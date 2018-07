Die Abwehr reagierte spät, aber gewaltig. Als das Mers-Virus vor vier Wochen in Südkorea einfiel und sich reihenweise Menschen infizierten, waren die Gegenmaßnahmen noch verhalten. Zwei Wochen später aber ließen die Behörden nichts aus: Sie ordneten tausendfach Quarantäne an, überwachten die Standortdaten von Handys und riegelten 240 Kilometer südlich von Seoul sogar ein ganzes Dorf ab, weil sich dort eine 72-jährige Witwe nicht an die Quarantänevorschriften gehalten hatte.

So drakonisch die Maßnahmen anmuten, so sinnvoll sind sie. Schließlich haben sich in Südkorea bisher mehr als 150 Menschen angesteckt, mindestens 19 sind gestorben. Auch im niedersächsischen Ostercappeln wurde in den vergangenen Monaten ein Mann wegen Mers behandelt. Der 65-Jährige hatte sich im Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten infiziert. Nachdem er die Mers-Infektion bereits überwunden hatte, starb er vor zwei Wochen an einer Folgeerkrankung der Lunge. Zum Glück springt das Virus, das eine schwere Atemwegserkrankung hervorruft, (noch) nicht leicht von Mensch zu Mensch. Deshalb besteht die berechtigte Hoffnung, dass es sich durch die späte, aber rigorose Seuchenkontrolle noch einfangen lässt. Das aber ist nur ein schwacher Trost. Wie der Fall Südkorea zeigt, können seltene Viren wie Mers auch in Hightech-Ländern alle Warnsysteme unterlaufen und verheerend wüten. Aus diesem Grund richtet sich auch hierzulande das Augenmerk auf die Frage: Ist ein Impfschutz möglich? Und wie schnell lässt er sich entwickeln?

Mers ist in dieser Hinsicht eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Das Middle East respiratory syndrome coronavirus (Mers-CoV) ist erst seit 2012 bekannt. Bereits ein Jahr nach seiner Entdeckung hatte Luis Enjuanes vom spanischen National Center for Biotechnology in Madrid ein abgeschwächtes Mers-Virus erzeugt, das prinzipiell für Impfungen taugt. Ein Team um Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität in München entwickelte dann in weniger als einem Jahr einen Impfstoffkandidaten. Dazu wurden Teile des Mers-Genoms in ein extrem abgeschwächtes Pockenvirus eingeschleust. Mäuse konnten auf diese Weise bereits erfolgreich gegen eine Infektion geschützt werden. Inzwischen liegt am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung der Prototyp eines Impfstoffes für den Versuch am Menschen vor.

Die Zulassung für erste Studien am Menschen – eine sogenannte Phase-I-Studie – ist schwierig, und solche Tests sind teuer. Doch der Schrecken der Ebola-Krise hat das politische Bewusstsein für Seuchen geschärft. "Nach Ebola ist es leichter, solche Mittel zu bekommen", sagt Stephan Becker von der Universität Marburg, der an der Mers-CoV-Vakzine mitarbeitet. Inzwischen stehen genügend Mittel zur Verfügung, und Ende des Jahres werden voraussichtlich am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg die ersten Menschen eine Dosis mit dem Mers-Impfstoff erhalten. "Wir arbeiten gerne mit dem UKE zusammen, weil die dortigen Forscher sich mit den Tests des Ebola-Impfstoffs eine gute Expertise erworben haben", sagt Becker.

Der aktuelle Ausbruch in Südkorea wird bald eingedämmt sein. Dadurch allerdings verschwinden auch die Voraussetzungen für einen echten Feldversuch. Ähnlich war es bei Ebola: Wird ein Impfstoff für eine seltene Erkrankung jenseits eines Ausbruchs entwickelt, kann er nicht weiter getestet werden. Kommt es dann plötzlich zu einer Epidemie, dauern die Vorbereitungen für die klinischen Studien zu lange. So stehen ausreichende Mengen des Serums erst zur Verfügung, wenn sich die Epidemie schon längst wieder gelegt hat. Die Impfstoffentwicklung für seltene Viruserkrankungen braucht daher eine völlig neue, angepasste Strategie. "Wir wollen die Entwicklung der Mers-Vakzine so weit vorantreiben", sagt Stephan Becker, "dass wir 20.000 Dosen bereitliegen haben, mit denen wir beim nächsten Ausbruch die folgenden Studien für eine Zulassung durchführen können." Das sei ein Modell, das sich auch für andere seltene Erkrankungen eigne.

Doch warum wird das Übel nicht an der Wurzel bekämpft? Nach Südkorea gelangten die Mers-CoV-Viren im Köper eines Reisenden aus Saudi-Arabien. Dort gelten vor allem die Dromedare als Virenreservoir. Allein in Saudi-Arabien leben 800.000 der Last- und Reittiere – in der gesamten Region sind es mehr als 16 Millionen. Könnte man alle Jungtiere impfen, wäre die Quelle bald ausgetrocknet. Nun ist ein Impftest an Dromedaren unter europäischen Laborbedingungen nicht einfach, wie Mers-Pionier Luis Enjuanes sagt: "Die Kamele wiegen über 300 Kilogramm und passen in kein Labor." Dennoch gibt es Berichte über erste erfolgreiche Impfversuche an Dromedaren.

Eine Immunisierung der Tiere erscheint insofern ratsam, als sich das Virus sonst durch die internationale Pilgerschar, die jährlich zum Hadsch nach Mekka reist, in alle Welt verbreiten kann. Auch der Reisende aus Niedersachsen hat sich möglicherweise auf einem Tiermarkt angesteckt. Doch so klug die Idee klingt, so schwer ist sie in die Praxis umzusetzen. Denn Dromedare sind auf der Arabischen Halbinsel weit mehr als nur Lastträger und Reisevehikel. Die Wüstenschiffe gelten als Symbol des Reichtums und der Reputation ihrer Besitzer – und nicht zuletzt als Geldanlage. So hat Madinat Zayed, Kronprinz von Dubai, vor ein paar Jahren ein besonders hübsches Exemplar für 2,7 Millionen Dollar ersteigert. Allein der Verdacht, solche Tiere könnten gefährliche Viren in sich tragen, würde einen dunklen Schatten auf den Wüstensand werfen.

Bereits mit dem Eingeständnis, dass Mers in Saudi-Arabien vorkommt, hatte die Regierung größte Mühe. Erst im vergangenen Jahr musste der saudische Gesundheitsminister Abdullah al-Rabiah seinen Posten räumen, nachdem er behauptet hatte, dass es keine Notwendigkeit für eine strikte Kontrolle der Mers-Erkrankungen im Land gäbe.

Wer jedes Jahr Millionen Pilger empfängt, hat nicht gern eine tödliche Seuche im Haus. Würde man in Saudi-Arabien beginnen, massenhaft Dromedare zu impfen, hieße das, ein großes Problem zuzugeben. "Das wäre so", sagt ein deutscher Virologe, "als würde man hier in Deutschland behaupten, dass häufiges Mercedes-Fahren Prostatakrebs verursacht."

Anmerkung der Redaktion: In der gedruckten Version dieses Artikels heißt es "Auch im niedersächsischen Ostercappeln starb vor zwei Wochen ein 65 Jahre alter Mann an Mers, der sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten infiziert hatte." – Der Mann ist jedoch nicht unmittelbar an Mers gestorben, sondern an einer Folgeerkrankung. Der Satz wurde daher in der Online-Version entsprechend geändert.