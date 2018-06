Amerikanische Konzerne stehen vor einer Machtübernahme in Europa. Sie heuern perfide Anwälte an, die Staaten wie Österreich reihenweise vor privaten Schiedsgerichten verklagen, um ihre Profite zu steigern. Umweltschutz- und Sozialgesetze werden ausgehebelt, eine Paralleljustiz wird installiert, die Demokratie schrittweise abgeschafft: So düster malen sich die Gegner des geplanten transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP die Zukunft aus, sollte der Vertrag von der Europäischen Kommission und den USA unterzeichnet werden. Private Schiedsgerichte, die ein Kernpunkt des Vertrages sind, sorgen auch in Österreich für großen Unmut. Dabei haben die umstrittenen Handelstribunale gerade hier eine lange Tradition.

Während des Kalten Krieges entwickelte sich das Internationale Schiedsgerichtszentrum der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC) in Wien zur Drehscheibe für Handelsstreits zwischen Unternehmen aus dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten. "Österreich hatte als neutrales Land ideale Voraussetzungen dafür", sagt Manfred Heider, Generalsekretär der Einrichtung, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Heute ist das Schiedsgericht eines von weltweit neun Tribunalen, das an das Regelwerk der UN-Handelsrechtskommission gebunden ist. "Wien genießt vor allem deswegen einen sehr guten Ruf", sagt Hellwig Torrgler, der seit Jahrzehnten als Schiedsrichter aktiv ist und als Doyen seines Faches gilt. "Die Unternehmen vertrauen Schiedsgerichten einfach viel mehr als nationalen, oft patriotisch gesinnten Gerichten", sagt er.

Doch TTIP-Gegner stoßen sich vor allem an Schiedsverfahren, bei denen nicht Unternehmen, sondern Staaten ins Visier genommen werden. Eine Klausel im transatlantischen Freihandelsvertrag sieht vor, dass sich ausländische Investoren an private Schiedsgerichte wenden können, wenn sie ihre Gewinne durch Gesetzesänderungen geschmälert sehen. Diese Schiedsverfahren gegen Staaten sind in der globalisierten Wirtschaft im Grunde keine Besonderheit. "Wenn es entsprechende Abkommen gibt, lassen sich Urteile von Schiedsgerichten im Gegensatz zu den Urteilen staatlicher Gerichte immer durchsetzen", sagt Torrgler. Knapp 1.400 Investitionsschutzabkommen haben die 28 EU-Staaten bisher abgeschlossen, Österreich liegt mit 62 im guten Mittelfeld. Das erste Abkommen wurde 1976 mit Ungarn unterzeichnet, die jüngsten mit Kasachstan, dem Kosovo und Tadschikistan. Ein weiteres mit Nigeria wird bald in Kraft treten.

Heimische Unternehmen sind alles andere als zimperlich, wenn es darum geht, Klagen gegen Staaten anzudrohen oder tatsächlich einzubringen. Zu den spektakulärsten Fällen der vergangenen Jahre gehört eine Klage des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gegen Mazedonien und den staatlichen Energiekonzern Elem, einen Geschäftspartner. Auslöser des Streits waren offene Elem-Rechnungen aus früheren Jahren, welche die EVN hätte bezahlen sollen. Der Fall sorgte auch für außenpolitische Verstimmung. Vor einem Schiedsgericht in Washington einigten sich die Streitparteien schließlich auf einen Vergleich.

Die Chance wächst, dass Österreich von einem Investor verklagt wird

Die Casinos Austria zerrten Serbien wegen eines Konzessionsstreits vor ein privates Tribunal, und auch hier gab es einen Vergleich. Noch offen ist hingegen der Ausgang eines Verfahrens gegen Argentinien: Der südamerikanische Staat hatte den Casinos Austria die Konzession entzogen, woraufhin der Konzern 2013 hohe Verluste einfuhr und jetzt 250 Millionen Euro Schadensersatz fordert.

Was genau im TTIP-Vertrag stehen soll, ist weitgehend geheim. "Im Punkt des Investitionsschutzes wird sich der Vertrag aber von den üblichen bilateralen Abkommen, die Österreich abgeschlossen hat, kaum unterscheiden", meint der pensionierte Wiener Rechtsprofessor und langjährige Schiedsrichter Christoph Schreuer. Protestiert wurde bislang noch gegen kein einziges dieser 62 Abkommen. "Wenn es um Sicherheiten für österreichische Unternehmen in Entwicklungsländern und Schurkenstaaten geht, finden alle solche Schutzklauseln sehr wichtig. Sobald es aber um den Staat geht, ist die Empörung groß", sagt Manfred Heider. Bislang wurde Österreich aber noch nie von einem ausländischen Konzern verklagt. 2014 wollte die Meinl Bank über eine niederländische Briefkastenfirma die Republik auf 200 Millionen Euro Schadensersatz klagen. Wegen des Schadens, der durch die seit sieben Jahren andauernden Ermittlungen gegen die Meinl Bank angerichtet worden sei. Für TTIP-Gegner war das nur ein Vorgeschmack auf eine Klagsflut, sollte das Freihandelsabkommen unterzeichnet werden. Zu einem Verfahren kam es allerdings nie.

Weltweit ist die Anzahl von Schiedsverfahren rasant angestiegen. Und so wächst auch die Chance, dass Österreich früher oder später von einem ausländischen Investor verklagt wird. Wie undemokratisch laufen diese Verfahren also ab, und wie vertrauenswürdig sind die privaten Richter? In Österreich ist die Szene sehr überschaubar. Fragt man die Richter selbst, schätzen die meisten, dass es kaum mehr als 40 bis 50 international anerkannte Profis im Land gibt, die auch regelmäßig mit großen Fällen betraut werden. Die meisten arbeiten hauptberuflich als Anwälte oder internationale Berater im Bereich Auslandsinvestitionen. Einer von ihnen ist Anton Baier, Wirtschaftsanwalt für Handelsfragen und Präsident des Schiedsgerichts in Wien. Er fühlt sich in den Medien missverstanden und nimmt sich viel Zeit, um über "Schattengerichte" und deren ominöse Urteile zu reden.