geblieben ist. Die Leerformeln von der sozialen Gerechtigkeit, welche die Partei so gerne und häufig bemüht, sind lediglich austauschbares Gerede. Damit lassen sich immer weniger Wähler binden. Wer soll denn noch für eine SPÖ stimmen, die klammheimlich auf einen FPÖ-Kurs umschwenkt? Opportunisten und Populisten – welch eine Traumpaarung.

Beschämend auch das Verhalten von Reinhold Lopatka. Der Klubobmann der ÖVP reagierte auf den roten Coup im Burgenland damit, dass er unverzüglich eine schwarz-blaue Koalition in seiner steirischen Heimat anregte. Glaubwürdigkeit dürfte ihm vollkommen einerlei sein. Was zählt da die Festlegung der steirischen ÖVP, nach der Wahl die "Reformpartnerschaft" mit der SPÖ fortzusetzen und deshalb nur mit ihr koalieren zu wollen? Wer soll der angeblichen Europapartei ÖVP noch Glauben schenken, wenn einer ihrer Spitzenfunktionäre eine Partei für koalitionsfähig hält, die explizit gegen den europäischen Vereinigungsprozess agitiert? Aus Unwissenheit oder aus Gedankenlosigkeit übernimmt auch er den noch aus dem Jargon von Jörg Haider stammenden Begriff von der "Ausgrenzung". Als wäre es nicht ein Beitrag zur demokratischen Transparenz, wenn eine Partei vor der Wahl bekannt gibt, was sie nach der Wahl zu tun gedenkt. Freilich, sie muss sich dann auch an ihr Wort halten.

Dem Bundeskanzler und Parteivorsitzenden Werner Faymann ist die ganze burgenländische Kavalkade offensichtlich nur ein resigniertes Achselzucken wert. Er findet es auch nicht erwähnenswert, wenn gleichzeitig mit dem Schwenk zu Rot-Blau Flüchtlinge, die dem Kriegsgräuel gerade entkommen konnten – darunter viele Kinder –, von freiheitlichen Aktivisten mit gehässigen Plakaten empfangen werden.

Faymann ahnt wohl nicht einmal, dass er bei so viel Gleichgültigkeit seine Zukunft ebenso wie die seiner Partei aufs Spiel setzt, weil er es hinnimmt, dass eine Gruppe außer Rand und Band geratener Wutbürger das politische Klima immer mehr vergiftet. Das sind Leute, die alle "da oben" für korrupt halten – und dann genau jene Partei wählen, auf deren Konto der von Korruption durchzogene Skandal der Hypo-Alpe-Adria ebenso geht wie nahezu alle Skandale der schwarz-blauen Regierungszeit. Diese Art von Wutbürgertum lässt sich nur dann einigermaßen ertragen, wenn man bei Winston Churchill Zuflucht nimmt: Die Demokratie, sagte der, sei eine schlechte Regierungsform, aber alle anderen seien eben noch schlechter.

Die österreichische Demokratie muss mit vielen Bürgern leben, die insgeheim noch immer zu dem Systemrebellen Jörg Haider aufschauen und in Heinz-Christian Strache einen aufrechten Kämpfer für die Sache der kleinen Leute sehen – einen, der stellvertretend für sie alle den etablierten Kräften die Stirn bietet. Wenn Sozialdemokraten meinen, sie könnten sich unbeschadet mit der Partei dieses Desperados gemeinmachen, wartet ein bitteres Erwachen auf sie. In der Politik rächt sich kurzblickender Opportunismus stets.

Wie waren Sozialdemokraten doch empört über das Verhalten von Wolfgang Schüssel nach der Wahl von 1999! Hinter dem Rücken des Wahlsiegers SPÖ wurde da eine Koalition geschmiedet, die den verständlichen Zorn Europas auf sich zog. Die Glaubwürdigkeit der SPÖ ist dahin, wenn nun der burgenländische Landeschef Hans Niessl so ähnlich agiert. Wenn dies nicht zu einem innerparteilichen Aufstand oder zu personellen Konsequenzen in der SPÖ führt – wie will sich die Sozialdemokratie den letzten Rest von Integrität bewahren?

Es wäre naiv, anzunehmen, bei einer Regierungsbildung gehe es nicht in erster Linie um Machterhalt oder Machterwerb. Die politische Elastizität mag heute dazu dienen, in Eisenstadt die Position des Landeshauptmannes abzusichern. Auf längere Sicht reduziert dieses Vorgehen jedoch die Chancen der SPÖ, auch in weiterer Zukunft ihre Machtpositionen zu halten – auf Landesebene ebenso wie auch auf Bundesebene. Der Abstieg der Sozialdemokratie wird durch Niessl nur beschleunigt.

Die FPÖ, wie schon ihre Vorgängerpartei, der Verband der Unabhängigen (VdU), stand und steht für einen nostalgischen Umgang mit der NS-Vergangenheit. VdU und FPÖ waren eine Gründung von ehemaligen Nationalsozialisten für ehemalige Nationalsozialisten. Das Bemühen um dieses Segment war freilich nie ein Monopol der FPÖ, auch SPÖ und ÖVP warben um die Stimmen der "Ehemaligen", und einige von diesen wurden auch Mitglieder der Bundesregierung – für die ÖVP ebenso wie für die SPÖ. Aber diese beiden Parteien waren in ihrem Kern nicht von früheren Mitgliedern und Funktionären der NSDAP geprägt. In den Reihen von VdU und FPÖ hingegen fanden sich in deren Anfangstagen fast nur "Ehemalige".

Dieses Erbe der FPÖ zieht sich bis in die Gegenwart hin. Der hartnäckige Widerstand der Freiheitlichen etwa gegen die ohnehin skandalös verspätete Anerkennung der Wehrmachtsdeserteure, die objektiv zur Befreiung Österreichs beigetragen haben, war Ausdruck dieser freiheitlichen NS-Wahrnehmung.

Natürlich kann eine Partei sich verändern, sie kann lernen. Doch wo sind die Belege dafür, dass etwa die Freiheitliche Akademie in ihrer Bildungsarbeit mit dem Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes zusammenarbeiten würde? Und hat die FPÖ Jugendfahrten nach Mauthausen oder Auschwitz organisiert? Die von den Freiheitlichen betriebene enge Zusammenarbeit mit den Rechtsextremisten in anderen Ländern – von Russland bis Frankreich – bestätigt den rechtspopulistischen und latent rechtsextremen Charakter der FPÖ.

Es sollte nicht genügen, dass die FPÖ nicht zum Abfackeln von Asylantenheimen aufruft. Es sollte reichen, dass die FPÖ überall gegen die Errichtung von Asylantenheimen auftritt. Dass in der Regierungsvereinbarung zwischen SPÖ und FPÖ im Burgenland ausdrücklich solche Heime abgelehnt werden, trägt die Handschrift der FPÖ. Niessl und seine Genossen sollten sich schämen.