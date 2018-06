Es geht in diesem Text um die Besteuerung von Erbschaften, die, das ist die These, zu gering und deshalb ungerecht ist. Es geht außerdem um die geplante Reform der Erbschaftsteuer, die es nicht besser macht. Bevor hier aber gleich wieder alle emotional werden, wie das immer so ist bei dem Thema, werfen wir schnell einen Schleier über einen jeden Leser.

Geborgt haben wir das Textil vom Philosophen John Rawls, der den Menschen in seiner Theorie der Gerechtigkeit unter einen "Schleier des Nichtwissens" steckt. Bis der Einzelne ihn ablegt, weiß er nichts über die eigene Rolle und den eigenen Status in der Gesellschaft. Er weiß nicht, ob er arm sein wird oder reich, weiß oder schwarz, Mann oder Frau. In seinem Gedankenexperiment geht Rawls der Frage nach, welchen Gesellschaftsprinzipien Menschen unter diesen Bedingungen zustimmen würden. So simuliert er eine Entscheidungssituation, frei von Machtstrukturen, mit freien und vernunftbegabten Bürgern ohne bestehende Interessen.

Womit wir bei der aktuellen Erbschaft- und Schenkungsteuerreform sind, deren Entwurf das Kabinett Anfang Juli behandeln soll. Kein Mensch unter dem Schleier des Nichtwissens würde dem geplanten Gesetz, das Erben großer Unternehmen weiter massiv begünstigt, zustimmen, wenn er von zwei anderen heute gesellschaftlich weitgehend akzeptierten Annahmen ausgeht: Erstens muss der Staat irgendwie Geld einnehmen. Zweitens soll derjenige, der sich für sein Einkommen anstrengt, mehr bekommen als derjenige, der das nicht tut. Niemand käme unter diesen Bedingungen auf eine Idee, wie sie dem neuen Gesetzentwurf zugrunde liegt, nämlich Arbeitseinkommen höher zu besteuern als Erbschaften.

Einer Gesellschaft, die sich gern Leistungsgesellschaft nennt, ist so ein Gesetz unwürdig. Ihr wäre eine andere Reform angemessen: eine, die Erbschaften ohne Ausnahmen einheitlich besteuert und dafür Steuern und Abgaben auf Arbeit reduziert. Die vorgeschlagene Reform scheitert an diesem Anspruch. Sie ist eine unambitionierte Minireform. Dabei war die Gelegenheit zum großen Wurf noch nie so günstig.

2014 hatte das Bundesverfassungsgericht die bestehende Praxis bei der Erbschaftsteuer für verfassungswidrig erklärt, weil sie Unternehmenserben unverhältnismäßig stark privilegiere im Vergleich zu Erben anderer Vermögen. Die Firmenerben müssen nämlich oftmals gar keine Steuern entrichten, auch wenn ihnen viele Millionen Euro schwere Unternehmen in den Schoß fallen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat nach dem Urteil eine Neuregelung versprochen, die nicht nur den Bedenken der Richter entgegenkommen solle, sondern auch denen der Unternehmer, die vor Pleiten und Arbeitsplatzverlusten warnten, falls der Steuerrabatt falle. Die armen reichen Erben müssten dann nämlich, so die Drohkulisse, ihre Unternehmen verkaufen, um den Fiskus zu bedienen.

Schäubles Entwurf zur Neuregelung ist nun da. Wer ein Unternehmen erbt, es ein paar Jahre führt und Arbeitsplätze sichert, kann weiter ohne Steuern davonkommen. Die alten Vergünstigungen sollen aber nur noch gelten, wenn ein geerbter Unternehmensanteil weniger als 20 Millionen Euro wert ist. Bei höheren Summen soll es künftig zwei Möglichkeiten geben: Unternehmenserben können in diesen Fällen entweder Rabatte auf die Steuer bekommen, die etwas geringer ausfallen als bislang. Bei einem Unternehmenswert von 110 Millionen Euro sollen es immer noch bis zu 40 Prozent sein. Oder sie können um die Erbschaftsteuer herumkommen, wenn sie nachweisen, dass sie die Summe aus ihrem Privatvermögen nicht bestreiten können. Diese sogenannte Bedürfnisprüfung war bislang nur bei Hartz-IV-Empfängern bekannt und führt bei den Unternehmensverbänden zu großen Protesten, was ein bisschen lustig ist, weil die Wirtschaftsverbände sie im Zuge der Sozialreformen vor zehn Jahren ziemlich toll fanden.

Zum Lachen ist das aber weniger. Das Lachen kann einem auch im Hals stecken bleiben, wenn man den Feudalismus für eine zu Recht überwundene Gesellschaftsordnung hält: Die Bedürfnisprüfung des Hartz-IV-Empfängers war argumentativ gerahmt von der Idee, dass die Gesellschaft einen Anspruch darauf hat, zu erfahren, ob derjenige, dem sie da eine Sozialleistung gewährt, sie auch benötigt. Erstaunlicherweise gilt die gleiche Argumentation aus Unternehmersicht beim Erben nicht. Dabei ist eine Steuer, und so auch die auf Erbschaften, eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, und eine Steuererleichterung ist eine Subvention. Wer sie will, muss das begründen.

Einem Menschen unter Rawls’ Schleier wäre das sofort einsichtig. Den Unternehmenslobbyisten ist es das offenbar nicht, obwohl sie die Hartz-Reformen und den Geist der Bedürfnisprüfung selbst in unzähligen TV-Talkshows erstritten haben.

Die Stiftung Familienunternehmen zum Beispiel schickt gefühlt täglich Depeschen in die Welt, um "irreparablen Schaden" vom Land abzuwenden. Über einer Mitteilung steht sogar: "Kritik an den Eckpunkten der Erbschaftsteuerreform: Bedürfnisprüfung ab 20 Mio. Euro Unternehmenswert betrifft 7,6 Millionen Beschäftigte." Eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag legt einen anderen Schluss nahe: Die Reform betrifft fast niemanden. Im Jahr 2013 lagen nur 186 von 12 748 Firmenerben oberhalb der für die Bedürfnisprüfung vorgeschlagenen Freigrenze von 20 Millionen Euro. Im Jahr 2009 waren es gar nur 16 Fälle. 99 Prozent der Betriebe sind, so lässt sich das auch sehen, nicht betroffen und weiterhin verschont.