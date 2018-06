Ich saß in meiner Arbeitswohnung in Anger-Crottendorf, als es passierte. Die Welt in ihrem Irrsinn stand plötzlich still. Ich schrieb an meinen Poetik-Vorlesungen, die ich derzeit in Frankfurt/Main halte. (Man müsste auch Poetik-Vorlesungen in Frankfurt/Oder etablieren, der Kleist-Stadt, der Stadt Thomas Müntzers und Axel Schulz’, der Stadt Humboldts, Sir Henry nicht zu vergessen ...)

Und während ich versuche, Johannes R. Bechers Essays zur Literatur, Karls Mays Welten, Fühmanns Gedichte und John Carpenters Film Der Angriff ineinander- und auseinanderzuschneiden, läuft der Live-Stream vom Hoppegartener Montagsrenntag. Am Start ist Rosa Rot, eine in Leipzig trainierte Stute. Trainer Marco Angermann ist der einzige Trainer im Scheibenholz, für rund ein Dutzend Galopper, bis 1990 standen mehr als 100 Pferde in den Stallungen. Aber Marco gibt sein Bestes, dem Galopprennsport geht’s nicht allzu gut. In Frankfurt will der mächtige DFB die traditionsreiche Rennbahn dichtmachen. Pferdebesitzer sind rar geworden, Mittelstand fehlt, vor allem im Osten, ich kann’s mir eigentlich auch nicht leisten, aber unterhalte ein Pferd. Letztens wurden wir Zweiter in Dresden, jetzt muss sich der gute Moonlight Blues erst mal ausruhen! Ein teures, tolles Hobby. Wenn’s gut läuft, kommt man auf plus/minus null. Manchmal kann man von mehr träumen.

Und ich träume, Rosa Rot, drücke die Daumen, krasser Außenseiter ist die Stute im Hauptrennen. Und als sich die Boxen öffnen, ist die Stute weit hinterm Feld. Bisschen Geld habe ich auch gesetzt. Aber auf der Zielgeraden ist sie vorne dabei, wird immer schneller, immer zwingender ... und gewinnt! "Da wird Leipzig im Jubel erschüttert", ruft der Kommentator. Sieg für Marco Angermann! Sieg für den Trainingsstandort Leipzig! Ganz großes Ding! HURRA, WIR LEBEN NOCH!